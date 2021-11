Marktbericht DAX tiefer erwartet Zins-Angst feiert ein Comeback Stand: 11.11.2021 07:48 Uhr

Die wieder aufgeflammte Angst vor Zinserhöhungen macht Aktien zu schaffen. Der DAX dürfte mit Verlusten in den neuen Handelstag starten. Gold und Bitcoin bleiben als Inflationsschutz gefragt.

Der DAX dürfte mit einem kleinen Abschlag in den XETRA-Handel gehen. Banken und Broker taxieren den deutschen Leitindex zur Stunde 0,2 Prozent tiefer bei 16.036 Punkten.

Neu aufgeflammte Zins-Ängste lasten auf den Kursen. Nachdem die US-Notenbank in der vergangenen Woche noch bekräftigt hatte, dass die Inflation vorübergehend und eine Zinswende in weiter Ferne sei, mehren sich nun die Zweifel des Marktes an dieser Einschätzung.

Zweifel an der Lesart der Fed

Die US-Teuerungsrate war im Oktober überraschend um 6,2 Prozent gestiegen und damit so stark wie seit 31 Jahren nicht mehr. Das schürte am Markt Spekulationen, die Federal Reserve (Fed) müsse nun doch früher und stärker die geldpolitischen Zügel straffen.

"Auch wenn die Fed glaubt, dass die Inflation vorübergehend ist, gibt es immer mehr Anzeichen dafür, dass dies nicht stimmt", sagte Rick Meckler, Partner beim Vermögensverwalter Cherry Lane.

Die Indizes in New York verzeichneten durch die Bank weg Verluste: Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 0,7 Prozent tiefer auf 36.079 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,8 Prozent auf 4646 Punkte ein.

Besonders deutlich fielen die Verluste bei den Techwerten aus; diese reagieren meist besonders sensibel auf eine steigende Inflation und eine in der Folge womöglich straffere Geldpolitik. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gab 1,4 Prozent auf 15.986 Punkte nach. Der Nasdaq Composite fiel 1,7 Prozent auf 15.622 Zähler.

Trotz der durchwachsenen Vorgaben von der Wall Street sind Aktien an den asiatischen Märkten im Aufwind. Der japanische Nikkei hat sich soeben mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 29.278 Punkte aus dem Handel verabschiedet. Die Börse in Shanghai liegt zur Stunde 1,0 Prozent im Plus.

Am Devisenmarkt haben die Zinserhöhungsspekulationen dem Dollar neuen Schwung verliehen. Im Gegenzug gerät der Euro unter Druck. Die europäische Gemeinschaftswährung rutscht im frühen Handel bis auf 1,1464 Dollar und ist damit so billig wie seit über einem Jahr.

Auch die "Anti-Inflationswährung" Gold bleibt gefragt. Am Morgen kostet die Feinunze Gold 1855 Dollar und damit 0,4 Prozent mehr als am Vortag. Das gelbe Edelmetall hält sich damit in Nähe seines erst gestern markierten Vier-Monats-Hochs.

Andere Anleger auf der Suche nach einem Inflationsschutz greifen dagegen bei Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum zu. Am Morgen geht es für beide Cyberdevisen aber leicht bergab, nachdem sie gestern mit 69.000 beziehungsweise 4867,60 Dollar neue Rekordhochs erreichten.

Angesichts der Dynamik, die derzeit am Kryptomarkt herrscht, rechnen einige Experten mit einer baldigen Eroberung der 100.000-Dollar-Marke durch Bitcoin. Dass Kryptowährungen wirklich als Inflationsschutz taugen, ist unter Experten allerdings umstritten.

Siemens hat das erste Geschäftsjahr unter der Führung von Roland Busch mit einem kräftigen Gewinnsprung abgeschlossen. Das Ergebnis nach Steuern stieg um 59 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro. Damit übertraf Siemens seine Prognose, die im Laufe des Geschäftsjahres bereits drei Mal erhöht worden war.

Der Energiekonzern RWE kann sich weiter von dem schwachen Jahresstart erholen. Unterm Strich blieben mit 1,0 Milliarden Euro von Januar bis September fast 30 Prozent mehr hängen als im Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen bestätigte die Gesamtjahres-Prognose.

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will heute (14.00 Uhr) Investoren bei einer Online-Konferenz über seine Strategie informieren. Die große Sparte mit über 100.000 Mitarbeitern wird aus dem Daimler-Konzern herausgelöst und noch vor Weihnachten an die Börse gebracht.

Der Bayer-Konzern hat ein weiteres US-Verfahren wegen angeblich durch die seit Jahrzehnten verbotene Chemikalie PCB verursachte Gesundheitsschäden verloren. Eine Geschworenenjury in Seattle sprach Schülern, Eltern und Mitarbeitern einer örtlichen Schule Schadenersatz von insgesamt 62 Millionen Dollar zu. Die Kläger machen das Umweltgift PCB vom US-Hersteller Monsanto, der 2018 von Bayer übernommen worden war, für Hirnschäden und andere schwere Erkrankungen verantwortlich.

Der für seine veganen Burger bekannte US-Fleischersatzhersteller Beyond Meat hat Anleger mit einer schwachen Geschäftsprognose geschockt. Die Aktie stürzte gestern nachbörslich zeitweise um fast 20 Prozent ab, nachdem das Unternehmen einen überraschend verhaltenen Ausblick für das Schlussquartal abgegeben und vor möglichen Absatzschwierigkeiten gewarnt hatte.

Zwei Jahre nach seinem Start verlangsamt sich das Wachstum des Streamingdienstes Disney+. Weltweit zählte der Dienst am Ende seines zweiten Geschäftsjahres 118 Millionen Abonnenten. Experten hatten allerdings auf insgesamt mindestens 125 Millionen Abonnenten gehofft. Unter dem Strich stand für das abgelaufene Geschäftsjahr ein Gewinn von 160 Millionen Dollar.