Vor einer ganzen Reihe von Zinsentscheidungen wichtiger Notenbanken der Welt üben sich die Investoren in Zurückhaltung. Der DAX dürfte ungefähr auf Vortagesniveau in den Handel starten.

Banken und Broker taxieren den deutschen Leitindex DAX vor dem Xetra-Start mit einer leicht positiven Tendenz ungefähr auf dem Stand vom Montag. Gestern war der DAX kaum verändert mit 15.621,72 Punkten aus dem Handel gegangen. An Europas Börsen halten sich die Investoren derzeit zurück, da in dieser Woche die wichtigsten Notenbanken der Welt ihre Geldpolitik erörtern.

Die großen Zentralbanken in den USA, Großbritannien, Europa und Japan werden diese Woche darüber entscheiden, ob sie angesichts hoher Inflationsraten ihre Geldpolitik ändern und schneller mit höheren Zinsen gegensteuern sollen.

Das Hauptaugenmerk der Investoren liege auf dem Entscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch, sagte Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets. "Die US-Notenbank dürfte morgen eine schnellere geldpolitische Straffung verkünden. Trotz der Coronavirus-Mutante Omikron entwickeln sich Wirtschaft und Inflation dynamisch", kommentiert Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank.

Unterdessen steigt in Deutschland nach Ansicht des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) das Rezessionsrisiko. Das auf die aktuell verfügbaren Wirtschaftsdaten bauende Frühwarnsystem des Instituts weist für den Zeitraum von Dezember 2021 bis Ende Februar 2022 eine Rezessionswahrscheinlichkeit von 45,2 Prozent aus. Im November waren es noch 40,8 Prozent. Der nach dem Ampelsystem arbeitende Indikator bleibt damit auf "gelbrot" und prognostiziert eine "erhöhte konjunkturelle Unsicherheit".

Gegen zehn Uhr wird das Ifo-Institut eine aktuelle Konjunkturprognose publizieren, um 11 Uhr folgen die Daten zur Industrieproduktion in Europa, die weiteren Aufschluss über die konjunkturelle Situation auf dem Kontinent geben wird.

Auch in den USA spielt die Geldpolitik an den Finanzmärkten die wesentliche Rolle. Vor dem anstehenden Entscheid der Fed schloss der Dow Jones 0,9 Prozent tiefer auf 35.650 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,4 Prozent auf 15.413 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,9 Prozent auf 4668 Punkte ein. Es herrsche eine gewisse Unruhe im Vorfeld, stellt ein Marktbeobachter fest.

In Asien herrscht ebenfalls Vorsicht, die Kombination aus den wirtschaftlichen Risiken der Corona-Mutante und einem möglicherweise restriktiveren Ton der Fed am Mittwoch dämpfte die Risikobereitschaft der Anleger. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt derzeit 0,7 Prozent tiefer, der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,2 Prozent.

Der Euro notiert weiter knapp unter der Marke von 1,13 US-Dollar. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1280 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Im Laufe des heutigen Tages sind wenige Konjunkturdaten mit marktbewegender Wirkung für den Devisenmarkt zu erwarten.

Tesla-Chef Elon Musk hat wieder Aktien seines Konzerns abgestoßen. Er verkaufte etwas mehr als 934.000 Papiere für 906 Millionen US-Dollar, wie aus Pflichtmitteilungen an die US-Börsenaufsicht hervorgeht. Damit hat Musk insgesamt schon von fast 12 Millionen Tesla-Aktien im Wert von gut 12,7 Milliarden Dollar (11,25 Milliarden Euro) versilbert, seit er Anfang November im Zuge eines Twitter-Votums den Verkauf von zehn Prozent seiner 17-prozentigen Beteiligung am Elektroautobauer zusagte. Musk hatte Twitter-Nutzer abstimmen lassen, ob er sich von zehn Prozent seiner Tesla-Beteiligung trennen solle, um mehr Steuern zu zahlen.

BMW: Mehr Produktion in China

Der Auto- und Motorradbauer BMW will künftig noch mehr Autoproduktion im wichtigen Markt China ansiedeln. So soll der Stadtgeländewagen (SUV) X5 künftig nicht mehr nur in den USA in Spartanburg (South Carolina) vom Band laufen, sondern auch in der Volksrepublik, wie ein Sprecher des Münchener DAX-Konzerns am Abend bestätigte.

Die SUV-Modelle der X-Baureihe wurden früher ausnahmslos im US-Werk gefertigt, mittlerweile baut BMW aber mehrere der gewinnträchtigen Modelle auch in China und etwa den X3 auch in Südafrika. Der X5 kam bisher nur aus den USA. China ist der größte Einzelmarkt des Konzerns, wie auch bei den anderen deutschen Autokonzernen Volkswagen und Daimler.