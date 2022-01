Marktbericht Leichte Verluste erwartet DAX wohl wieder im Rückwärtsgang Stand: 18.01.2022 08:08 Uhr

Nach einem freundlichen Wochenstart sollten sich die Investoren heute auf fallende Kurse einstellen. Die Wall Street greift wieder in das Geschehen ein und die Bilanzsaison könnte ebenfalls für Impulse sorgen.

Banken und Broker prognostizieren für heute einen schwachen DAX-Start. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor dem XETRA-Start 0,2 Prozent tiefer auf 15.897 Punkten. Gestern hatte sich der DAX noch leicht erholt und war mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 15.934 Punkte aus dem Handel gegangen. Der europäische Auswahlindex EuroStoxx 50 stieg um 0,8 Prozent auf 4306 Zähler. "Es wird interessant sein zu sehen, ob die Anleger jetzt, da die Gewinnsaison begonnen hat, wieder einsteigen", kommentiert Craig Erlam, Marktanalyst bei Oanda.

Der technische Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel sieht im DAX momentan "spürbare Unentschlossenheit". "Das Börsenjahr 2022 hatte fulminant begonnen, allerdings schleichen sich nun mehr und mehr leichte Schwächetendenzen ein."

US-Berichtsaison kommt unter Dampf Ob das so bleibt, wird vom Verkauf der US-Berichtssaison abhängen. Ergebnisse legen in dieser Woche unter anderen Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley und Netflix vor. Im Fokus stehe insbesondere, wie stark sich die gestiegenen Kosten durch höhere Preise und Arbeitskräftemangel auf die Unternehmensgewinne ausgewirkt haben, sagte Marija Veitmane, Strategin bei State Street Global Markets. In der vergangenen Woche zum Beginn der Quartalsberichte hatten die US-Großbanken JPMorgan und Citigroup mit ihren Geschäftszahlen nicht überzeugt.

Nikkei: Abwärts in Tokio In den USA wurde am Montag wegen eines Feiertages nicht gehandelt. Die Börse in Tokio verlor: Der Nikkei-Index lag im Verlauf zwar höher, ging aber mit einem Abschlag von 0,3 Prozent auf 28257,25 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste Topix-Index gab ebenfalls nach. Die Börse in Shanghai lag ein Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,1 Prozent.

Brent erreicht Siebenjahreshoch Der Ölpreis ist in Fernost auf den höchsten Stand seit mehr als sieben Jahren geklettert. Futures der Nordsee-Sorte Brent legten zunächst auf 87,55 Dollar je Barrel (159 Liter) zu, so teuer wie zuletzt Ende Oktober 2014. Im weiteren Verlauf lag der Preis dann bei 87,48 Dollar, ein Plus von 1,2 Prozent. Analysten sehen zum einen die wachsende weltweite Nachfrage wegen der nachlassenden Besorgnis über die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Omikron-Variante des Coronavirus als ursächlich für den Preisanstieg. Gleichzeitig wachsen die Sorgen über geopolitische Spannungen, was die Preise ebenfalls nach oben treibt. Die Preise der Referenzsorten Brent und West Texas Intermediate sind in diesem Jahr bisher um mehr als zehn Prozent gestiegen.

Allianz: Cyberattacken weltweit größte Gefahr für Unternehmen Manager und Sicherheitsfachleute sehen in Cyberangriffen die größte Gefahr für Unternehmen. Im heute veröffentlichten "Risikobarometer" des zur Allianz gehörenden Industrieversicherers AGCS liegen kriminelle Hacker mit ihren Aktivitäten auf Rang eins. Betriebsunterbrechungen, Naturkatastrophen und Pandemien folgen auf den Plätzen zwei bis vier. AGCS hat im vergangenen Herbst insgesamt 2650 Fachleute in 89 Ländern befragt. Dazu zählten über 1200 Führungskräfte großer Unternehmen mit mehr als 500 Millionen Dollar Jahresumsatz. An der Umfrage nahmen auch eigene Fachleute der Allianz teil. Bei den 351 Teilnehmern in Deutschland waren die ersten beiden Plätze vertauscht: Betriebsunterbrechung kam vor Cyberangriffen auf Platz eins.

Ryanair fordert staatliche Hilfe Die Fluggesellschaft Ryanair fordert einem Medienbericht zufolge staatliche Hilfe für die Luftfahrtbranche. "Wichtig ist, das Wachstum für die gesamte Branche zu fördern, um die Passagiere zurückzubringen, die verloren gegangen sind", sagt Andreas Gruber, Chef der Ryanair-Tochter Laudamotion und Deutschland-Sprecher der irischen Fluglinie, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Das beste Instrument dafür ist eine Unterstützung der Flughäfen durch die Regierung. Und die daraus resultierenden Kostenvorteile können an die Airlines weitergegeben werden."

Siemens verkauft Straßenverkehrs-Tochter an italienische Atlantia Siemens verkauft die Straßenverkehrs-Tochter Yunex Traffic an den italienischen Atlantia-Konzern. Die von der Unternehmerfamilie Benetton beherrschte Infrastruktur-Holding zahlt 950 Millionen Euro. Yunex Traffic ist den Angaben zufolge führend in innovativen und intelligenten Infrastruktur- und Verkehrslösungen auf der Straße und in Städten. Atlantia sei "ein langfristig, strategisch orientierter neuer Eigentümer" für Yunex, hieß es bei Siemens. Yunex Traffic agiert laut der Bahntechnik-Sparte Siemens Mobility seit Juli 2021 als unabhängig geführtes Unternehmen. Zuletzt habe das Unternehmen mit mehr als 3000 Beschäftigten einen Jahresumsatz von mehr als 600 Millionen Euro erwirtschaftet.