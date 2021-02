Marktbericht Nach der Börsenrally Zeit für Gewinnmitnahmen im DAX?

Schwächelnde US-Börsen, Kursverluste in Asien - das dürfte auch für viele DAX-Anleger ein willkommener Anlass sein, Kursgewinne einzustreichen. Positive Nachrichten kommen dagegen von der Deutschen Bank.

Der deutsche Leitindex dürfte mit leichten Kursverlusten in den Handel starten. Der Broker IG taxiert ihn aktuell 0,1 Prozent tiefer bei 13.916 Punkten. Zur Wochenmitte hatte der DAX noch um 0,7 Prozent auf 13.934 Punkte angezogen. Im Tageshoch bei 13.988 Zählern trennte ihn nicht mehr viel von seinem erst zu Jahresbeginn aufgestellten Rekordhoch (14.132 Stellen).

Gedämpfte Stimmung an der Wall Street

Nun scheint es aber, als wollten einige Anleger einen Teil der angelaufenen Kursgewinne realisieren. Das ist nach einer solch starken Aufwärtsbewegung von über 600 Punkten in nur vier Tagen allerdings eine ganz normale Börsenreaktion und kein Anlass zur Sorge. Die verhaltene Stimmung an der Wall Street bietet den passenden Rahmen dazu.

Der Leitindex Dow Jones schloss zur Wochenmitte 0,1 Prozent höher auf 30.723 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 stieg ebenfalls um 0,1 Prozent und stand zum Schluss bei 3830 Zählern. Der technologielastige Nasdaq ging dagegen kaum verändert bei 13.610 Punkten aus dem Handel.

Ex-Fed-Chefin Yellen bewegt die Märkte

An den US-Börsen standen auch zur Wochenmitte weiterhin die Kapriolen bei Gamestop und AMC sowie das geplante Konjunkturpaket der Demokraten im Fokus. In beiden Angelegenheiten bewegte die ehemalige Fed-Chefin Janet Yellen die Märkte. So machte sich die amtierende US-Finanzministerin für eine vollständige Umsetzung des von Präsident Joe Biden vorgeschlagenen Hilfspakets im Volumen von 1,9 Billionen Dollar stark.

Zudem zeigten sich Anleger erleichtert, dass sich Yellen mit Börsenaufsehern beraten wolle, wie sich die jüngsten Kurs-Kapriolen Gamestop und anderen Werten verhindern lassen, so Anlagestratege Jim Reid von der Deutschen Bank.

Gamestop-Hysterie flaut ab

In den vergangenen Wochen hatten Kleinanleger mit konzertierten Käufen Hedgefonds zur Auflösung von Wetten auf den Verfall des Gamestop-Kurses gezwungen. Die Gamstop-Aktie stieg am Mittwoch um 2,7 Prozent, nachdem sie tags zuvor noch um 60 Prozent eingebrochen war.

Der wegen des Gamestop-Hypes in die Schlagzeilen geratene Online-Broker Robinhood erlaubt Anlegern nun auch Bruchteile von Gamestop- und AMC-Aktien zu erwerben.

Hohe China-Zinsen bremsen Asien-Börsen aus

Von den asiatischen Börsen kommen negative Vorgaben für den deutschen Aktienmarkt. Höhere Zinssätze in China wecken Befürchtungen, die chinesische Politik könnte zu einem strafferen Kurs übergehen, um die Aktienkurse und Immobilienmärkte zu zügeln.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verabschiedete sich mit einem Minus von 1,1 Prozent aus dem Handel. Der Hang Seng in Hongkong verliert zur Stunde 1,2 Prozent, die Börse in Shanghai liegt 1,1 Prozent im Minus.

Gold deutlich im Minus

Der Euro gibt im asiatischen Handel weiter nach um 0,2 Prozent auf 1,2011 Dollar. Der Goldpreis fällt 1,0 Prozent auf 1817 Dollar je Feinunze.

Die Ölpreise können dagegen Gewinne verbuchen. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zieht 0,6 Prozent an auf 58,82 Dollar.

Deutsche Bank schafft wieder Gewinn

Die Deutsche Bank hat 2020 zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder einen Gewinn erwirtschaftet. Besonders gut lief es im vergangenen Jahr im Investmentbanking. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 113 Millionen Euro. Damit wurden Erwartungen der Analysten übertroffen. 2019 hatte das größte deutsche Geldhaus wegen Kosten für den Konzernumbau noch einen Verlust von 5,7 Milliarden Euro angehäuft.

Bayer erzielt wichtige Einigung

Der DAX-Konzern Bayer hat bei einem wichtigen Teil seines milliardenschweren Glyphosat-Vergleichspakets in den USA eine Einigung erzielt. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern verkündete am Mittwochabend einen Durchbruch in den Verhandlungen um den Umgang mit künftigen US-Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup. Teil der Vereinbarung ist eine Zusage von bis zu zwei Milliarden Dollar von Bayer, für die das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr Rückstellungen gebildet hat.

Gute China-News für VW, Daimler und BMW

Positive Nachrichten für die deutschen Autokonzerne kommen aus China: Der chinesische Automarkt hat sich nach ersten Berechnungen des Herstellerverbands CAAM kräftig vom Corona-Schock erholt. Der Absatz der Hersteller von Autos und Nutzfahrzeugen an die Händler kletterte im Januar im Vergleich zum Vorjahr auf Basis vorläufiger Daten um 31,9 Prozent. Der chinesische Markt ist mit Abstand der wichtigste Einzelmarkt der deutschen Autokonzerne Volkswagen, Daimler und BMW.

Commerzbank macht Weg frei für radikalen Stellenabbau

Bei der Commerzbank ist der Weg frei für den Abbau von 10.000 Stellen und Hunderten Filialen. Der Vorstand verabschiedete am Mittwoch nach einer außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats den Radikalumbau, der die zweitgrößte deutsche Privatbank zurück in die schwarzen Zahlen bringen soll. "Die neue Strategie schafft die Voraussetzung für eine nachhaltig profitable Commerzbank", sagte der neue Vorstandschef Manfred Knof.

Dämpfer für Kasper Rorsted

Adidas-Vorstandschef Kasper Rorsted hat bei seiner Wahl in den Aufsichtsrat von Siemens einen Dämpfer bekommen. Nur 76,5 Prozent der Aktionäre stimmten auf der virtuellen Hauptversammlung für den Dänen. Die Fondsgesellschaften Deka, Union Investment und DWS hatten sich gegen eine Wahl von Rorsted ausgesprochen, weil dieser als Chef von Adidas und Verwaltungsratsmitglied von Nestle mehr als ausgelastet sei.

Paypal verdreifacht Gewinn

Der Online-Boom während der Corona-Pandemie hat dem Zahlungsdienst eine Verdreifachung des Gewinns beschert. Der Überschuss sprang im vierten Quartal auf 1,57 Milliarden Dollar von 507 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Insgesamt wickelte Paypal 2020 Zahlungen im Volumen von 936 Milliarden Dollar ab - so viel wie noch nie. Wegen der Pandemie bleiben die Menschen zu Hause und sind auf Käufe über das Internet angewiesen.