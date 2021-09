Marktbericht Erholungskurs geht weiter Anleger tasten sich voran

Der DAX dürfte seinen Erholungskurs heute fortsetzen: Fachleute rechnen damit, dass der deutsche Leitindex mit Gewinnen in den Handel starten wird - doch es bleiben jede Menge Risiken.

Banken und Broker erwarten, dass der DAX zum Handelsstart rund ein halbes Prozent fester starten und deutlich über der Marke von 15.400 Punkten landen wird. Bereits am Mittwoch war der DAX nach den Kursverlusten vom Dienstag mit einem Plus von rund 0,8 Prozent auf 15.365 Punkten aus dem Handel gegangen.

Aber ob sich dahinter ein nachhaltiger Stimmungswechsel verbirgt, bleibt ungewiss: Die Erholung sehe nur halbherzig aus, sagte Analyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets UK. Die Furcht vor Stagflation, also einer Mischung aus höherer Inflation bei gleichzeitig strauchelnder Konjunktur, nehme zu, was angesichts der stark steigenden Energiepreise und deren Auswirkungen auf die verfügbaren Einkommen der Menschen nicht verwundere, so der Marktbeobachter.

Die Vorgaben aus den USA sehen durchwachsen aus: Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte gestern 0,3 Prozent höher auf 34.390 Punkten geschlossen. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 0,2 Prozent auf 14.512 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 4359 Punkte zu. Die Furcht vor einer Erhöhung der Leitzinsen bleibt in den USA ein wichtiger Faktor, der die Gewinnchancen vorerst begrenzen dürfte. Gestern hatte Fed-Chef Jerome Powell ferner zugestanden, dass sich die Inflation länger auf einem höheren Stand halten werde als gedacht.

Craig Erlam, Marktanalyst des Brokerhauses Oanda, meint, die Zentralbanken signalisierten eine Drosselung der Konjunkturstimuli und Zinserhöhungen zu einer Zeit, da die Inflation hoch sei und sich das Wachstum verlangsame. Die Erholung der Wirtschaft von den Folgen der Coronavirus-Pandemie sei noch lange nicht abgeschlossen, unterstreicht der Marktbeobachter.

Auch der Streit um die Schuldenobergrenze wird immer mehr zu einem beherrschenden Thema an den Aktienmärkten. Ohne Einigung droht ab Freitag ein "Government Shutdown", die Schließung zahlreicher Behörden. US-Finanzministerin Janet Yellen zufolge könnten die USA ab dem 18. Oktober zahlungsunfähig werden. Dies könnte die Börsen nach Einschätzung von Experten weltweit ins Chaos stürzen. Der ins Taumeln geratene chinesische Immobilienriese Evergrande dürfte die Märkte ebenfalls weiter in Atem halten.

Natürlich stehen Geldpolitik und möglicher Shutdown in den USA auch in Asien unter Beobachtung. Aber aktuell sorgt vor allem die Lage in China für Anspannung. Die Investoren fürchten eine dortige Konjunkturschwäche und eine sich verschärfende Energiekrise.

"Es ist wahrscheinlich, dass die Energieknappheit in China bis Ende 2021 andauern wird, da die Präfekturen unter Druck stehen, die Emissionsreduktionsziele für dieses Jahr zu erfüllen", sagte Chaoping Zhu, Stratege bei JPMorgan. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt vor Handelsschluss 0,4 Prozent tiefer bei 29.439 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt dagegen 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,7 Prozent, nachdem offizielle Daten zeigten, dass der chinesische Dienstleistungssektor im September nach dem Abklingen der Virus-Ausbrüche wieder expandierte. Allerdings schrumpfte die Fabrikaktivität unerwartet, da hohe Rohstoffpreise und Stromausfälle die Hersteller unter Druck setzten.

Im Tagesverlauf erwarten die Investoren noch Daten zu den deutschen Verbraucherpreisen, die derzeit angesichts der weltweit steigenden Inflation stark beachtet werden. Im August waren sie gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,9 Prozent gestiegen. Einen höheren Wert gab es zuletzt im Dezember 1993 mit damals 4,3 Prozent. In den USA werden frische wöchentliche Arbeitsmarktdaten und die Konsumausgaben veröffentlicht.

Die Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter Traton setzt ihren Vorstandsvorsitzenden und ihren Finanzchef vor die Tür. Matthias Gründler, der Mitte 2020 den Posten des damaligen Traton-Chefs Andreas Renschler übernommen hatte, werde das Unternehmen Ende September verlassen, teilte Traton nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Sein Nachfolger wird Scania-Chef Christian Levin. Dieser solle ab Oktober beide VW-Töchter gleichzeitig führen.

Im Sommer 2020 hatte sich Traton von Renschler getrennt, der 2019 das Unternehmen an die Börse geführt hatte. Traton holte damals Gründler zurück, der bis 2018 dort Finanzchef gewesen war. Traton-Finanzchef Christian Schulz geht ebenfalls zum 30. September, wie Traton mitteilte. Schulz hatte den Börsengang maßgeblich organisiert.

Der US-Autokonzern General Motors setzt auf eine eigene Cloud-Plattform im Cockpit, um den Vorstoß von Google und Apple in die Fahrzeuge zu stoppen. Damit sollen unter anderem neue Funktionen per Software-Updates hinzugefügt werden, kündigte GM an. Erste Wagen mit der neuen Plattform namens Ultifi sollen 2023 auf den Markt kommen, sowohl mit Elektroantrieben als auch mit Verbrennungsmotoren.

Zu den späteren Funktionen könne das Starten des Autos per Gesichtserkennung gehören, erklärte GM. Oder die Möglichkeiten, in einigen Situationen die Fahrzeugeinstellungen für junge Fahrer anzupassen.

Die Hornbach Holding hat ihre Zielmarke für das laufende Geschäftsjahr präzisiert. So soll das Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr im oberen Drittel der Prognose von ein bis fünf Prozent liegen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) für das laufende Geschäftsjahr soll ebenfalls im oberen Drittel des Korridors von 290 bis 326 Millionen Euro liegen. Damit wäre der Wert unter dem Rekordniveau des Vorjahres.