Nach dem gestrigen Facebook-Beben an der Börse gibt es zur Abwechslung mal wieder gute Nachrichten aus dem Tech-Sektor. Die guten Amazon-Zahlen könnten dem DAX helfen, sich wieder etwas zu berappeln.

Der deutsche Leitindex dürfte zu Handelsbeginn wieder etwas Boden gutmachen. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,5 Prozent höher bei 15.450 Punkten. Dabei dürfte es sich in erster Linie um eine technische Gegenreaktion auf die gestern erlittenen Kursverluste handeln.

Facebook-Panik an der Börse

Gestern hatte noch ein historischer Kurseinbruch bei Facebook die Tech-Anleger das Fürchten gelehrt. Ein Kursrutsch von 26,4 Prozent schmälerte den Börsenwert des in Meta umbenannten Konzerns um 232 Milliarden Dollar. So viel hatte noch nie ein Unternehmen an der Börse an nur einem Tag verloren.

EZB erwischte Anleger eiskalt

Dabei war Facebook gestern nicht der einzige Schreck, den die Anleger zu verkraften hatten. Auch die EZB hatte einige Investoren auf dem völlig falschen Fuß erwischt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde musste gestern auf der Pressekonferenz nach der Ratssitzung einräumen, dass die Inflation in der mittleren Sicht viel näher an die Zielmarke der EZB von zwei Prozent gerückt sei.

Ökonomen werteten dies als Hinweis darauf, dass die europäischen Währungshüter noch in diesem Jahr an der Zinsschraube drehen könnten. Höhere Zinsen machen Aktien als Geldanlage weniger attraktiv.