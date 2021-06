Marktbericht DAX kaum verändert erwartet Inflation bleibt Thema auf dem Parkett

Der Inflationsdruck nimmt zu. Die US-Notenbank Federal Reserve rechnet mit weiter steigenden Preisen. Die DAX-Anleger lassen sich davon aber zunächst nicht groß verunsichern.

Der deutsche Leitindex DAX dürfte zu Handelsbeginn keine großen Sprünge machen. Broker und Banken taxieren die deutschen Standardwerte derzeit nur wenige Punkte über dem Vortagesschlusskurs von 15.603 Zählern. Das erst vor zwei Tagen bei 15.685 Punkten markierte Rekordhoch bleibt damit aber weiterhin in greifbarer Nähe.

Das zeugt nicht zuletzt mit Blick auf den am Vorabend veröffentlichten Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) von einer gewissen Widerstandsfähigkeit der Märkte.

Preise teils deutlich gestiegen

Die Währungshüter strichen darin den wachsenden Preisdruck heraus, der seit dem letzten Bericht nochmals zugenommen habe. So seien vor allem die Preise für Baumaterialien und Industrierohstoffe deutlich gestiegen.

Auch Lieferketten-Probleme und Schwierigkeiten der Unternehmen bei Neuanstellungen, die letztlich in höheren Löhnen münden könnten, halten demnach die Preise hoch. Die Fed wies darauf hin, dass die Preise wahrscheinlich sogar weiter anziehen werden.

Konjunkturerholung sorgt für Verzerrungen

Die Notenbank achtet bei der Inflation besonders auf die persönlichen Ausgaben der Verbraucher, bei denen Energie und Nahrungsmittel ausgeklammert werden. Diese Teuerungsrate stieg im April um 3,1 Prozent und lag damit klar über der Zwei-Prozent-Zielmarke der Fed.

Die Geschwindigkeit der Konjunkturerholung von den Folgen der Coronavirus-Pandemie schüre Inflationssorgen, weil sie für Verzerrungen in einigen Bereichen sorge, sagte Rob Sechan, Mitgründer des Vermögensverwalters NewEdge. Die Normalisierung der Wirtschaft werde diese Bedenken allerdings in den Hintergrund drängen.

Kursgewinne in New York und Tokio

An der Wall Street hielten sich die Anleger gestern mit größeren Engagements zurück. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 0,1 Prozent höher auf 34.600 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,1 Prozent auf 13.756 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,1 Prozent auf 4208 Punkte zu.

An den asiatischen Märkten zeigt sich heute dagegen kein einheitliches Bild. Während die Aktienmärkte in Japan auf Rekordjagd bleiben, hat die Dynamik an den Börsen in China nachgelassen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert eine halbe Stunde vor Handelsschluss in Tokio 0,4 Prozent höher bei 29.071 Punkten. Die Börse in Shanghai liegt aktuell 0,2 Prozent im Minus.

Ölpreise auf Mehrjahreshoch

Die laufende Konjunkturerholung und die damit verbundene steigende Nachfrage treibt die Ölpreise im frühen Handel auf den höchsten Stand seit mehreren Jahren. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent legt bis zu 64 Cent auf 71,99 Dollar zu und damit auf den höchsten Stand seit Mai 2019. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI klettert um bis zu 57 Cent auf 69,40 Dollar. Teurer war diese Sorte zuletzt im Oktober 2018.

Inflation macht Gold attraktiv

Der Euro gibt am Morgen leicht nach auf 1,2201 Dollar. Der Goldpreis notiert im frühen Handel 0,3 Prozent tiefer bei 1903 Dollar je Feinunze. Der Aufwärtstrend bei dem gelben Edelmetall bleibt dennoch intakt. Erst am Dienstag war Gold auf den höchsten Stand seit fünf Monaten gestiegen.

Gold profitiert von der hohen Inflation und den infolgedessen deutlich negativen Realzinsen, also den Zinsen abzüglich der Inflation. Rohstoff-Experte Carsten Fritsch von der Commerzbank rechnet daher bis zum Jahresende mit einem Anstieg des Goldpreises auf 2000 Dollar je Feinunze.

Vonovia hat schon sieben Prozent von Deutsche Wohnen

Unter den Einzelwerten im DAX rücken am Morgen Vonovia und Deutsche Wohnen in den Fokus. Deutschlands größter Wohnungsvermieter Vonovia hat sich schon vor dem offiziellen Start des Übernahmeangebots für die Deutsche Wohnen mehr als sieben Prozent der Anteile gesichert, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung hervorgeht. Vonovia strebt mehr als 50 Prozent an.

BASF will Solenis-Beteiligung abstoßen

Der Chemiekonzern BASF erwägt einem Medienbericht zufolge zusammen mit dem Finanzinvestor Clayton Dubilier & Rice (CD&R) einen milliardenschweren Verkauf des Spezialchemieunternehmens Solenis. Zudem würde ein Börsengang von Solenis geprüft, berichtet die Agentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. BASF und CD&R peilten demnach eine Bewertung von bis zu fünf Milliarden Dollar einschließlich Schulden an.

Kleinanleger treiben AMC auf Rekordhoch

In Zeiten der Corona-Lockerungen kennen die Aktien der weltgrößten Kinokette AMC Entertainment weiter nur den rasanten Weg nach oben. Der Einstieg eines Investors ließ die Papiere, die nicht zum ersten Mal zum Spielball von Spekulanten geworden sind, gestern weiter anziehen. Zur Wochenmitte verbuchten sie bei über 70 Dollar ein frisches Rekordhoch. Am Ende blieb ein Kurssprung von 95 Prozent auf 62,55 Dollar - bei enorm hohen Handelsumsätzen. Getrieben wurde die Rally Börsianern zufolge erneut von Kleinanlegern, die sich in einschlägigen Internet-Foren gegenseitig zu Käufen ermunterten.