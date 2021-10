Marktbericht Bilanzen im Blick DAX wieder im Vorwärtsgang? Stand: 19.10.2021 07:51 Uhr

Nach dem Kursrücksetzer vom Wochenstart dürfte sich der DAX heute wieder stabilisieren. Vor allem die Bilanzsaison wird in den kommenden Tagen die Aufmerksamkeit der Anleger fesseln.

Marktbeobachter gehen davon aus, dass der DAX heute etwas fester in den Handelstag starten wird. Gestern war der DAX mit einem Minus von 0,7 Prozent tiefer auf 15.474 Punkte aus dem Handel gegangen. Der EuroStoxx50 fiel 0,7 Prozent auf 4154 Punkte. Hintergrund waren die Sorgen um die Wirtschaftslage in China, nachdem das Bruttoinlandsprodukt dort unerwartet schwach gewachsen war.

Anleger warfen deshalb vor allem europäische Luxusgüter-Hersteller aus ihren Depots, für die China ein wichtiger Absatzmarkt ist. Die Aktien von LVMH, Kering und Richemont verloren zwischen einem und 2,4 Prozent.

In den USA hatten die Märkte uneinheitlich geschlossen. Während der Dow Jones 0,1 Prozent tiefer auf 35.258 Punkten schloss, legte der technologielastige Nasdaq 0,8 Prozent auf 15.021 Punkte zu, der S&P 500 rückte 0,3 Prozent auf 4486 Punkte vor. Heute legen der Pharmakonzern Johnson & Johnson sowie die Online-Videothek Netflix Zahlen vor, es folgen unter anderem noch die IT-Firma IBM und der Chip-Hersteller Intel.

"Insgesamt ist die Berichtssaison gerade eine willkommene Abwechslung vom Thema Inflation, das dadurch zumindest ein wenig in den Hintergrund zu rücken scheint", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets.

In Asien bewegten sich die Börsen vorwärts, die Sorgen der chinesischen Märkte über die konjunkturelle Erholung traten nach den schwachen Konjunkturdaten vom Vortag in den Hintergrund. "Die asiatischen Märkte folgten im Allgemeinen der Wall Street und setzten ihren Aufschwung fort, nur die Sorgen um das Wachstum der chinesischen Wirtschaft beeinträchtigten die Performance dieses Marktes", sagte Edison Pun, Senior Market Analyst bei Saxo Markets.



Der Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 29.213 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 2026 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,9 Prozent.

Der Euro steigt bis auf 1,1655 Dollar und wird etwa einen halben Cent höher gehandelt als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1604 Dollar festgesetzt. Eine freundliche Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten sorgte für mehr Risikofreude bei den Investoren, was die Weltreservewährung Dollar unter Druck setzte und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verlieh.



Darüber hinaus wurde die US-Währung weiter von enttäuschenden Konjunkturdaten belastet. Am Montag war bekannt geworden, dass die Produktion in den amerikanischen Industrieunternehmen im September überraschend gesunken war.

Apple hat zwei neue Hochleistungs-Chipsysteme angekündigt, mit denen der Konzern seine Abkehr von Intel-Prozessoren beschleunigen will. Die in einem Videostream vorgestellten M1 Pro und M1 Max sind stark verbesserte Versionen des M1-Chips, den Apple vor einem Jahr vorgestellt hatte. Sie bilden künftig das Herzstück der neuen MacBook-Pro-Modelle.

Apple stellte auch eine neue Generation seiner drahtlosen Kopfhörer AirPods vor, die jetzt mit den meisten Funktionen der teuren AirPods Pro ausgestattet werden. Nur die Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen bleibt den Pro-Modellen vorbehalten. Gleichzeitig startete das Unternehmen einen Angriff auf den Streaming-Marktführer Spotify mit einem neuen Apple-Music-Tarif für 4,99 Euro pro Monat, der nur über Siri funktioniert.

Im Bericht zu den Kurskapriolen bei den Aktien des Videospielhändlers GameStop hat die US-Börsenaufsicht (SEC) Leerverkäufer (short seller) entlastet. Die Leerverkäufe seien nicht der Hauptgrund für den Anstieg der sogenannten Meme-Aktie gewesen. Die Ursache sei eher eine positive Stimmung für das Unternehmen gewesen. Leerverkäufer leihen sich Aktien, um diese zu verkaufen. Sie wetten darauf, dass sie sich bis zum Rückgabe-Termin billiger mit den Papieren eindecken können. Die Differenz ist der Gewinn. Insgesamt hätten die US-Märkte während der Kursturbulenzen bei GameStop im Januar gut funktioniert, schreibt die SEC weiter.

Anfang des Jahres hatten sich Börsianern zufolge Kleinanleger bei der Online-Plattform Reddit zu konzertierten Käufen von GameStop-Aktien verabredet, um Hedgefonds zur Auflösung ihrer Wetten auf einen Kursverfall zu zwingen.

Der Vorstand der Software AG zeigt sich optimistischer fürs Gesamtjahr. Die Datenbanksparte Adabas & Natural (A&N) werde sich voraussichtlich "deutlich besser entwickeln als erwartet." Die Software AG rechne nun mit einem währungsbereinigten Rückgang der Aufträge in dem Geschäftsbereich von acht bis zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr statt mit einem Minus zwischen 20 und 30 Prozent.

Im Segment Digital Business korrigiert der MDAX-Konzern seine Prognose nach unten: für 2021 werde ein währungsbereinigtes Wachstum von 13 bis 17 Prozent erwartet. Bislang waren 15 bis 25 Prozent angepeilt. Das bereinigte Ergebnis (EBITDA) soll nun zwischen 17 bis 19 Prozent vom Umsatz erreichen. Bisher rechnete die Nummer Zwei in Deutschland hinter SAP mit 16 bis 18 Prozent.