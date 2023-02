Marktbericht DAX vor Auftaktplus Nur leicht beschwingt am Rosenmontag? Stand: 20.02.2023 07:47 Uhr

Fachleute rechnen zum Wochenstart mit einem festeren Handel. Da die US-Börsen jedoch geschlossen bleiben und der Datenkalender weitgehend leer ist, könnte es heute recht ruhig zugehen.

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der DAX den Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 0,4 Prozent höher auf 15.540 Punkte.



Am Freitag war der DAX mit einem mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 15.482 aus dem Handel gegangen. An sein im Februar erreichtes Jahreshoch bei 15.658 Punkten kam er in der vergangenen Woche mit in der Spitze 15.634 Punkten nicht mehr heran. Das Wochenplus lag bei 1,1 Prozent. "Der DAX hat es in diesem Jahr noch nicht geschafft, mit einem Wochenschlusskurs über 15.500 Punkten abzuschließen. Das verdeutlicht die starke Widerstandszone in diesem Bereich", schrieb Analyst Salah Bouhmidi vom Broker IG.

Was tut die Fed?

"Zum Auftakt der neuen Woche werden die Märkte vermutlich einen impulslosen Handel erfahren", schreiben die Marktbeobachter der Helaba in ihrem Tageskommentar. "In den USA wird der Presidents‘ Day begangen und die Märkte bleiben geschlossen. Auch in Europa stehen keine relevanten Datenveröffentlichungen an und so können die Akteure darüber nachsinnen, ob die inzwischen eingepreisten Zinspfade für die Notenbanken angemessen sind", meinen die Fachleute.

Denn das Zinsthema bleibt an den Aktienmärkten bestimmend: Auf mögliche Hinweise von der US-Notenbank Fed zur weiteren Geldpolitik werden die Anleger auch in den kommenden Tagen besonders achten. Gleichwohl dürfte hierbei das am Mittwoch zur Veröffentlichung anstehende Protokoll der letzten Fed-Sitzung weniger bedeutsam sein, schrieb die Commerzbank. Denn es zeichne das Bild und die Erwartungen der Fed-Mitglieder vor den zuletzt positiven US-Wirtschaftsdaten.

Wall Street heute geschlossen An der Wall Street hat der Dow Jones am Freitag zugelegt. Der US-Leitindex gewann 0,4 Prozent auf 33.827 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 11.787 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 4079 Punkte ein. "Wir erreichen einen Wendepunkt, an dem weitere eingepreiste Zinserhöhungen negativ für die Aktienmärkte sein werden, da die Daten darauf hindeuten, dass die Inflationsrisiken nach oben gerichtet sind", sagte Laura Cooper, Ökonomin beim Vermögensverwalter BlackRock.

Positive Tendenz in Asien Die japanischen Aktienmärkte starten am Montag zurückhaltend in die neue Handelswoche. Der Nikkei schließt 0,1 Prozent fester auf 27532 Punkten. Der Feiertag in den USA sorgt für einen eher trägen Handel. Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen legte 1,1 Prozent zu, da die Regierung in Peking die Zinssätze wie erwartet stabil hielt, nachdem es in den letzten Tagen bereits Liquidität in das Bankensystem gepumpt hatte.