Marktbericht DAX zum Start höher erwartet Greift das alte Börsen-Muster wieder?

Zuletzt hatten Anleger Kursrückgänge stets zum Einstieg genutzt. Greifen Anleger nach dem schwachen April-Ausklang auch im neuen Börsenmonat wieder zu? Zumindest kurzfristig stehen die Chancen gut.

Zum Handelstauftakt dürfte der DAX etwas Boden gutmachen. Banken und Broker taxieren den deutschen Leitindex aktuell 0,2 Prozent höher bei 15.170 Punkten. Am vergangenen Freitag war der DAX in den letzten Handelsminuten noch in die Verlustzone gerutscht und hatte sich schließlich mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 15.136 Punkte verabschiedet.

Schwache saisonale Phase beginnt

Für den gesamten April weist der Dax indes ein Plus von knapp 0,9 Prozent aus. Dank erfreulicher Konjunkturdaten und des positiven Starts in die Berichtssaison der Unternehmen hätten die Börsen weltweit mit Ausnahme der Schwellenländer "im Einklang mit der typischen April-Saisonalität" zugelegt, konstatierten die Experten der Privatbank Berenberg. Mai und Juni seien allerdings "gewöhnlich keine Kalendermonate, in denen die Aktienmärkte davonrennen".

Tatsächlich beginnt mit dem heutigen Handelstag an den Börsen aus statistischer Perspektive eine schwierige Phase, die bis Ende Oktober anhält. Die "besten sechs Börsenmonate“"vom 1. November bis zum 30. April sind vorbei. Vor allem mit Blick auf die US-Indizes ist diese "best six months"-Strategie gut belegt.

Inflations-Angst kehrt zurück

An der Wall Street hatten sich die Anleger zuletzt etwas rekordmüde gezeigt. Am Freitag schloss der US-Leitindex Dow Jones Industrial 0,5 Prozent tiefer bei 33.875 Punkten. Für den Monat April steht hingegen - ganz im Einklang mit der Saisonalität - ein Plus von rund 2,7 Prozent zu Buche. Der marktbreite S&P 500 fiel am Freitag um 0,7 Prozent auf 4181 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,8 Prozent auf 13.861 Punkte.

Negative Impulse gaben Verluste einiger in den Indizes schwergewichteter Technologiewerte sowie neue US-Konjunkturdaten, die einen gewissen Inflationsdruck signalisierten und damit neue Ängste vor einer strengeren Geldpolitik schürten. So ließen etwa neue Konjunkturhilfen der US-Regierung die Einkommen der privaten Haushalte im März um unerwartet deutliche 21 Prozent steigen.

Keine Impulse aus Japan

Überhaupt dürfte an den Börsen künftig zunehmend die Kehrseite der billionenschweren Konjunkturprogramme von US-Präsident Joe Biden in den Fokus rücken. Schließlich sollen diese unter anderem durch Steuererhöhungen finanziert werden. "Noch ist nichts beschlossen, aber dies dürfte an den Börsen nicht spurlos vorübergehen", betonen die Experten der LBBW.

Von den japanischen Aktienmärkten kommen zu Wochenbeginn keine Impulse. An der Börse in Tokio wird am Monat wegen eines Feiertags ("Tag der Verfassung") nicht gehandelt. Auch am Dienstag und Mittwoch bleibt die Börse in Tokio geschlossen. Dann begehen die Japaner den "Tag der Natur" und schließlich den "Tag des Kindes".

Gold im Aufwind

An den asiatischen Devisenmärkten büßt der Euro in einem ruhigen Handel 0,1 Prozent auf 1,2021 Dollar ein. Der Goldpreis kann hingegen von den wieder aufkeimenden Inflationssorgen profitieren. Die Feinunze Gold gewinnt 0,3 Prozent auf 1774 Dollar.

BaFin: Deutsche Bank muss mehr gegen Geldwäsche tun

Unter den Einzelwerten im DAX rückt die Deutsche Bank in den Fokus. Die BaFin verlangt von der Bank zusätzliche Anstrengungen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung. Das größte deutsche Geldhaus müsse "weitere angemessene interne Sicherungsmaßnahmen ergreifen und Sorgfaltspflichten einhalten", forderte die BaFin am Freitagabend.

Neue Merck-Chefin setzt auch auf Übernahmen

Die neue Merck-Chefin Belén Garijo erwägt ab dem kommenden Jahr auch mittels Akquisitionen zu wachsen. "Wir schließen große, transformative Zukäufe ab 2022 nicht aus, werden uns aber wahrscheinlicher auf kleinere bis mittelgroße ergänzende Akquisitionen von innovativen Technologien konzentrieren", sagte sie dem "Handelsblatt".

Lufthansa wagt Sommer-Rekord

Die staatlich gestützte Lufthansa und ihre Tochter Eurowings wollen im Sommer über 100 Urlaubsziele anfliegen. "Das ist absoluter Rekord in der Firmengeschichte", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr der "Bild am Sonntag". Er forderte zugleich Erleichterungen für geimpfte Passagiere.

Siemens Healthineers hebt Prognosen an

Die Medizintechnik-Tochter von Siemens schraubt angesichts eines boomenden Geschäfts mit Corona-Schnelltests die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr in die Höhe. Siemens Healthineers erwartet für 2020/21 (Ende September) nun einen Umsatzzuwachs auf vergleichbarer Basis - also ohne den übernommenen US-Krebs-Spezialisten Varian - von 14 bis 17 (bisher: 8 bis 12) Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll auf 1,90 bis 2,05 (bisher: 1,63 bis 1,82) Euro steigen.

Warren Buffett hortet 145 Milliarden Dollar

US-Staranleger Warren Buffett hat mit seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway zu Jahresbeginn deutlich besser verdient. Im ersten Quartal schoss der Gewinn um 20 Prozent auf 7,0 Milliarden Dollar in die Höhe. Buffett sitzt mit Berkshire Hathaway weiter auf enormen Geldreserven. In den drei Monaten bis Ende März nahm der Barbestand um gut fünf Prozent auf 145 Milliarden Dollar zu.