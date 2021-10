Marktbericht DAX vor schwachem Wochenstart Atempause bei Investoren Stand: 18.10.2021 08:20 Uhr

Bei den Anlegern dürfte nach der Kursrally der vergangenen vier Tage heute etwas Entspannung angesagt sein. Fachleute rechnen damit, dass der DAX leicht zurückfällt.

Banken und Broker erwarten, dass der DAX heute ein paar Punkte leichter starten wird. Ein Innehalten der Investoren wäre nicht ungewöhnlich, denn in der vergangenen Woche war er in nur vier Handelstagen von etwas über 15.000 Punkten wieder bis auf fast 15.600 Zähler gestiegen.

Am Freitag ging der deutsche Leitindex um 0,8 Prozent auf 15.587,36 Punkte aus dem Handel, was einem Wochenplus von 2,5 Prozent entspricht. Starke Bankenbilanzen und ein überraschendes Umsatzplus der Einzelhändler hatten in den USA für freundliche Stimmung gesorgt, die sich dann auf die europäischen Indizes übertrug.

In dieser Woche nimmt die Bilanzsaison richtig Fahrt auf, sodass die Investoren sich von den Unternehmen frische Impulse für den Aktienmarkt erhoffen. "Der Beginn der US-Berichtssaison macht Appetit auf mehr", meint Marktexperte Timo Emden.

Gleichwohl bleibt es bei den bekannten Risikofaktoren. Die Sorgen wegen der hohen Energie- und Rohstoffpreise sowie der Inflation oder der Lieferkettenprobleme werden die Anleger auch weiterhin beschäftigen. Das Thema des hochverschuldeten chinesischen Immobiliengiganten Evergrande ist ebenfalls virulent.

Die Hoffnung der Anleger sei, "dass das meiste wieder ins Gleichgewicht kommt und die Unternehmen mit den Schwierigkeiten bis dahin irgendwie klarkommen", glauben Experten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). "Das große Bild ist schließlich nicht so schlecht wie die skizzierten Probleme vermuten ließen, wie etwa ein Blick auf die vollen Auftragsbücher zeigt."

Die Wall Street hatte zum Wochenschluss erneut gute Vorgaben geliefert: Der Dow-Jones-Index war um 1,1 Prozent auf 35.294 Punkte gestiegen. Der breiter gefasste S&P 500 kletterte um 0,8 Prozent auf 4471 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,5 Prozent auf 14.896 Punkte.

In Asien agieren die Investoren zum Wochenstart allerdings zurückhaltend. Aktuelle Daten zum Wachstum von Chinas Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal waren heute mit einem Plus von 4,5 Prozent verglichen mit dem Vorjahr enttäuschend ausgefallen. Die Volksrepublik hatte mit Strom- und Versorgungsengpässen, regionalen Virus-Ausbrüchen sowie mit wachsender Nervosität und Regulierung im Immobiliensektor zu kämpfen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte vor Handelsschluss 0,3 Prozent tiefer bei 28.988 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,4 Prozent und lag bei 2017 Punkten. Die Börse in Shanghai büßte 0,2 Prozent ein. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,2 Prozent.

Der in den vergangenen Wochen an der Börse stark unter Druck stehende Softwareanbieter Teamviewer sucht einen neuen Finanzvorstand. Der bisherige Finanzchef Stefan Gaiser verlasse das Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen mit Ablauf seines Vertrags im Jahr 2022, teilte das im MDAX notierte Unternehmen mit: "Um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, hat der Aufsichtsrat bereits den Prozess für die Suche nach einem Nachfolger eingeleitet."

Der Vertrag des Vorstandschefs Oliver Steil werde dagegen bis Oktober 2024 verlängert. Die beiden Manager waren zuletzt in Kritik geraten, da der Aktienkurs in den vergangenen Wochen und Monaten stark gesunken ist. Die Marktkapitalisierung des seit rund zwei Jahren an der Börse notierten Unternehmens fiel in diesem Jahr um fast 70 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Grund dafür sind unter anderem Zweifel an den Wachstumsaussichten und teure Sportsponsoring-Verträge, die die Profitabilität schmälern.