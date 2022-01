Heute dürfte der DAX mit Verlusten in den Handel starten, aber weiterhin entlang der Marke von 16.000 Punkte pendeln. Die Anleger warten gespannt auf den Start der US-Berichtssaison.

Banken und Broker rechnen damit, dass der DAX mit leichten Abschlägen in den Handel startet. Gestern hatte der DAX 0,4 Prozent fester auf 16.010,32 Punkten geschlossen. In den vergangenen Tagen hatten Inflationssorgen die Märkte wegen der damit verbundenen Furcht vor eine Zinserhöhung bestimmt.

Die US-Verbraucherpreise stiegen im Dezember zwar so stark wie zuletzt 1982. Das Plus blieb mit sieben Prozent zum Vorjahreszeitraum aber im Rahmen der Schätzungen und überraschte die Finanzmärkte nicht negativ. Deshalb blieb eine schärfere Reaktion aus.

Stärker auf die Stimmung dürften dagegen Äußerungen des US-Notenbankers James Bullard drücken: Er spricht sich für eine beherztere Straffung der Fed-Zinspolitik aus. "Ich denke jetzt, dass wir 2022 vielleicht vier Schritte machen sollten", sagt der Chef des Zentralbankbezirks St. Louis dem "Wall Street Journal". Noch im November hatte er zwei Zinserhöhungen als angebracht bezeichnet. Auch Notenbankchef Jerome Powell hatte in dieser Woche eine baldige Abkehr von der Politik des billigen Geldes angekündigt.

Für Impulse könnte der kommende Start der US-Bilanzsaison sorgen. Am Freitag legen die Großbanken Citigroup, JPMorgan und Wells Fargo ihre Quartalszahlen vor und läuten damit traditionell die US-Bilanzsaison ein. Anleger könnten mit Rekordergebnissen rechnen, prognostizierte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com.

In Asien gaben die Indizes am Morgen nach. In Japan schließt der Nikkei ein Prozent tiefer bei 28.489 Punkten. Auch der breiter gefasste Topix-Index sank zurück. Als ein Grund gilt der dortige sprunghafte Anstieg der Coronavirus-Infektionen. Die Börse in Shanghai verlor 0,3 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,6 Prozent.

In den USA waren die gestrigen Inflationsdaten ungerührt zur Kenntnis genommen worden: Der Dow Jones schloss 0,1 Prozent höher auf 36.290 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,2 Prozent auf 15.188 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 4726 Punkte zu.

Salzgitter will auf Hochöfen verzichten

Der Stahlkonzern Salzgitter will bis Mitte der 2030er Jahre keinen Hochofen mehr betreiben. Die Produktion soll bis dahin komplett auf ein neues Verfahren umgestellt sein. "Dann haben wir unseren CO2-Ausstoß um 95 Prozent reduziert, also um fast 8 Millionen Tonnen jedes Jahr", sagte Vorstandschef Gunnar Groebler der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Für den Umbau der Stahlproduktion veranschlagt der Konzern Investitionen in der Größenordnung von drei bis vier Milliarden Euro. Groebler erwartet dafür die Unterstützung durch die Politik.

PC-Verkäufe auf Zehnjahreshoch

Der Bedarf an PCs in der Corona-Pandemie ist immer noch nicht erschöpft. Im vergangenen Jahr stiegen die Verkäufe nach Berechnungen von Marktforschern auf den höchsten Stand in rund einem Jahrzehnt. Drei große IT-Marktforscher, die ihre Schätzungen vorlegten, kamen weitgehend zu den gleichen Trends, aber zum Teil zu unterschiedlichen Zahlen.

So sahen die Analysefirmen IDC und Canalys den Markt 2021 um fast 15 Prozent wachsen und Gartner um 9,9 Prozent. Ihre Berechnungen zur Zahl verkaufter Personal Computer reichten von knapp 340 Millionen (Gartner) bis rund 349 Millionen (IDC). Die Unterschiede gehen darauf zurück, dass die Experten ihre eigenen Recherchen in Vertriebskanälen betreiben, und zum Teil auch verschiedene Gerätekategorien berücksichtigen.