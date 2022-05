Der DAX hat in einem beeindruckenden Wochenschlussspurt die 14.000 Punkten zurückerobern können. Doch zu Beginn der neuen Woche steht die psychologisch wichtige Marke bereits wieder zur Disposition.

Schwache Wirtschaftsdaten aus China drücken zu Wochenbeginn die Kauflaune an den globalen Aktienbörsen. Dem DAX könnten nach seinem starken Wochenschluss zudem Gewinnmitnahmen zu schaffen machen. Banken und Broker taxieren die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,3 Prozent tiefer bei 13.981 Punkten.

Die Industrieproduktion fiel im April überraschend um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt heute in Peking berichtete. Die Einzelhandelsumsätze fielen sogar um 11,1 Prozent und damit fast doppelt so stark wie prognostiziert.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Freitag 1,5 Prozent höher auf 32.196 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte 2,4 Prozent auf 4023 Punkte zu. Besonders Tech-Aktien waren gefragt; der technologielastige Nasdaq zeigte mit einem Plus von 3,8 Prozent auf 11.805 Punkte relative Stärke. Im Dow zählten mit Salesforce, Apple und Microsoft ebenfalls Tech-Titel zu den größten Gewinnern.

Gute Vorgaben für den deutschen Aktienhandel kommen von der Weltleitbörse in New York. Nach einer bis Donnerstag sehr schwachen Börsenwoche war den US-Aktien zum Wochenschluss eine Stabilisierung gelungen. Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell zum Zinserhöhungskurs beruhigten die Anleger ein wenig.

Der starke Dollar und die Aussicht weiter steigender Zinsen in den USA lasten weiter auf dem Goldpreis. Die Feinunze Gold kostet 1807 Dollar und damit 0,4 Prozent weniger als am Vortag.

Der Euro tendiert im frühen Handel bei 1,04 Dollar seitwärts. In der vergangenen Woche war die europäische Gemeinschaftswährung bis auf 1,0354 Dollar abgerutscht und notierte damit so tief wie seit fünf Jahren nicht mehr.

Thyssenkrupp will Teile der insolventen MV-Werften

Der U-Boot- und Marineschiff-Hersteller Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) will Teile der insolventen MV-Werften in Mecklenburg-Vorpommern übernehmen. "Wir haben Interesse am Standort Wismar", sagte TKMS-Vorstandschef Oliver Burkhard der "Welt am Sonntag". Die Werft wäre für jede Form von zusätzlichen Aufträgen geeignet, seien es U-Boote oder Überwasser-Schiffe. Die Entscheidung liege beim Insolvenzverwalter und beim Gläubigerausschuss.