Marktbericht DAX mit neuem Rekord So stark ist der DAX gar nicht

Der DAX schnellt auf ein neues Rekordhoch empor. Auf den ersten Blick zeigt er damit eine relative Stärke zu den US-Indizes. Doch dieser Eindruck trügt. Kritiker sprechen von einem "Botox-DAX".

Der DAX hat seine anfänglichen Verluste bis auf 15.614 Zähler im Laufe des Vormittags deutlich reduzieren und ins Plus drehen können. Zur Mittagszeit ist das erst am Freitag markierte Rekordhoch (15.706 Punkte) schon wieder Geschichte. Die deutschen Standardwerte stellen bei 15.732 Zählern eine neue Bestmarke auf.

Etwas anders stellte sich das Bild zuletzt an der Wall Street dar: Die großen US-Indizes wie Dow Jones und S&P 500 sowie die technologielastigen Nasdaq-Indizes erreichten am Freitag keine neuen Rekordstände. Zu Wochenbeginn notieren die US-Futures leicht im Minus.

Performance- versus Kurs-DAX

Zeigt der DAX also derzeit eine relative Stärke im Vergleich zum amerikanischen Aktienmarkt? Nicht wirklich. Denn der DAX ist ein so genannter Performance-Index, in dessen Berechnung auch die von den DAX-Unternehmen gezahlten Dividenden mit einfließen. Die meisten internationalen Aktienindizes, darunter auch die US-amerikanischen, sind hingegen reine Kurs-Indizes.

Kritiker sprechen daher beim Performance-DAX auch von einem "getunten" Aktienindex oder einem "Botox-DAX". Tatsächlich hat es der weniger bekannte DAX-Kursindex - wie seine Brüder in den USA - bislang nicht geschafft, seine Bestmarke vom April einzustellen.

Starker Euro wäre ein Vorteil

Doch was bräuchte es, um den (Kurs-)DAX nach oben zu bringen? Eine Kombination aus einem langjährig steigenden Euro/Dollar, starken Zyklikern/Rohstoffwerten und schwächeren Technologiewerten würde dem DAX einen Vorteil verschaffen, erklärt Robert Rethfeld, Marktexperte von Wellenreiter-Invest.

"So richtig hat Europa seine Chance bisher nicht genutzt. S&P 500 und Dow-Jones-Index notieren ja ebenfalls an oder in der Nähe ihrer Allzeithochs."

15.500-Punkte-Marke im Visier

Aus technischer Perspektive sollten Anleger nun das alte Ausbruchsniveau bei rund 15.500 Punkten im Auge behalten. Dort, auf Höhe der alten Hochs (15.502/15.538 Punkte), sollten mögliche Abwärtsbewegungen auslaufen, um keinen nachhaltigen Schaden anzurichten.

Solange sich der DAX per Schlusskursbasis über 15.500 Punkten hält, ist mit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung Richtung 16.000 Punkte zu rechnen. Bei einem Sturz darunter würde sich hingegen das Risiko eines Fehlausbruchs auf der Oberseite und daraus resultierender Kursverluste erhöhen.

Risikofaktor US-Inflationsrate Mai

Einen Risikofaktor für die laufende Aufwärtsbewegung stellen derweil die am Donnerstag anstehenden Daten zu den US-Verbraucherpreisen im Mai dar. Im April hatte die Inflationsrate mit einem Plus von 4,5 Prozent einen ordentlichen Satz nach oben gemacht und damit viele Anleger verschreckt.

Schließlich beschäftigt derzeit kaum ein Thema die Börse mehr wie die Frage, wann die Inflationserwartungen so groß werden, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) gezwungen wird, an der Zinsschraube zu drehen. Am Freitag hatte ein unter Erwartung reingekommener Arbeitsmarktbericht diesbezüglich noch für Entspannung gesorgt.

Industrie-Auftragseingänge überraschend gefallen

Von der deutschen Konjunktur kamen am Morgen leicht negative Impulse für den Aktienhandel. Die Auftragseingänge der deutschen Industrie waren im April gegenüber März überraschend um 0,2 Prozent zurückgefallen. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet. Der jüngste Rückgang folgt auf einen deutlichen Anstieg um 3,9 Prozent im Vormonat.

Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen hält das allerdings nicht für besorgniserregend. "Dies gilt umso mehr, als auch die Umfragen zeigen, dass die Geschäfte der Industrieunternehmen sehr gut laufen. Allerdings haben diese weiter Probleme, die Flut an Aufträgen auch zu bewältigen."

