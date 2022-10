Marktbericht DAX vor leichten Verlusten Anleger fiebern US- Inflationsdaten entgegen Stand: 13.10.2022 07:42 Uhr

Der DAX dürfte mit leichten Kursverlusten in den heutigen Handelstag starten. Die Finanzmärkte stehen ganz im Zeichen der US-Verbraucherpreise: Bis dahin sollte der Tag ruhig verlaufen.

Der DAX dürfte heute nach Berechnungen von Banken und Brokern etwas niedriger in den Handel starten. Gestern war der deutsche Leitindex mit einem Abschlag von 0,4 Prozent auf 12.172 Punkte aus dem Handel gegangen. Heute wird das Warten auf die neuen Inflationsdaten aus den USA ein Ende haben. Um 14.30 Uhr werden die US-Verbraucherpreise publiziert.

"Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen sowie geopolitische Unsicherheiten halten den Markt in Schach", schreiben die Fachleute der Helaba in ihrem Tagesausblick. Mit Unterstützung vonseiten der heute anstehenden US-Inflationszahlen ist zudem nicht zu rechnen, und so bleiben die Abwärtsgefahren erhöht, lautet ihre Einschätzung.

Von den Daten erhoffen sich die Investoren Rückschlüsse auf die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed. "Die Daten sind sehr wichtig, da sie das Erste sind, worauf die Notenbank Fed bei der Entscheidung über ihre nächsten Schritte achtet", sagte Analyst Carlo Alberto De Casa vom Finanzdienstleister Kinesys.

Wall Street ohne Schwung Die Vorgaben aus den USA fallen zudem schwach aus: Der Dow Jones verlor 0,1 Prozent auf 29.211 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 10.417 Stellen nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 3577 Punkte ein. Belastend wirkte die Veröffentlichung des jüngsten Sitzungsprotokolls der Fed von Mitte September. Viele Notenbanker sind demnach der Ansicht, dass die Kosten einer zu zaghaften Inflationsbekämpfung wohl höher seien als die einer zu scharfen Bekämpfung.

Asien-Börsen im Rückwärtsgang Auch in Asien ist die Stimmung vor den anstehenden US-Inflationsdaten zurückhaltend: Der Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent tiefer bei 26.260 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent und lag bei 1856 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,7 Prozent.