Marktbericht DAX im Minus erwartet Anleger blicken auf US-Zwischenwahlen Stand: 09.11.2022 07:53 Uhr

Zur Wochenmitte dürfte der DAX nach seinen Vortagesgewinnen etwas niedriger starten. In den Fokus der Investoren rücken heute die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen, Quartalszahlen und die US-Inflation.

Nach dem erneuten Vorpreschen am Vortag lassen es die Anleger zur Wochenmitte und am Tag nach den US-Zwischenwahlen zunächst wohl wieder etwas langsamer angehen. Der Broker IG taxiert den DAX aktuell auf 13.630 Punkte und damit 0,4 Prozent tiefer im Vergleich zum Vortagesschlusskurs.

US-Zwischenwahlen, Inflationsdaten und Quartalszahlen im Fokus

Gestern hatte der deutsche Leitindex seine jüngste Gewinnserie fortgesetzt und war am Ende eines freundlichen Tages um 1,2 Prozent auf 13.688 Zähler vorgerückt. Erstmals seit Januar konnte der DAX wieder die 200-Tage-Linie bei 13.618 Zählern überschreiten. Diese gilt es nun zu behaupten. Seit Mitte Oktober hat der Leitindex nun 14 Prozent zugelegt.

Heute setzen Anleger auf positive Impulse durch die Kongresswahlen in den USA. Umfragen zufolge werden die Republikaner voraussichtlich die Mehrheit im Repräsentantenhaus erringen und könnten auch die Kontrolle über den Senat gewinnen. "Der Markt sieht die Zugewinne der Republikaner zum jetzigen Zeitpunkt als positiv für die Wirtschaft an", sagte Christopher Grisanti, Aktienstratege beim Vermögensverwalter MAI Capital. Bis die Gewinner feststehen, könnte es allerdings noch Tage dauern.

Auf der Agenda haben Anleger zudem erneut eine Flut an Firmenbilanzen. Einblick in ihre Bücher gewähren unter anderem Lanxess, E.ON, Heidelberger Druck, Siemens Healthineers und die Commerzbank. Zunehmend rücken bereits die morgen anstehenden US-Inflationszahlen in den Vordergrund. Von einer gewissen Entspannung bei den Verbraucherpreisen erhoffen sich Anleger Impulse für die US-Notenbank, das Tempo bei den Zinserhöhungen zu drosseln - was aber keine ausgemachte Sache ist und weiter als großer Unsicherheitsfaktor über dem Markt schwebt.

US-Aktienmärkte mit Gewinnen Auch die Wall Street hatte gestern an den positiven Wochenauftakt angeknüpft. Am Tag der Kongress-Zwischenwahlen legte der Leitindex Dow Jones 1,0 Prozent zu auf 33.160 Punkte und übersprang damit die Marke von 33.000 Punkten. Das Tageshoch lag bei 33.355 Punkten - der höchste Stand seit August. Der Technologieindex Nasdaq 100 schloss 0,8 Prozent höher. Der S&P-500-Index ging bei 3828 Punkten und einem Plus von 0,6 Prozent aus dem Handel.

US-Midterms und China-PPI verderben Anlegern in Asien Kauflaune Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben dagegen heute etwas schwächer tendiert. Die freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte sorgte nicht für ein freundlicheres. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen büßte zuletzt 0,9 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 1,7 Prozent. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 schloss 0,6 Prozent tiefer. Erst der Ausgang der US-Zwischenwahlen dürfte für ein klareres Bild der künftigen Machtverhältnisse in den USA sorgen. Zudem unterstrich der erstmals seit knapp zwei Jahren gefallene Erzeugerpreisindex Chinas Probleme mit einer schwächelnden Inlandsnachfrage, dem schleppenden Immobiliensektor und den Unterbrechungen der Produktion aufgrund der strengen Corona-Maßnahmen.

Euro gibt zum US-Dollar leicht nach Der Euro hat im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0060 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch etwas tiefer auf 0,9996 Dollar festgesetzt.

Energiekonzern E.ON bestätigt Prognose Der Energiekonzern E.ON hat nach den ersten neun Monaten dieses Jahres seine Prognose bestätigt. Der Konzern erwarte unverändert ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) in der Spanne von 7,6 bis 7,8 Milliarden Euro nach zuletzt 7,9 Milliarden, teilte das Unternehmen heute mit. In den ersten neun Monaten ging dies um drei Prozent auf 6,1 Milliarden Euro zurück. Hintergrund ist neben fehlenden Einmaleffekten auch die erfolgte Abschaltung von zwei Kernkraftwerken Ende 2021.

