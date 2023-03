Marktbericht Nach Banken-Rettungsaktion Versöhnlicher Wochenschluss im DAX? Stand: 17.03.2023 07:30 Uhr

An den Aktienmärkten kehrt nach einer wahrlich turbulenten Woche etwas Ruhe ein. Für Erleichterung unter den Anlegern sorgt auch eine Stützungsaktion in den USA für eine angeschlagene Regionalbank.

Der DAX dürfte seine gestrige Erholungsrally heute noch etwas ausweiten. Den Berechnungen von Banken und Brokern zufolge hat der deutsche Leitindex gute Chancen, zum Start die psychologisch wichtige Marke von 15.000 Punkten zu überspringen. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,4 Prozent höher bei 15.025 Punkten.

DAX erobert Unterstützungszone zurück Ein Wochenschlusskurs oberhalb der wichtigen Unterstützungszone von 14.800/15.000 Punkten würde den DAX nach einer turbulenten Woche auch aus technischer Perspektive wieder in ruhigere Gefilde bringen. Gestern war der DAX zeitweise bis auf 14.664 Zähler in die Tiefe gerauscht. Anleger setzen darauf, dass sowohl die Fed als auch die EZB künftig kleinere Zinsschritte unternehmen oder gar eine Zinspause einlegen könnten. So verzichtete EZB-Chefin Christine Lagarde nach dem Zinsschritt von 50 Basispunkten gestern darauf, in ihrem Statement künftige Zinsschritte anzukündigen oder den Markt darauf vorzubereiten. Laut dem Fed Watch Tool der CME Group wird die US-Notenbank in der kommenden Woche mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nur einen kleinen Zinsschritt unternehmen.

Dow dreht ins Plus Die Nachricht zur Stützungsaktion für die First Republic kam gestern noch während der Handelszeiten der Wall Street. Der Dow drehte daraufhin ins Plus und schloss mit einem Plus von 1,2 Prozent auf 32.246 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 legte 1,8 Prozent auf 3960 Stellen zu.

Apple, Microsoft und Alphabet gefragt Der technologielastige Nasdaq rückte sogar 2,5 Prozent auf 11.717 Zähler vor. Die zinssensitiven Technologiewerte profitieren besonders von der Aussicht auf kleinere Zinserhöhungen. Apple, Amazon, Microsoft und die Google-Mutter Alphabet legten zwischen 1,8 und 4,6 Prozent zu.

Nikkei mit deutlichen Gewinnen Angesichts der guten Vorgaben von der Wall Street greifen am Morgen auch die Anleger an den Asien-Börsen bei Aktien wieder zu. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag zum Handelsschluss in Tokio 1,2 Prozent höher bei 27.334 Punkten. Die Börse in Shanghai notierte 1,0 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent.

Euro und Gold auf dem Vormarsch Der "sichere Hafen" US-Dollar ist im asiatischen Devisenhandel nicht gefragt. Parallel dazu zieht der Euro 0,3 Prozent auf 1,0646 Dollar. Die nachlassenden Zinserwartungen stützen weiterhin den Goldpreis. Die Feinunze Gold kostet 1931 Dollar und damit 0,5 Prozent mehr.

Deutsche Bank und Commerzbank auf Erholungskurs Im DAX gehen die Bankenwerte nach ihren zuletzt deutlichen Verlusten im vorbörslichen Handel auf Erholungskurs. Aktien der Deutschen Bank legen 1,9 Prozent zu, die Titel der Commerzbank 2,3 Prozent. Die Angst vor einer neuen Finanzkrise nach der Pleite der kalifornischen Silicon Valley Bank und den Turbulenzen rund um die Credit Suisse hatten die Papiere in den vergangenen fünf Handelstagen jeweils rund 18 Prozent ins Minus gedrückt.

Vonovia kürzt Dividende Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia bekommt die Folgen hoher Zinsen, explodierender Baukosten und gestiegener Energiepreise zu spüren und rechnet mit einem sinkenden operativen Ergebnis für das laufende Jahr. Die Anteilseigner sollen für 2022 nur eine Dividende 0,85 Euro je Aktie erhalten nach 1,66 Euro im Jahr davor.

Volkswagen beteiligt sich an Minen für Batterie-Rohstoffe Volkswagen weitet die Batteriezellproduktion für E-Autos aus und plant auch Beteiligungen an Rohstoff-Minen. "Der Flaschenhals bei den Rohstoffen sind die Abbaukapazitäten. Deshalb müssen wir auch direkt in Minen investieren", sagte Technikvorstand Thomas Schmall in einem Reuters-Interview anlässlich der Grundsteinlegung der neuen Gigafabrik im spanischen Valencia. UBS und Credit Suisse gegen Zwangsfusion Die beiden Schweizer Großbanken UBS und Credit Suisse lehnen einem Medienbericht zufolge einen Zwangszusammenschluss ab. Die UBS ziehe es vor, sich auf ihre bestehende Strategie zu konzentrieren und zögere, Risiken im Zusammenhang mit der krisengeplagten Credit Suisse einzugehen, berichtete die Nachrichtenagentur "Bloomberg" mit Bezug auf Insider. Credit Suisse wolle sich Zeit lassen, die Wende aus eigener Kraft zu schaffen.

Microsoft bringt künstliche Intelligenz ins Büro Microsoft wird umfassende Funktionen künstlicher Intelligenz seine wichtigsten Büroprogramme integrieren. Das kündigte Konzernchef Satya Nadella gestern in Redmond an. Zu den Office-Bausteinen, die eine "Copilot"-Erweiterung erhalten, gehören Word für Textverarbeitung, Outlook für E-Mails und Kalender, Powerpoint für Präsentationen und Teams für Chats.

Altgedienter Manager soll Mazda-Chefposten übernehmen Auf der Suche nach einem neuen Chef ist Mazda im eigenen Unternehmen fündig geworden. Masahiro Moro werde vorbehaltlich der Zustimmung durch die Aktionäre seinen Posten im Juni antreten, teilte der japanische Autobauer mit. Der 62-jährige Manager, der im Laufe seiner Mazda-Karriere unter anderem das Nordamerika-Geschäft verantwortete, löse den bisherigen Konzernchef Akira Marumoto ab.