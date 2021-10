Marktbericht US-Berichtssaison steht an DAX vertagt Erholung Stand: 12.10.2021 07:49 Uhr

Der DAX dürfte Marktbeobachtern zufolge heute mit einem deutlichen Minus in den Handel starten. Auch der Trend an den anderen Weltbörsen zeigt abwärts.

Nach einem halbwegs stabilem Wochenstart droht dem DAX heute ein weiterer Rücksetzer: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,8 Prozent tiefer auf 15.085 Punkte.

Gestern war der DAX mit einem leichten Minus von 0,1 Prozent bei 15.199 Punkten aus dem Handel gegangen. Neben den bekannten Faktoren wie Geldpolitik, Stand der Konjunkturerholung, die Lage am chinesischen Immobilienmarkt und den anhaltenden Inflationssorgen wird nun die kommende Berichtssaison wieder zu einem wichtigen Thema. In dieser Woche legen in den USA die Banken JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup und Goldman Sachs ihre Bilanzen vor.

Nach Einschätzung des Portfoliomanagers Thomas Altmann von QC Partners würden die einen Investoren versuchen, bei Rücksetzern billig in den Markt hineinzukommen. Die anderen versuchten, bei Kursanstiegen möglichst teuer herauszukommen." Die weitere Richtung sei, kurz bevor die Berichtssaison für das dritte Quartal durchstartet, offen.

"Die Volkswirtschaften scheinen gerade in eine schwierigere Phase zu kommen, und wir denken, dass Anleger und Unternehmen genau beobachten werden, wie die Wirtschaftsdaten und Ertragsergebnisse ausfallen", schreiben die die Analysten der ANZ in einer Mitteilung.

Die Vorlage der Wall Street fällt schwach aus: Der Dow-Jones-Index und der S&P 500 verloren je 0,7 Prozent. Die Technologiebörse Nasdaq gab 0,6 Prozent nach. "Anleger gehen vorsichtig in die kommende Berichtssaison", sagte Tim Ghriskey, Investmentstratege beim Brokerhaus Inverness Counsel.

Bei den Energiepreisen geht es dagegen in die andere Richtung: Der Preis für US-Öl WTI stieg gestern zeitweise um mehr als drei Prozent auf 82,18 Dollar je Barrel (159 Liter) auf den höchsten Stand seit Ende 2014. Die Sorte Brent verteuerte sich auf ein Drei-Jahres-Hoch von 84,60 Dollar.

Aktuell sinken die Preise wieder etwas ab, aber ein baldiges Ende der Rally erwarten Experten nicht. "Wir sehen in Asien und Europa eine sehr starke Nachfrage nach Energie vor der bevorstehenden kalten Jahreszeit. Die Ölpreise werden deshalb in naher Zukunft weiter steigen", sagte Jim Ritterbusch, Chef der Energie-Beratungsfirma Ritterbusch and Associates.

Die Energiekrise ist auch in Asien ein wichtiges Thema: Sie schürte bei den Anlegern erneut Inflationsängste und trübte die Stimmung vor der Bilanzsaison. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lieht im Handelsverlauf 0,7 Prozent tiefer, der breiter gefasste Topix-Index sinkt ebenfalls um 0,7 Prozent. Auch die Börse in Shanghai fällt, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gibt ebenfalls nach.

Eine anhaltend hohe Nachfrage nach Produkten wie Glasampullen, Spritzen und pharmazeutischen Kunststoffverpackungen liefert dem Spezialverpackungshersteller Gerresheimer weiterhin Rückenwind. Hohe Kosten belasten indes die Gewinnmargen. Der Umsatz stieg im dritten Geschäftsquartal im Jahresvergleich um 9,4 Prozent auf 382 Millionen Euro.

Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) ging um 0,2 Prozent auf 74,8 Millionen Euro zurück. Als Grund nannte das Management gestiegene Kosten für Rohstoffe wie Kunststoffgranulat, Strom und Gas.

Lufthansa hat nach ihrer Kapitalerhöhung wie geplant einen Teil der milliardenschweren Staatshilfen Deutschlands zurückgezahlt. Dies betreffe den beanspruchten Teil der ersten Stillen Einlage des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) in Höhe von 1,5 Milliarden Euro. Bis Jahresende will die Lufthansa auch die zweite Stille Einlage über eine Milliarde Euro zurückzahlen und den nicht genutzten Teil der ersten Einlage kündigen.

Der IT-Dienstleister Cancom will gut neun Prozent seiner Aktien vom Markt zurückkaufen. Geplant sei der Erwerb von bis zu gut 3,5 Millionen Papieren, teilte das im MDAX gelistete Unternehmen mit. Dies entspreche bis zu 9,1 Prozent des derzeitigen Grundkapitals. Der Rückkauf soll spätestens am 19. Oktober 2022 abgeschlossen ein.

Gemessen am Xetra-Schlusskurs vom Montag in Höhe von 49,57 Euro hätten die Papiere einen Gesamtwert von mehr als 170 Millionen Euro. Cancom kann die zurückgekauften Aktien den Angaben zufolge einziehen oder zu anderen zulässigen Zwecken verwenden.

Der Schweizer Duft- und Aromenhersteller hat den Umsatz in den ersten neun Monaten um 5,8 Prozent auf 5,07 Milliarden Franken gesteigert. Auf vergleichbarer Basis, also währungs- und akquisitionsbereinigt, betrug das Plus 7,7 Prozent. Profitiert hat der Weltmarktführer unter anderem von der Erholung im Bereich Luxusparfüms, das Segment wuchs um 28,6 Prozent. Am Ziel eines jährlichen Umsatzwachstums von vier bis fünf Prozent auf vergleichbarer Basis hält Givaudan fest. Gewinnzahlen veröffentlicht der Symrise-Rivale nur zum Halbjahr und am Ende des Jahres.