Anhaltende Zinsspekulationen und die Lage in der Ukraine halten die Investoren derzeit vom Aktienkauf ab. Auch der hohe Ölpreis gibt den Investoren zu denken. EZB-Chefin Lagarde versucht zu beschwichtigen.

Nach Berechnungen von Banken und Brokern sollte der DAX zum Handelsstart mit einer leicht positiven Tendenz beginnen. Gestern hatte er um 0,7 Prozent auf 15.207 Punkte angezogen. Die Aussicht auf die anstehende Zinswende in den USA hält die Anleger derzeit von größeren Engagements ab, sodass sich viele Investoren eher defensiv orientieren. Zu den fundamentalen Faktoren, die den Markt belasten, kommen neben der Notenbankpolitik ein hoher Ölpreis und der weiterhin schwelende Ukraine-Konflikt.

Angesichts der anhaltenden Zinsfantasien in der Euro-Zone versucht die EZB-Chefin Christine Lagarde Inflationssorgen zu dämpfen und Verbraucher und Investoren zu beruhigen: Die Chancen seien gestiegen, dass sich die Teuerungsrate mittelfristig um den EZB-Zielwert von 2,0 Prozent stabilisieren werde, betonte sie gestern bei einer Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments.

Es gebe keine Signale, dass sich die Inflation auf mittlere Sicht hartnäckig und deutlich über der Zielmarke festsetzen werde, was eine "nennenswerte Straffung" der Geldpolitik erfordern würde, meint Lagarde.

Dow Jones tritt auf der Stelle

In den USA ist die Diskussion längst weiter. Im Fokus der Anleger bleibt das Vorhaben der US-Notenbank (Fed), die Leitzinsen in Kürze anzuheben. Der überraschend starke Arbeitsmarktbericht für Januar sorgt zugleich für Nervosität, was die Höhe und Geschwindigkeit der möglichen Zinsschritte in diesem Jahr betrifft.

Deshalb fallen die Vorgaben schwach aus: Der Leitindex Dow Jones schloss mit 35.091,13 Punkten minimal über dem Schlussstand vom Freitag. Der den breiten Markt abdeckende S&P 500 gab um 0,4 Prozent auf 4483,87 Punkte nach und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,8 Prozent auf 14.571,25 Punkte.

Auch in Asien spielt die Geldpolitik die entscheidende Rolle. In Japan schloss der Nikkei-Index 0,1 Prozent höher bei 27.284,52 Punkten. Die Börse in Shanghai lag dagegen 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor sogar 1,8 Prozent.