Marktbericht Gute Vorgaben aus New York Chance für die DAX-Bullen

Der deutsche Aktienmarkt kommt nach einer turbulenten Woche zur Ruhe. Das bietet die Chance zur Stabilisierung der Kurse. Werden die DAX-Bullen diese Gelegenheit nutzen?

Banken und Broker zufolge dürfte der DAX mit einem kleinen Aufschlag in den letzten Handelstag der Woche starten. Aktuell taxieren sie die deutschen Standardwerte 0,1 Prozent höher bei 15.593 Punkten. Der DAX hat damit die Chance, eine turbulente Woche versöhnlich zu beenden.

Die Grundlage dafür wurde bereits am Mittwoch und Donnerstag gelegt, als die Kurse zwar ins Rutschen gerieten, sich aber klar oberhalb der wichtigen 15.500-Punkte-Zone halten konnten.

Anleger erstaunlich gelassen

Gestern konnten selbst eine stark gestiegene US-Inflation dem DAX nichts anhaben: Gegenüber dem Vorjahresmonat waren die Lebenshaltungskosten in den USA um 5,0 Prozent in die Höhe geschossen. Das ist die höchste Rate seit August 2008 - und hätte den Märkten eigentlich die Grundlage für neue Diskussion um einen baldigen Ausstieg der US-Notenbank aus ihrer ultra-lockeren Geldpolitik und damit fallende Kurse bieten können.

Doch auch in den USA ließen sich die Anleger durch die frischen Inflationsdaten nicht aus der Ruhe bringen. Marktbeobachter erklärten die erstaunliche Gelassenheit der Anleger damit, dass diese womöglich eine noch höhere Teuerung befürchtet hatten, die nun so nicht eingetreten sei.

S&P 500 mit Rekordhoch

Der marktbreite S&P 500 markierte im Handelsverlauf ein Rekordhoch und schloss 0,5 Prozent höher auf 4239 Zählern. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,1 Prozent noch weiter nach oben auf 13.961 Punkte. Für den Leitindex Dow Jones Industrial reichte es hingegen nur zu einem überschaubaren Plus von 0,1 Prozent auf 34.466 Punkte.

Am Morgen notieren die US-Futures leicht höher, das dürfte auch die Märkte hierzulande stützen. Aus Asien kommen hingegen kaum Impulse. Der japanische Nikkei notiert kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,1 Prozent höher bei 28.993 Punkten.

Der Euro tendiert im asiatischen Devisenhandel leicht aufwärts. Die europäische Gemeinschaftswährung gewinnt 0,1 Prozent auf 1,2187 Dollar. Auch der Goldpreis kann zulegen. Die Feinunze Gold verbucht ein Plus von 0,1 Prozent und erobert damit die psychologisch bedeutsame Marke von 1900 Dollar zurück.

CureVac wohl zunächst raus aus Impfplänen

Am deutschen Aktienmarkt rückt die CureVac-Aktie in den Fokus. Einem Medienbericht zufolge plant Bundesgesundheitsminister Spahn den Corona-Impfstoff des Tübinger Herstellers nicht mehr für die laufende Impfkampagne ein. Das habe Spahn den Gesundheitsministern der Länder während der vergangenen Ministerkonferenz gesagt, berichtete der "Mannheimer Morgen" unter Verweis auf Regierungskreise. Demnach sprach Spahn von einer "der größeren Enttäuschungen".

Apple holt sich ehemaligen BMW-Topmanager

Der iPhone-Konzern untermauert seine Ambitionen im Autobereich mit der Verpflichtung des ehemaligen BMW-Managers Ulrich Kranz, der zuletzt das Elektrofahrzeug-Startup Canoo führte. Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg wird Kranz bei Apple im Team des ehemaligen Tesla-Managers Doug Field arbeiten, der ein Autoprojekt leitet.

Microsoft setzt aufs Cloud-Gaming

Microsoft will per App den Fernseher zur Spielekonsole machen. Damit bräuchte man nur noch einen Controller zur Steuerung und eine schnelle Internet-Verbindung - denn die Spiele laufen dabei eigentlich auf Microsofts Servern im Netz. Microsoft arbeite auch an eigenen Streaming-Geräten für dieses Cloud-Gaming, mit denen man komplett auf eine Konsole verzichten könne, hieß es in einem Blogeintrag.

Didi beantragt Börsengang in den USA

Der chinesische Fahrdienst-Vermittler Didi Chuxing bereitet einen Börsengang in den USA vor. Der Uber-Rivale reichte gestern einen entsprechenden Antrag bei der Börsenaufsicht SEC ein. Das "Wall Street Journal" berichtete unter Berufung auf eingeweihte Kreise, dass Didi eine Gesamtbewertung von über 70 Milliarden Dollar anpeile. Damit dürfte es einer der größten Tech-Börsengänge des Jahres werden.

Klarna holt sich frisches Geld

Der schwedische Bezahldienst Klarna hat sich nach nur gut drei Monaten erneut hunderte Millionen Dollar bei Investoren besorgt. Die Gesamtbewertung erreichte in der am Donnerstag bekannt gegebenen Finanzierungsrunde 45,6 Milliarden Dollar. Klarna sammelte dabei 639 Millionen Dollar ein. Bei der letzten Finanzierungsrunde im März wurde das Unternehmen noch mit 31 Milliarden Dollar bewertet.

Neue Umsatzquelle für Netflix

Der Streaming-Marktführer Netflix hat gestern mit einem eigenen Online-Shop für Fanartikel die Weichen für einen größeren Einstieg ins Merchandising-Geschäft gestellt. Während der große Rivale Walt Disney seit Jahrzehnten schon viel Geld mit dem Verkauf und der Vermarktung von Produkten für Anhänger seiner Comics, Filme und Serien verdient, verzichtete Netflix auf diese Erlösquelle bislang weitgehend.