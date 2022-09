Marktbericht DAX leicht höher Märkte beruhigen sich Stand: 09.09.2022 07:37 Uhr

Der DAX dürfte zum Wochenschluss einen neuen Stabilisierungsversuch starten. Nach einer turbulenten Börsenwoche zeigt sich der deutsche Leitindex im frühen Handel kaum bewegt. Anleger haben noch viel zu verarbeiten.

Der DAX dürfte mit einem kleinen Aufschlag in den letzten Handelstag der Woche starten. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,2 Prozent höher bei 12.925 Punkten. Damit deutet sich zum Wochenschluss ein Stabilisierungsversuch am deutschen Aktienmarkt an.

DAX: kurzfristiger Abwärtsdruck lässt nach Der deutsche Leitindex war gestern im Nachgang des Zinsentscheids der Europäischen Zentralbank (EZB) bis auf 12.689 Zähler abgerutscht. Im Handelsverlauf konnte er seine Verluste aber stark eindampfen, sodass am Ende nur ein kleines Minus von 0,1 Prozent auf 12.904 Punkte übrigblieb. Aus technischer Perspektive bleibt der DAX allerdings weiterhin angeschlagen. Immerhin konnte er sich oberhalb seines jüngsten Verlaufstiefs (12.603 Punkten) fangen und nach oben drehen. Das dürfte kurzfristig erst einmal den ärgsten Abwärtsdruck von den deutschen Standardwerten nehmen. Fed und EZB auf straffem geldpolitischen Kurs Die Investoren stehen weiterhin im Bann der Notenbanken. Gestern hatte die EZB eine Rekordzinserhöhung von 0,75 Prozentpunkten vorgenommen. Zugleich hatte die US-Notenbank Fed die Aussichten auf eine aggressive Straffung der Geldpolitik verschärft. Analyse Kampf gegen hohe Teuerung Was der Zinsschritt im Alltag bedeutet Nie zuvor hat die EZB die Zinsen so stark angehoben wie heute. Fed-Chef Jerome Powell sagte, die Bank sei "fest entschlossen", die Inflation zu kontrollieren. Die Zinserhöhungen würden daher fortgesetzt. "Wir erwarten nun eine Anhebung um 50 Basispunkte im November, auch wenn dies eine knappe Entscheidung ist", betonten daraufhin die Analysten von Barclays.

Wall Street: Dow schließt klar im Plus Die Aussicht auf weitere kräftige Zinserhöhungen der Fed hielt die Anleger an der Wall Street gestern von größeren Engagements ab. Finanz- und Gesundheitswerte waren jedoch gefragt und stützten den Gesamtmarkt. Nach einem schwachen Start konnten die Kurse Boden gutmachen. Der Standardwerteindex Dow Jones schloss 0,6 Prozent höher auf 31.774 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,6 Prozent auf 11.862 Zähler vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 4006 Punkte zu.

Kursgewinne an Asien-Börsen Leicht positive Vorgaben für den Handel hierzulande kommen von den asiatischen Börsen, die am Morgen leicht zulegen konnten. In Tokio lag der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im Verlauf 0,3 Prozent höher bei 28.157 Punkten. Die Börse in Shanghai konnte ebenfalls 0,3 Prozent hinzugewinnen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen stieg um 0,8 Prozent. Neues Schwächesignal aus China Dabei deuten frische Konjunkturdaten daraufhin, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt im August weiter an Schwung verloren hat. Angesichts von Hitzewellen und Lockdowns stiegen die Verbraucherpreise nur noch um 2,5 Prozent. Die Erzeugerpreise zogen um 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an. Das ist der langsamste Anstieg seit Februar 2021.

Euro wieder klar über Dollar-Parität Im Nachgang der EZB-Entscheidung zeigt der Euro im asiatischen Devisenhandel deutliche Stärke. Die europäische Gemeinschaftswährung zieht klar über Dollar-Parität an. Aktuell gewinnt sie 0,6 Prozent auf über 1,0068 Dollar. Als Parität wird ein Austauschverhältnis von eins zu eins zwischen zwei Währungen bezeichnet. Der schwächere Dollar kommt auch dem Goldpreis zugute. Der Preis für die Feinunze Gold zieht 0,6 Prozent auf 1721 Dollar an.

Airbus liefert im August weniger Maschinen aus Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus muss sich nach rückläufigen Auslieferungen im August für sein Jahresziel weiter ranhalten. Im abgelaufenen Monat fanden nur 39 Verkehrsflugzeuge den Weg zu den Kunden. In den ersten acht Monaten hat der Hersteller damit 382 Maschinen ausgeliefert. Das ist nur etwas mehr als die Hälfte der 700 Jets, die Vorstandschef Guillaume Faury Ende Juli als neues Auslieferungsziel für das laufende Jahr ausgegeben hatte.

Telekom mit Basketball-Übertragungen zufrieden Die Deutsche Telekom ist mit dem TV-Interesse bei der Basketball-Europameisterschaft bisher höchst zufrieden. "Wir erreichen mit unserer Berichterstattung bei MagentaSport ein Millionen-Publikum", sagte Telekom-Manager Henning Stiegenroth der Deutschen Presse-Agentur zum Abschluss der Vorrunde. Die Telekom zeigt die EM-Spiele der DBB-Auswahl kostenlos im Internet.

T-Mobile US kündigt Aktienrückkauf an Die Deutsche-Telekom-Erfolgstochter T-Mobile US hat den Rückkauf eigener Anteile im zweistelligen Milliardenbereich angekündigt. Das Volumen des vom Führungsgremium des Konzerns beschlossenen Aktienrückkaufs beläuft sich auf bis zu 14 Milliarden Dollar bis Ende September 2023. Das Programm könnte ein Teil der Maßnahmen sein, mit dem die Deutsche Telekom ihren Anteil an dem Unternehmen auf mehr als 50 Prozent heben könnte.

Citi gewinnt Rechtsstreit um Fehlüberweisung Die US-Großbank Citigroup hat sich im Rechtsstreit um die Rückerstattung einer versehentlich überwiesenen rund halben Milliarde Dollar doch noch durchgesetzt. Ein Berufungsgericht in Manhattan hob das Urteil aus der Vorinstanz auf und entschied, dass das Geld dem Finanzkonzern zustehe. Die Empfänger hätten sich bewusst sein müssen, dass es sich bei der Überweisung um eine Panne gehandelt habe, so die Begründung der Richter.