Gold und Euro mit leichten Verlusten

Gold fällt auf rund 1.884 Dollar je Feinunze zurück. Die Rohstoffexperten der Commerzbank machen hierfür einen etwas festeren Dollar und einen leichten Anstieg der Anleiherenditen als Gründe aus. Der Euro gibt 0,1 Prozent nach auf 1,2161 Dollar.

Ölpreise sinken nach mehrjährigen Höchstständen

Die Ölpreise geben zu Wochenbeginn nach. Zur Mittagszeit kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit 71,46 US-Dollar 0,5 Prozent weniger. Zuvor hatten die Ölpreise abermals mehrjährige Höchststände markiert. Getrieben wurden sie dabei vor allem durch die Aussicht auf eine kräftige konjunkturelle Erholung auf Grundlage fortschreitender Corona-Impfungen.

Europäischer Autosektor kurz vor Rekordhoch

Autowerte bleiben die Lieblinge der Anleger. Der Elektrifizierungstrend der Branche und der Konjunkturaufschwung nach der Corona-Krise, der gerade die zyklischen Branchen aufholen lässt, gelten als wichtigste Treiber für den europäischen Branchenindex, der seinen guten Lauf heute fortsetzt. Dem Index fehlt nicht mehr viel bis zu seiner Bestmarke aus dem Jahr 2015. Im DAX sind Titel des Zulieferers und Reifenherstellers Continental die größten Gewinner.

Mindeststeuerdeal setzt Tech-Aktien unter Druck

Die jüngste Einigung der sieben größten Industrienationen (G7) auf einen weltweiten Mindeststeuersatz für Großkonzerne setzt US-Technologiefirmen zu. Aktien von Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Netflix und der Google-Mutter Alphabet fallen im vorbörslichen US-Geschäft um jeweils ein knappes Prozent.

Tesla-Aktie nach Anonymous-Drohungen im Minus

Die Tesla-Aktie reagiert mit Verlusten auf die Drohungen der Hackergruppe Anonymous, die sich Tesla-Chef Elon Musk als neues Ziel ausgesucht hat. Anonymous wirft dem Multimilliardär vor, dass seine Angestellten unter schlechten Arbeitsbedingungen zu leiden hätten und dass Kinder in Lithium-Minen die Rohstoffe für die Tesla-Batterien förderten. Musk hatte wegen seiner erratischen und stets massiv kursbewegenden Twitter-Äußerungen zum Bitcoin den Zorn der Hackergruppe auf sich gezogen.

Winterkorn-Schadenersatz an VW steht

Der Wolfsburger Autokonzern ist sich mit Anwälten und Versicherern mehrerer Ex-Topmanager um den früheren Konzernchef Martin Winterkorn grundsätzlich einig über Schadenersatz wegen des Diesel-Skandals. Die genauen Summen und Modalitäten stehen allerdings noch nicht fest. Klar ist dagegen, dass Hans Dieter Pötsch den VW-Aufsichtsrat auf Vorschlag seiner Mitkontrolleure weitere fünf Jahre leiten soll.

Online-Fahrradhändler Bike24 strebt an die Börse

Der Dresdner Online-Fahrradhändler Bike24 strebt ein Listing an der Frankfurter Börse an. Insidern zufolge könnte Bike24 dabei mit deutlich mehr als einer halben Milliarde Euro bewertet werden. Das 2002 gegründete Unternehmen gehört mehrheitlich dem US-Finanzinvestor The Riverside Company. Auch die Gründer um Vorstandschef Andres Martin-Birner sind weiterhin beteiligt. Bike24 verkauft Fahrräder, E-Bikes, Ausrüstung und Bekleidung.

Tastaturhersteller Cherry plant Börsengang in Frankfurt

Der Tastaturhersteller Cherry strebt noch vor der Sommerpause einen Börsengang in Frankfurt an. Dabei sollen neue Aktien im Volumen von 140 Millionen Euro ausgegeben sowie bestehende Anteilsscheine umplatziert werden. Cherry wurde nach eigenen Angaben 1953 in Highland Park im US-Bundesstaat Illinois gegründet und verlegte 1967 seinen Sitz nach Deutschland.

Reckitt Benckiser verkauft chinesisches Babynahrungsgeschäft

Der britische Sagrotan-Hersteller Reckitt Benckiser verkauft sein chinesisches Babynahrungsgeschäft an einen lokalen Investor. Die chinesische Primavera Capital Group habe einen Übernahmepreis von 2,2 Milliarden US-Dollar akzeptiert, teilten die Briten am Wochenende mit. Den Nettobarmittelzufluss von etwa 1,3 Milliarden Dollar will Reckitt in den Schuldenabbau stecken.