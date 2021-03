Marktbericht Wachsende Risikoaversion Zieht die Börse die Corona-Notbremse?

Angesichts der sich abzeichnenden Lockdown-Verlängerung könnten auch die jüngsten Kursverluste am deutschen Aktienmarkt in die Verlängerung gehen. Die Anleger fahren ihr Risiko weiter zurück.

In Deutschland hat die 7-Tage-Inzidenz die viel beachtete 100er-Marke überschritten. Intensivmediziner und Virologen warnen vor einer hohen dritten Welle. Das lässt kurz nach den ersten Lockerungen die vereinbarte "Notbremse" in den Blick rücken. Ein Beschlussentwurf aus dem Kanzleramt für die heutige Bund-Länder-Runde (14.00 Uhr) sieht eine Lockdown-Verlängerung bis 18. April vor.

Vor den Bund-Länder-Beratungen dürften sich auch die Anleger am Frankfurter Aktienmarkt nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Die Risikoaversion ist hier seit Freitag merklich gestiegen. Zum Wochenschluss kam es zu deutlichen Gewinnmitnahmen.

Kursverluste voraus

Der DAX verbuchte ein Minus von 1,1 Prozent auf 14.621 Zähler, nachdem er tags zuvor noch bei 14.804 Punkten ein frisches Rekordhoch markiert hatte. Zu Wochenbeginn dürften sich die Kursverluste erst einmal fortsetzen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,2 Prozent tiefer bei 14.589 Stellen.

Dabei ist die Unsicherheit, inwieweit neue oder verlängerte Lockdown-Maßnahmen sich auf die deutsche Konjunktur auswirken werden, derzeit nur einer von vielen Hemmschuhen für die Börse.

Anleiherenditen weiter im Fokus

Scharfe Renditeanstiege an den Anleihemärkten, wie die Börsen sie zuletzt erlebten, hatten in der Vergangenheit stets für große Unruhe gesorgt. Die Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse bleibt vor diesem Hintergrund erhöht.

Erst am Freitag hatte ein erneuter deutlicher Renditeanstieg am amerikanischen Anleihemarkt auf die Stimmung an der Wall Street gedrückt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial weitete seine leichten Vortagesverluste aus und fiel 0,7 Prozent auf 32.628 Punkte.

Der marktbreite S&P 500 schloss am Freitag minimal im Minus bei 3913 Stellen. Der technologielastige Nasdaq 100 erholte sich etwas von seinen Vortagesverlusten und stieg um 0,6 Prozent auf 12.867 Zähler.

Anhaltende Inflationsängste

Das billionenschwere Konjunkturpaket von Präsident Biden, aber auch der rasante Fortschritt der US-Impfkampagne, schüren an den Märkten seit Wochen Ängste vor einer Überhitzung der Konjunktur; Inflationssorgen machen sich breit.

Steigende Verbraucherpreise wiederum untergraben mit der Zeit den Wert von länger laufenden Anleihen - daher fliehen Anleger etwa aus zehnjährigen US-Staatsanleihen. Das drückt auf die Kurse der Zinspapiere, im Gegenzug steigen die Renditen.

Fed als Verursacher

Den jüngsten Renditeanstieg begründeten Börsianer damit, dass die US-Notenbank Fed eine in der Corona-Krise ergriffene Stützungsmaßnahme überraschend auslaufen lässt. Dabei geht es konkret um eine Ausnahme zur Eigenkapitalregel SLR.

Die Regel schreibt vor, wieviel Eigenkapital die Banken für diverse Vermögenswerte in ihren Büchern vorhalten müssen, um mögliche Verluste auszugleichen. Anleger fürchten, die Nachfrage nach Staatspapieren könnte jetzt weiter zurückgehen.

Lira-Kurssturz verunsichert

Die negativen Vorgaben der Wall Street und zunehmende Pandemiesorgen lassen auch an den asiatischen Börsen am Montag keine Kauffreude aufkommen. Der japanische Nikkei verbucht ein Minus von 2,1 Prozent auf 29.174 Punkte.

Für zusätzliche Verunsicherung sorgen am Montagmorgen die zweistelligen Kursverluste bei der türkischen Lira. Die Währung rutschte ab, nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zum dritten Mal seit Mitte 2019 den Notenbank-Chef entließ - offenbar erneut aus Ärger über steigende Zinsen.

Der Euro zieht im asiatischen Devisenhandel leicht an auf 1,1894 Dollar. Der Goldpreis fällt 0,2 Prozent auf 1734 Dollar je Feinunze.

Infineon fährt Produktion in Austin wieder hoch

Unter den Einzelaktien im DAX rückt am Morgen Infineon in den Fokus. Der Chiphersteller fährt seine Produktionskapazitäten in Austin, Texas, wieder hoch. Ab Juni sollen die ursprünglichen Mengen wieder erreicht werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Infineon hatte die Anlage wegen eines schweren Wintersturms Mitte Februar abschalten müssen.

Siemens Energy ab heute im DAX

Siemens Energy ist von heute an DAX-Mitglied. Das erst 2020 von Siemens abgespaltene Münchener Energietechnik-Unternehmen ersetzt in der ersten Börsenliga den Konsumgüter- und Kosmetikhersteller Beiersdorf. Der wiederum ist nun im MDAX zu finden. Dort zieht zudem die VW-Holding Porsche SE ein. Aus dem Nebenwerte-Index SDAX steigen der Energieparkbetreiber Encavis und der Windkraftanlagenhersteller Nordex in den Index der mittelgroßen Werte auf.

Aida Cruises: Neustart im Hafen von Las Palmas

Der Carnival-Tochter Aida Cruises hat ihre knapp dreimonatige Corona-Zwangspause beendet: Im Hafen von Las Palmas auf Gran Canaria hat am Samstagabend das Kreuzfahrtschiff "Aidaperla" für eine siebentägige Tour rund um die Kanarischen Inseln abgelegt. Wie Firmensprecher Hansjörg Kunze sagte, gibt es ein umfassendes Gesundheits- und Hygienekonzept. So sei die Passagierkapazität stark verringert worden, die Gäste benötigten einen negativen PCR-Test vor der Anreise. Auch sei die medizinische Betreuung inklusive Testkapazitäten an Bord angepasst worden.

Gewinneinbruch bei Saudi Aramco

Der Gewinn des staatlichen saudischen Ölkonzerns Saudi Aramco ist im vergangenen Jahr aufgrund niedriger Rohölpreise und eines gesunkenen Absatzes um 44 Prozent zurückgegangen. Der Branchengigant meldete am Sonntag einen Jahresüberschuss von 49 Milliarden US-Dollar - das ist ein Rückgang von gut 39 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahr.