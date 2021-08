Marktbericht DAX leicht tiefer erwartet Bekommen die Käufer jetzt die Quittung?

Der gestrige Tag war eine verlorene Chance für die DAX-Käufer. Anfängliche Gewinne wurden rasch abverkauft. Das könnte Folgen haben für den heutigen Handelstag.

Der DAX dürfte mit leichten Verlusten in den Handel starten. Banken und Broker taxieren die deutschen Standardwerte aktuell wenige Punkte unterhalb ihres Vortagesschlusskurses. Zu Wochenbeginn hatte sich der DAX noch kurzzeitig über 15.700 Zähler hinausgewagt. Doch die Käufer konnten die frühen Gewinne nicht verteidigen, zu Handelsschluss stand nur noch ein mageres Plus von 0,2 Prozent auf 15.569 Punkte.

Solche Gewinnmitnahmen nach der monatelangen Rally waren zuletzt häufiger zu beobachten. Sie verhinderten bislang, dass der DAX sein Allzeithoch von Mitte Juli bei fast 15.811 Stellen nochmals ernsthaft in Angriff nehmen konnte.

Wall Street mit Verlusten

Von der Wall Street kommen durchwachsene Vorgaben für den heutigen Handelstag an der Frankfurter Börse. Auch die US-Börsen gaben anfängliche Gewinne im Handelsverlauf wieder ab. Der US-Standardwerteindex Dow Jones fiel um 0,3 Prozent auf 34.838 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 sank um 0,2 Prozent auf 4387 Zähler. Dagegen legte der technologielastige Nasdaq 0,1 Prozent auf 14.681 zu.

Sorgen über die Delta-Variante des Coronavirus und eine sich verlangsamende US-Wirtschaft lasteten ebenso auf die Kursen wie schwache chinesische Konjunkturdaten.

Delta-Sorgen in Tokio

Auch in Tokio stehen am Morgen die Zeichen auf Verluste. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 27.559 Punkten.

"Nach dem schlimmsten Ausbruch seit Beginn der Pandemie sind in China Millionen von Menschen im Lockdown, und angesichts der Risiken für die Lieferketten könnte sich dies in größerem Maße auf die Weltwirtschaft auswirken", sagte Elizabeth Tian, Leiterin der Abteilung für Aktienderivate bei der Citigroup.

Kaum Bewegung bei Öl und Gold

Mit den Delta-Sorgen wachsen auch die Konjunktursorgen der Anleger. Das hemmt den Ölpreis. Am Morgen notiert ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit 72,85 Dollar 0,1 Prozent tiefer. WTI-Öl steht unverändert bei 71,23 Dollar.

Der Goldpreis tendiert bei 1812 Dollar seitwärts. Der Euro zieht leicht an auf 1,1881 Dollar.

Autobauer und Infineon im Fokus

Unter den Einzelwerten im DAX dürfte heute die Infineon-Aktie mit Quartalszahlen im Fokus stehen. Auch die Autowerte dürften mit den Zahlenvorlagen von BMW und dem weltweit viertgrößten Autokonzern Stellantis einen Blick wert sein.

Für Stellantis ist es die erste Halbjahresbilanz nach dem Zusammenschluss des französischen Peugeot-Herstellers PSA und Fiat Chrysler (FCA).

Steuereffekt belastet Aareal Bank

Ein einmaliger Steuereffekt im Zusammenhang mit einem aufgegebenen Fondsprodukt wird das Ergebnis der Aareal Bank im laufenden Jahr belasten. Dafür wurden im zweiten Quartal Rückstellungen gebildet, wie die Bank gestern Abend mitteilte. Das Betriebsergebnis liege im zweiten Quartal daher bei voraussichtlich 41 Millionen Euro, bereinigt betrage es 52 Millionen Euro. Trotz der Sonderbelastung hält die Bank an ihrer Jahresprognose fest.

Airline Qantas stellt 2500 Mitarbeiter frei

Wegen der anhaltenden Corona-Lockdowns in Teilen Australiens und der inneraustralischen Grenzschließungen stellt die nationale Fluggesellschaft Qantas 2500 Mitarbeiter vorübergehend frei. Die Maßnahme betrifft sowohl Piloten und Flugbegleiter als auch Bodenpersonal von Qantas und der Tochtergesellschaft Jetstar. Die Maßnahme soll zunächst für zwei Monate gelten. Stellenstreichungen sind Qantas zufolge aber nicht geplant.

"Lord of the Rings"-TV-Serie kommt 2022

Die mit Spannung erwartete Verfilmung der Fantasy-Saga von Amazon Studios soll im September 2022 Premiere feiern. Das Streaming-Unternehmen gab den Starttermin für die noch titellose "Lord of the Rings"-Serie gestern bekannt. Dazu veröffentlichte Amazon das Foto von einer Mittelerde-Landschaft mit einem imposanten Schloss. Die Dreharbeiten für die erste Staffel seien in Neuseeland abgeschlossen worden, hieß es weiter.