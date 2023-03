Marktbericht DAX-Anleger unentschlossen Kann die EZB die Märkte beruhigen? Stand: 16.03.2023 15:39 Uhr

Die EZB lässt sich von der Bankenkrise nicht beirren und setzt weiter auf Inflationsbekämpfung. Die Anleger reagieren unentschlossen. Warten die Märkte jetzt auf den nächsten Wackelkandidaten?

Nach der Rettungsaktion für die ins Taumeln geratene Schweizer Bank Credit Suisse erhöht die EZB den Leitzins für die Eurozone um einen halben Prozentpunkt. Die Investoren scheinen darüber zu rätseln, was dieses Signal bedeuten soll. Wie nervös die Anleger sind zeigen die hektischen Kursbewegungen: Der DAX schwankte in der Folge zwischen Gewinnen und Verlusten, legte dann kräftig zu - um wieder zurück zu sinken. Aktuell liegt der deutsche Leitindex rund 0,3 Prozent im Plus 14.790 Punkten.

Von einer nachhaltigen Erholungsrally ist also nicht viel zu sehen. Zu kritisch ist die derzeitige Lage im Bankensektor und noch ist keineswegs sicher, ob in den nächsten Tagen nicht weitere Institute in Schwierigkeiten geraten werden. Die anhaltende Unsicherheit zwingt die Anleger zu einer vorsichtigen Strategie.

EZB wagt den großen Schritt

In der Zwickmühle zwischen Inflationsbekämpfung und Bankenkrise hat sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde heute dafür entschieden, den Leitzins um weitere 0,5 Prozent anzuheben. Für die Anleger soll dieses Signal wohl bedeuten, dass die Notenbank die Inflationsbekämpfung priorisiert, die Lage der Banken für kontrollierbar hält und die Krise für gut beherrschbar oder gar für beendet.

"Die EZB hat sich auch von den Turbulenzen im Bankensystem nicht von ihrem angekündigten Zinskurs abbringen lassen. Das drückt berechtigtes Vertrauen in die Solidität des europäischen Bankensystems aus", kommentiert Ulrich Kater, Chefökonom bei der Dekabank. "Trotzdem müssen Notenbanken und Aufsicht auch in Europa Gewehr bei Fuß stehen, um im Einzelfall schnell stabilisieren zu können", so der Experte. Wirtschaft und Finanzsystem müssten von einer Dekade Nullzinsen entwöhnt werden. Das sei eine mühsame Aufgabe.

Sinnieren über den Ernst der Lage

Andererseits: Hätte die EZB den Zinssatz weniger stark angehoben oder gar auf eine Zinserhöhung verzichtet, hätten die Marktteilnehmer dies als Warnung vor dem Ernst der Lage interpretieren können. Die Folge wäre eine Panikattacke an den Finanzmärkten gewesen, meint Christian Henke, Marktbeobachter bei IG Markets.

Das könnte Folgen haben für die künftige Politik der Notenbanken, da mit der drohenden Bankenkrise ein weiterer Faktor hinzugekommen ist, den sie bei ihren künftigen Handlungen nicht außer acht lassen kann: "Die jüngsten Entwicklungen legen nahe, dass die Schmerzgrenze für die Finanzstabilität auf einem niedrigeren Leitzinsniveau liegt als für die Realwirtschaft", schreibt Johannes Mayr, Chefvolkswirt von Eyb & Wallwit. "Die Bekämpfung der Inflation kommt deshalb zunehmend in Konflikt mit der Sicherung der Stabilität des Finanzsystems", so sein Fazit.

"Angst vor dem nächsten Lehman-Kollaps" Zuvor war an den Aktienmärkten immerhin die Erleichterung darüber zu spüren, dass die Schweizerische Nationalbank die Credit Suisse stützen wird. "Die Maßnahmen sollten ein gewisses Maß an Sicherheit bieten, so dass ein Übergreifen auf den Sektor eingedämmt werden kann", sagte Anke Reingen, Analystin bei der Investmentbank RBC Capital Markets. Die Situation bleibe allerdings riskant. Hintergrund Kursverluste Banken im Stress Seit der SVB-Pleite ist auch die europäische Geldbranche nervös. So sieht das auch Jochen Stanzl, Fachmann bei CMC Markets: "Die Investoren rätseln nun, ob das dicke Ende schon da war oder noch kommt. Sie versuchen den Schaden abzuschätzen, den die Zentralbanken mit ihrem einerseits zu späten und andererseits dann zu steilen Zinskurs angerichtet haben." Vielen schwane, dass die Nachrichten um die Schweizer Großbank Credit Suisse nicht die letzten gewesen sein könnten. "Es herrscht die Angst vor dem nächsten Lehman-Kollaps", meint Stanzl. 50 Milliarden Franken von Nationalbank Credit Suisse greift nach der Rettungsleine Die unter Druck geratene Schweizer Bank Credit Suisse hat sich bei der Nationalbank des Landes 50 Milliarden Franken geliehen.

Wall Street sinkt tiefer Diese Angst ist auch in den USA weiterhin spürbar: Der Dow Jones verliert 0,8 Prozent auf 31.625 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,5 Prozent auf 3874 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um 0,3 Prozent auf 11.397 Punkte. In den USA lastet die EZB-Zinserhöhung auf der Stimmung, da einige Anleger angesichts der drohenden Bankenkrise auf einen geringeren Anstieg gesetzt hatten. Die Sorge vor weiteren Hiobsbotschaften lässt die Investoren vor Aktienkäufen zurückschrecken. US-Regionalbanken gerieten unter die Räder, allen voran die Papiere von First Republic Bank, die um 34 Prozent einbrachen. Der in Schwierigkeiten geratene private US-Kreditgeber prüft einem Bericht zufolge mehrere Optionen, einschließlich eines Verkaufs. Große Bankhäuser wie JPMorgan, Citigroup und Bank of America verbuchten ebenfalls Kursverluste