Commerzbank sieht sich trotz Belastungen auf Kurs Die Commerzbank steuert trotz eines Gewinneinbruchs im dritten Quartal in diesem Jahr weiter auf einen Überschuss von mehr als einer Milliarde Euro zu. In den ersten neun Monaten verdiente das Institut trotz hoher Belastungen in Polen unter dem Strich bereits 963 Millionen Euro, wie es heute mitteilte. Das war mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Dank der gestiegenen Zinsen erwartet Vorstandschef Manfred Knof in diesem Jahr einen Anstieg des Zinsüberschusses auf mehr als sechs Milliarden Euro. Im dritten Quartal zehrten allerdings die bereits bekannten Belastungen rund um die Schweizer-Franken-Kredite bei der polnischen Tochter mBank am Gewinn des MDAX-Konzerns.

Höhere Kosten drücken Ergebnis von Evotec Gestiegene Energiekosten und höhere Aufwendungen für den Ausbau seiner Kapazitäten schmälern beim Biotechunternehmen Evotec das Ergebnis. Der bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) schrumpfte in den ersten neun Monaten auf 44,6 von 70,1 Millionen Euro vor Jahresfrist, wie die Hamburger Firma heute mitteilte. Dazu trugen auch geringere Meilenstein- und Lizenzzahlungen bei. Der Umsatz erhöhte sich indes, auch dank positiver Wechselkurseffekte, um 19 Prozent auf knapp 511 Millionen Euro. Evotec bekräftigte seine Jahresziele.

Lanxess blickt etwas vorsichtiger auf 2022 Hohe Kosten für Energie und Rohstoffe und eine teils trägere Nachfrage stimmen den Chemiekonzern Lanxess für das laufende Jahr etwas vorsichtiger. Es werde nun für 2022 mit einem bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) zwischen 900 bis 950 Millionen Euro gerechnet, teilte das MDAX-Unternehmen heute mit. Bisher lag das obere Ende der Spanne bei einer Milliarde Euro. Im abgelaufenen dritten Quartal steigerte der Konzern den Umsatz im Jahresvergleich dank höherer Verkaufspreise und Übernahmen um gut 38 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieben 80 Millionen Euro hängen, nach 74 Millionen vor einem Jahr.

Heidelberger Druckmaschinen kann dank Preiserhöhungen zulegen Der Maschinenbauer Heidelberger Druck hat im abgelaufenen Quartal mit Preiserhöhungen Umsatz und Ergebnis steigern können. Der Erlös kletterte in den Monaten Juli bis September im Jahresvergleich um rund neun Prozent auf 590 Millionen Euro, wie das SDAX-Unternehmen mitteilte. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erwirtschaftete der Konzern 68 Millionen Euro.

Musk verkauft Tesla-Aktien für weitere vier Milliarden Dollar Tech-Unternehmer Elon Musk hat nach der teuren Twitter-Übernahme erneut Tesla-Aktien im Wert von mehreren Milliarden Dollar verkauft. In den vergangenen Tagen addierten sich die Verkäufe auf rund vier Milliarden Dollar, wie aus in der Nacht von der Börsenaufsicht SEC veröffentlichten Tesla-Unterlagen hervorgeht. Gründe für den Verkauf wurden zunächst nicht bekannt.

Airbus liefert mehr Flugzeuge aus - Boeing fällt wieder zurück Bei den weltgrößten Flugzeugherstellern ist die Geschäftsentwicklung im Oktober deutlich auseinandergelaufen. Während Branchenprimus Airbus aus Europa seine Auslieferungen steigerte, fiel der US-Rivale Boeing im Vergleich zum Vormonat wieder merklich zurück. Bis Ende Oktober fanden 497 Airbus-Maschinen den Weg zu den Kunden, wie der DAX-Konzern gestern Abend mitteilte. Damit muss er sich sputen, um in diesem Jahr wie geplant 700 Verkehrsjets auszuliefern. Boeing hatte im Oktober 35 Auslieferungen und kehrte damit wieder auf das Niveau vom August zurück.