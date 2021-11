Marktbericht DAX dürfte nachgeben Inflationssorgen belasten Anleger Stand: 09.11.2021 07:45 Uhr

Nach Ansicht von Marktbeobachtern dürfte der DAX heute mit Einbußen in den Handelstag starten. In den USA stehen wichtige Inflationsdaten an, die Anleger vorsichtig agieren lassen.

Der DAX wurde vom Broker IG knapp zwei Stunden vor Handelsstart 0,2 Prozent tiefer auf 16.012 Punkte taxiert, er harrt also auf hohem Niveau aus. Die Berichtssaison bleibt ein kursbewegender Faktor, heute werden unter anderem Munich Re und Bayer ihre Bilanzen vorstellen. Am Montag hatte der DAX nach der Rekordrally der vergangenen Woche 0,1 Prozent auf 16.047 Punkte nachgegeben.

Wie steht es um die Konjunktur?

Wenig Beachtung an der Börse fänden derzeit die wieder steigenden Infektionszahlen beim Coronavirus, sagte Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets. "Sobald die Euphorie über die aktuell so positive Berichtssaison aber vorüber ist, könnten die negativen Nebeneffekte der Pandemie erneut zu einem Belastungsfaktor für die Börse werden."

Unterdessen bleiben Zweifel bezüglich der konjunkturellen Lage: Die Wirtschaftsweisen, vier Ökonominnen und Ökonomen, werden ihre Wachstumsprognose für 2021 auf 2,7 Prozent senken, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Insider berichtet. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) hatte im März noch ein Plus von 3,1 Prozent veranschlagt. Der SVR überreicht sein Jahresgutachten am Mittwoch der Regierung.

Auch heute gibt es Konjunkturdaten, um 11 Uhr wird der ZEW-Index publiziert, der die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten misst.

Die Vorgaben der Wall Street fallen durchwachsen aus: Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,3 Prozent fester auf 36.432,22 Punkten. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,1 Prozent auf 4701,70 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor dagegen 0,1 Prozent auf 16.336,03 Punkte.

Vor allem Industrietitel waren gefragt, denn der US-Kongress hat den Weg für ein Infrastrukturpaket im Umfang von einer Billion Dollar freigemacht. Die Regierung wird nun die größte Modernisierung der amerikanischen Straßen, Eisenbahnen und anderer Verkehrsinfrastrukturen seit einer Generation einleiten.

An den US-Finanzmärkten haben eine drohende höhere Inflation und eine mögliche straffere Geldpolitik nach Angaben der US-Notenbank Fed die Corona-Pandemie als größtes Sorgenkind abgelöst. Nach einer von der Fed veröffentlichten Umfrage unter Marktteilnehmern sahen 70 Prozent der Befragten die Inflation und eine restriktivere Politik der Notenbank als ihre größten Risiken für die nächsten zwölf bis 18 Monaten.

Heute stehen mit den US-Erzeugerpreisen wieder Konjunkturdaten an, die angesichts der nach wie vor bestehenden Inflationssorgen Beachtung finden sollten. Am Mittwoch folgen dann die US-Verbraucherpreise. "Sicherlich werden Anleger nach diesen Zahlen erneut über die Inflationsaussichten diskutieren", schrieb die Commerzbank.

In Asien machen die Anleger vor den anstehenden US-Inflationsdaten Kasse. Die angespannte Lage auf dem US-Arbeitsmarkt und globalen Lieferengpässe könnten bei den für Mittwoch anstehenden Daten zu einem hohen Wert bei den Verbraucherpreisen führen. Eine hohe Inflation würde die Spekulationen der Anleger über eine früher als geplante Anhebung der Zinssätze durch die US-Notenbank Fed wieder befeuern.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent tiefer bei 29.335 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,6 Prozent und lag bei 2024 Punkten. Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent.

Der Bitcoin-Kurs stieg auf der Handelsplattform Bitstamp erstmals über die Marke von 68.000 und erreichte 68.564 Dollar, bevor er wieder etwas nachgab. Mit dem weiteren Rekord setzt der Bitcoin seine Rally der vergangenen Wochen fort. Die Digitalwährung zog seit dem Jahrestief im Juli um rund 130 Prozent an. Seit Ende 2020 summiert sich das Plus auf circa 850 Prozent. Der Marktwert des Bitcoins lag zuletzt bei knapp 1,3 Billionen Dollar. Auch die Kurse anderer Digitalwährungen legten zu.

Die beiden Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland haben gemeinsam mit einer Klima-Aktivistin Klage gegen Volkswagen wegen mangelnden Klimaschutzes beim Landgericht Braunschweig eingereicht. Die Kläger führen an, dass die gigantischen CO2-Emissionen des Wolfsburger Autokonzerns erheblich zur Klimakrise und deren Folgen beitrügen. Das Geschäftsmodell von VW sei nicht mit dem Ziel zu vereinbaren, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Zum Schutz ihrer Freiheits- und Eigentumsrechte fordern die Kläger VW unter anderem auf, den Verkauf klimaschädlicher Verbrenner spätestens 2030 weltweit zu beenden. Hätte die Klage Erfolg, würden gut zwei Gigatonnen weniger CO2 bis zum Jahr 2040 ausgestoßen, hieß es.

Die italienische Krisenbank Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) erwägt eine Verkleinerung durch den Verkauf von nicht profitablen Geschäftsteilen. Zudem überlege das Geldhaus, seine Kreditrisiken weiter zu verringern, sagte Monte-Paschi-Chef Guido Bastianini bei einer Parlamentsanhörung. Außerdem wolle das Finanzinstitut einen mehrjährigen Geschäftsplan überarbeiten, der nach dem gescheiterten Verkauf der verstaatlichten Krisenbank an den Rivalen UniCredit nie fertiggestellt worden sei. Die Veränderungen dürften erheblich seien. Auch die Personalkosten sollen gesenkt werden.

Italien hatte die älteste Bank der Welt 2017 mit 5,4 Milliarden Euro vor dem Kollaps gerettet und hält seitdem 64 Prozent der Anteile. Die Regierung hatte seit langem eine Fusion mit einem stärkeren Partner als beste Lösung für die toskanische Bank gesehen.