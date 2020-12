Der DAX dürfte mit Verlusten in die neue Börsenwoche starten. Für große Verunsicherung unter den Anlegern sorgen die jüngsten Entwicklungen in Großbritannien.

Von Angela Göpfert, tagesschau.de

Die in Großbritannien entdeckte neue Variante des Coronavirus schürt auch an den Aktienmärkten Ängste. In Südostengland grassiert derzeit eine lokale Virusvariante namens B.1.1.7. Diese soll laut Premierminister Boris Johnson um 70 Prozent ansteckender sein als die zuvor zirkulierenden Varianten.

Der Kampf wird nicht leichter

Es sei davon auszugehen, dass der mutierte Erreger Deutschland bereits erreicht habe, sagte der Virologe Christian Drosten am Morgen im Deutschlandfunk.

Noch wissen die Forscher aber zu wenig über die neue Viruslinie. Nur eines scheint gewiss: Es wird den Kampf gegen SARS-CoV-2 nicht einfacher machen. Längere Lockdowns - mit all ihren negativen Wirkungen auf die Wirtschaft - werden wahrscheinlicher. Das drückt auch an der Frankfurter Börse auf die Stimmung der Anleger.

Brexit - immer wieder Fische

Und das ist nicht der einzige Unsicherheitsfaktor für die Märkte, der aktuell aus Großbritannien kommt. Auch die zähen Brexit-Verhandlungen zehren an den Nerven der Anleger. Ein Deal droht an dem Knackpunkt Fischereirechte zu scheitern.

Aktuell preisen die Märkte noch einen Deal in letzter Minute ein. Sollte ein solcher Deal indes scheitern, wäre das Abwärtspotenzial für das britische Pfund, aber auch für die europäischen Aktienmärkte gewaltig.

DAX droht Doppel-Hoch

Der DAX dürfte vor diesem Hintergrund mit Verlusten in den Handel starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex aktuell 1,2 Prozent tiefer bei 13.460 Punkten.

Der DAX hat am Freitag sein Rekordhoch vom Februar (13.795 Punkte) knapp verfehlt. Nach einem Hoch bei 13.774 Zählern machte der deutsche Leitindex eine Kehrtwende und schloss 0,3 Prozent im Minus. Der DAX droht damit, ein Doppel-Hoch zu aktivieren. Dabei handelt es sich um eine so genannte Umkehrformation und damit einen Vorboten fallender Kurse.

Nikkei schließt im Minus

Auch in Asien schrecken die Anleger vor der britischen Coronavirus-Mutation zurück. Der japanische Nikkei hat sich mit einem Minus von 0,2 Prozent aus dem Handel verabschiedet. Das Minus wäre wohl noch größer ausgefallen, hätte es nicht auch eine positive Meldung für die Aktienmärkte in der Nacht gegeben.

Demnach haben sich die Republikaner und Demokraten in den USA auf ein 900 Milliarden Dollar schweres Konjunkturpaket geeinigt. Laut dem republikanischen Mehrheitsführer des US-Senats, Mitch McConnell, soll das Corona-Hilfspaket noch am Montag verabschiedet werden.

US-Börsen mit starker Woche

Die US-Börsen hatten zum Wochenschluss eine Verschnaufpause eingelegt. Der Dow Jones verlor am Freitag 0,4 Prozent auf 30.179 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 12.756 Punkte nach, der breit gefasste S&P 500 büßte 0,4 Prozent auf 3709 Punkte ein.

Auf Wochensicht verbuchten alle drei Indizes jedoch deutliche Kursgewinne - inklusive neuer Rekordhochs, die Technologie-Aktien zeigten dabei relative Stärke: Der S&P kletterte um 1,25 Prozent, der Dow um 0,4 Prozent und die Nasdaq um drei Prozent.

Ölpreise unter Druck

Die über das Wochenende deutlich gestiegene Risikoaversion der Anleger spiegelt sich derweil am Montag auch am Ölmarkt wider. Der Preis für die US-Sorte WTI fällt am Morgen um 2,5 Prozent auf 47,87 Dollar je Barrel (159 Liter). Ein Barrel der Nordseesorte Brent notiert mit 50,85 Dollar 2,7 Prozent niedriger.

Erst in der vergangenen Woche hatten die Ölpreise ihre höchsten Stände seit über einem dreiviertel Jahr markiert.

Sicherer Hafen Gold gesucht

Der Euro gibt zum Wochenstart leicht nach auf 1,2187 Dollar. Die europäische Gemeinschaftswährung entfernt sich damit weiter von ihrem Zwei-Jahres-Hoch, das sie in der Vorwoche bei 1,2272 Dollar markiert hatte.

Dagegen ist der sichere Hafen Gold am Morgen gesucht. Der Preis für die Feinunze Gold steigt um 1,2 Prozent auf knapp 1905 Dollar.