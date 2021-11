Marktbericht Anleger nutzen Kaufgelegenheiten Erster Erholungsversuch beim DAX? Stand: 29.11.2021 07:55 Uhr

Fachleute rechnen damit, dass der DAX zum Handelsstart fester eröffnen wird. Am Freitag waren die Börsen nach dem Omikron-Schock regelrecht abgestürzt.

Banken und Broker taxieren den DAX kurz vor Handelsstart rund 0,8 Prozent fester auf rund 15.400 Zähler. Am vergangenen Freitag war der deutsche Leitindex um fast 4,2 Prozent auf 15.257,04 abgestürzt. Die neue Coronavirus-Variante ließ zunächst die Hoffnung auf neue DAX-Rekorde bis Jahresende schwinden. Noch im November hatte er einen Höchststand bei knapp unter 16.300 Punkten erreicht.

Wurde vorher noch über die hohen Inflationsraten in den USA und Europa diskutiert, welche ein zügigeres Gegensteuern der Notenbanken zwingend erforderlich machen würden, könne die neue Variante das gesamte optimistische Konjunkturbild wieder eintrüben, kommentierte NordLB-Marktbeobachter Stratege Bernd Krampen.

Krise als Chance?

Wie könnte es weitergehen? "Die Weihnachtsrally war schon vor den Berichten über die Covid-19-Mutation mehr oder weniger zu Ende. Jetzt hat sie sich wohl endgültig erledigt", kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners die Situation.

Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com unterstreicht hingegen, dass es bislang keine klaren Hinweise gebe, dass sich die Konjunkturaussichten verschlechterten. Außerdem würden die Notenbanken beim ersten Anzeichen ernsthafter Probleme die geldpolitischen Zügel sicher wieder lockern oder zumindest nicht weiter anziehen.

"Das Prinzip Hoffnung leuchtet nach jeder Korrektur mit dem Börsenslogan 'buy the dips'", was heißt: "Kauf, wenn die Kurse absacken", meint ein weiterer Marktbeobachter.

Nikkei sinkt weiter

In Asien fallen die Börsen am Morgen weiter zurück: Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag kurz vor Schluss 1,6 Prozent tiefer bei 28.283 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,9 Prozent und lag bei 1967 Punkten. Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent.

Heute stehen interessante Konjunkturdaten an: Zunächst werden die Daten für das europäische Geschäftsklima und das Verbrauchervertrauen erwartet. Gegen 14 Uhr werden die Verbraucherpreise für Deutschland publiziert. Der Preisauftrieb war jüngst eine der größten Sorgen der Anleger - dabei beteuern die Notenbanken, es handele sich dabei nur um ein vorübergehendes Phänomen.

SAP und die Cloud Mit der Ausrichtung auf die Cloud will SAP-Chef Christian Klein neue Anleger für den Softwareriesen gewinnen. "Wir gewinnen viele neue Investoren hinzu, die auf Wachstum und Kundenerfolg setzen, und genau da liegt unser Schwerpunkt", sagte Klein dem "Handelsblatt". Zudem habe der Konzern im klassischen Lizenzgeschäft eine große Kundenbasis. "Und ich bin mir sicher: SAP wird langfristig eines der größten Cloud-Unternehmen der Welt sein." Nach der Ankündigung der neuen Strategie vor rund einem Jahr war der Aktienkurs des Dax-Konzerns innerhalb eines Tages um gut 20 Prozent abgestürzt. Trotzdem sei die Entscheidung richtig gewesen, so Klein. Unternehmen müssten sich transformieren, und mittlerweile sieht jeder, dass die Zukunft in der Cloud liegt."