Nach dem schwächeren Wochenstart dürfte der DAX heute mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Vor allem die Corona-Lage in China gibt den Investoren aber zu denken.

Der Broker IG taxiert den DAX vor Handelsstart 0,2 Prozent höher auf 14.406 Punkte. Der deutsche Leitindex tut sich nach wochenlanger Rally derzeit schwer, denn nach einem Anstieg um fast 22 Prozent seit Ende September warten die Investoren nun auf frische Impulse. Gestern hatte er mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 14.380 Punkten geschlossen.

Vielleicht sorgt die US-Zinspolitik für Rückenwind: Die US-Notenbankerin Loretta Mester spricht sich für kleinere Zinsschritte ab dem kommenden Monat aus. "Ich glaube, wir können auf der nächsten Sitzung von den 75 (Basispunkten) runtergehen", sagte die Präsidentin des Fed-Ablegers dem US-Sender CNBC.

Die Fed hatte in diesem Monat den wichtigsten Zins zum vierten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Seitdem haben mehrere US-Notenbanker signalisiert, dass sie kleinere Schritte befürworten. Ein langsameres Tempo bei den US-Zinserhöhungen würde den Aktienmarkt stützen.

"Die Zinserwartungen stehen weiterhin im Fokus des Marktgeschehens und die jüngst zahlreichen Kommentare von EZB- und Fed-Vertretern lassen deutlich erkennen, dass die Zinserhöhungsschritte zukünftig wieder kleiner werden", kommentieren die Fachleute der Helaba.

Der bevölkerungsreichste Bezirk Pekings forderte die Bewohner am Montag auf, zuhause zu bleiben, da die Zahl der Corona-Fälle in der Stadt anstieg. In der Hafenstadt Guangzhou wurde ein Bezirk für fünf Tage abgeriegelt. Die Furcht vor einem Konjunkturdämpfer geht um.

Anleger in Asien trotzen Corona-Ausbrüchen in China

Die Anleger in Asien lassen sich heute von den steigenden Corona-Zahlen in China und den erneuten Beschränkungen nicht entmutigen. Die Volksrepublik hat mit zahlreichen Ausbrüchen zu kämpfen, von Zhengzhou in der zentralen Provinz Henan bis Chongqing im Südwesten.

"Die Covid-Situation in China steht im asiatischen Handel wirklich an allererster Stelle", sagte Redmond Wong von Saxo Markets in Hongkong. Der Anstieg der Fälle in den Produktionsstandorten könnte zu weiteren Unterbrechungen der Lieferkette führen.

Der Nikkei schloss 0,6 Prozent höher bei 28.115,74Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent.