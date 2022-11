Marktbericht Nach der starken Kursrally Geht den DAX-Bullen jetzt die Luft aus? Stand: 14.11.2022 07:36 Uhr

Nach der starken Vorwoche hat die Aufwärtsdynamik am deutschen Aktienmarkt spürbar nachgelassen. Der DAX dürfte zum Handelsauftakt nur noch ein kleines Plus schaffen.

Der DAX dürfte mit einem kleinen Aufschlag in die neue Börsenwoche starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,3 Prozent höher bei 14.262 Punkten. Der nachlassende Zins- und Inflationsdruck stütze die Bewertungen und stabilisiere den wachstumsstarken Technologiesektor, hieß es am Morgen von den Strategen von JPMorgan. Hinzu kommen etwas weniger strenge Corona-Maßnahmen in China, die den Markt weiter stützen.

DAX mit verbesserter Charttechnik Das technische Bild im DAX hatte sich mit der starken Kursrally der Vorwoche, welche den DAX erstmals seit Juni wieder über die Marke von 14.000 Punkten befördert hatte, stark aufgehellt. Auf der Unterseite definiert nun das Hoch von Mitte August bei 13.948 Zählern die erste wichtige Unterstützung.

US-Futures im Minus Auf die Kauflaune am deutschen Aktienmarkt drücken derweil die über das Wochenende gesunkenen US-Futures. Im regulären Handel an der Wall Street am Freitag hatten die Anleger noch bei Aktien zugegriffen. Grund zum Optimismus bot Investoren dabei der nachlassende Inflationsdruck, der Hoffnungen auf ein langsameres Zinstempo in den USA schürte.

Erneuter Gewinntag für Dow und Nasdaq Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Freitag 0,1 Prozent höher auf 33.749 Punkten. Der S&P 500 notierte 0,9 Prozent fester bei 3993 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 1,9 Prozent auf 11.323 Punkte.

Nikkei schließt tief im Minus Von den asiatischen Börsen kommen gemischte Signale. An der Börse in Tokio dominierten nach der starken Vorwoche heute früh Gewinnmitnahmen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index hat sich soeben mit einem deutlichen Minus von 1,1 Prozent auf 27.963 Punkte aus dem Handel verabschiedet. Die Shanghaier Börse tendiert seitwärts.

Dollar zeigt Stärke zum Euro Im asiatischen Devisenhandel zeigt der Dollar auf breiter Front Stärke. Parallel dazu fällt der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0305 Dollar, kann sich damit aber weiterhin klar über Parität zum Dollar halten. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 1760 Dollar.

Henkel trennt sich von Klebstoff-Chef Im DAX rückt zu Wochenbeginn die Henkel-Aktie in den Fokus. Der Konsumgüterkonzern und der Chef der Klebstoffsparte Jan-Dirk Auris gehen getrennte Wege. Es sei sich darauf geeinigt worden, den Ende 2023 auslaufenden Vertrag von Auris nicht zu verlängern, teilte Henkel am frühen Freitagabend mit. Auris hatte das Klebstoffgeschäft zuletzt stark vorangetrieben.

Rheinmetall kauft in Spanien zu Der Automobilzulieferer und Waffenhersteller Rheinmetall will das Munitionsgeschäft mit der Übernahme des spanischen Unternehmens Expal Systems ausbauen. Verkäufer sei der spanische Konzern Maxam, teilte Rheinmetall mit. Dem vereinbarten Kaufpreis, der nach dem Abschluss der Transaktion fällig wird, liege ein Unternehmenswert von 1,2 Milliarden Euro zugrunde.

Einstellungsstopp bei Walt Disney Der Unterhaltungsriese Walt Disney stemmt sich mit umfassenden Einsparungen und einem weitgehenden Einstellungsstopp gegen die zuletzt rasant gestiegenen Kosten. Ein entsprechendes Memo habe Konzernchef Bob Chapek verschickt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. So soll es Neueinstellungen nur noch für sehr wichtige Posten geben, wird der Manager zitiert.