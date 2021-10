Marktbericht Gelöste Börsen-Stimmung DAX dürfte über 15.500 steigen Stand: 15.10.2021 08:07 Uhr

Starke Vorgaben aus den USA und der positive Start in die Berichtssaison locken weitere Investoren zurück in den Aktienmarkt. Der DAX wird wohl erneut vorrücken und die nächste runde Marke ins Visier nehmen.

Banken und Broker gehen davon aus, dass der DAX mit einem Aufschlag von fast einem halben Prozent über 15.500 Punkten eröffnen wird. Gestern war der deutsche Leitindex mit einem Plus von 1,4 Prozent auf 15.462,72 Punkte aus dem Handel gegangen.

Die Berichtssaison erweist sich derzeit als Antreiber an den Aktienmärkten: Starke Quartalszahlen wichtiger US-Banken hatten gestern den Handel an der Wall Street beflügelt. Die Aktien von Citigroup, Bank of America und Morgan Stanley stiegen, nachdem sie mit ihren Bilanzen die Schätzungen für die Quartalsergebnisse übertroffen hatten.

Der US-Leitindex Dow Jones stieg am Donnerstag um 1,6 Prozent auf 34.912 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,7 Prozent auf 14.823 Zähler vor, der S&P 500 verbesserte sich ebenfalls um 1,7 Prozent auf 4.438 Punkte. Treiber der positiven Stimmung waren auch nachlassende Sorgen über Aussichten auf höhere Zinsen. Die Zahl der wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung sank fast auf ein 19-Monats-Tief. Zudem gaben die Erzeugerpreise im September nach.

Auch an den asiatischen Aktienmärkten ist die Stimmung gelöst, die Börsen folgen der Wall Street ins Plus. Aber es gibt auch Skeptiker: "Die US-Gewinne werden die Stimmung in einigen Bereichen anheben, aber in letzter Zeit haben wir an den asiatischen Märkten gesehen, insbesondere bei den Aktien des chinesischen Festlands und Hongkongs, dass regionale Sorgen einige der positiveren Stimmungen von den US-Märkten überlagert haben", sagte Kyle Rodda, Analyst bei IG Markets. "Mein Gefühl sagt mir, dass die asiatischen Märkte ziemlich uneinheitlich und volatil bleiben werden."

Aktuell ist das nicht der Fall: Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,4 Prozent höher bei 28.941 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,3 Prozent und lag bei 2012 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.

Die Konjunkturdaten des Tages

Zum Wochenschluss stehen noch einmal interessante Konjunkturdaten an. Neben der EU-Handelsbilanz am Vormittag werden später am Tag auch die Einzelhandelsumsätze aus den USA publiziert. Aufgrund der großen Bedeutung des Konsums für die US-Wirtschaftsleistung messen Fachleute diesen Zahlen eine gewisse Bedeutung zu - Experten erwarten für September einen Rückgang um 0,2 Prozent zum Vormonat.

Des weiteren folgt noch der Empire Stare Index sowie das gewöhnlich viel beachtete Verbrauchervertrauen der Universität Michigan. Auch einige ranghohe Notenbanker werden sich im Laufe des Tages äußern.

Die Problemserie bei Boeings Pannenjet 787 "Dreamliner" reißt nicht ab. Ein Zulieferer habe mitgeteilt, dass einige 787-Bauteile nicht korrekt hergestellt worden seien, gab der Flugzeugbauer bekannt. Zugleich betonte Boeing, dass es nach bisherigen Erkenntnissen keine Sicherheitsbedenken bei den aktuell fliegenden Maschinen gebe. Man werde mögliche Nachbesserungen bei der 787-Flotte mit der US-Luftverkehrsaufsicht FAA abstimmen.

Boeing machte in seiner Stellungnahme keine Angaben dazu, welche Bauteile betroffen seien und um welchen Zulieferer es geht. Das "Wall Street Journal" hatte zuvor berichtet, einige Titan-Bauteile seien schwächer als vorgesehen gefertigt worden. Boeing habe sie bei zwei noch nicht ausgelieferten Maschinen bereits ausgetauscht, hieß es unter Berufung auf informierte Personen.

Der Modekonzern Hugo Boss blickt optimistischer auf das Gesamtjahr. Der Umsatz dürfte 2021 währungsbereinigt um 40 Prozent höher liegen als im Vorjahr. Zuvor war Hugo Boss von einem Anstieg um 30 bis 35 Prozent ausgegangen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll nun bei 175 bis 200 Millionen Euro liegen (zuvor: 125-175). 2020 hatte Hugo Boss 1,9 Milliarden Euro erlöst und beim Ebit ein Minus von 236 Millionen Euro erwirtschaftet.

Im dritten Quartal war der Umsatz vorläufigen Zahlen zufolge "dank der weiteren spürbaren Erholung des globalen Geschäfts" währungsbereinigt um 42 Prozent auf 755 Millionen Euro gestiegen. Damit hätten erstmals zum Vor-Pandemieniveau Umsatz und Gewinn zugelegt, hieß es in der Mitteilung weiter.