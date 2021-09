Marktbericht DAX vor leichten Verlusten Wie mutig sind die Anleger noch?

Nach der fulminanten 600-Punkte-Rally im DAX kehrt zum Wochenschluss an den Börsen etwas Ernüchterung ein. Nun wird sich zeigen, wie es um die Risikofreude der Anleger wirklich bestellt ist. Denn Risiken gibt es zuhauf.

Banken und Broker trauen dem DAX am Morgen zunächst keine großen Sprünge mehr zu. Sie taxieren die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,1 Prozent tiefer bei 15.625 Punkten.

Aus technischer Perspektive ist der DAX nach seinem jüngsten Durchmarsch von 15.019 Punkten am Montag bis auf 15.695 Zähler am Donnerstag an einem kniffligen Punkt angelangt: dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Handelstage. Diese Glättungslinie verläuft aktuell bei rund 15.650 Punkten.

Erst wenn es die Standardwerte schaffen, diese Linie per Tagesschlusskurs deutlich zu überwinden, würde sich die Lage für den DAX nachhaltig aufhellen. Solange der DAX darunter notiert, ist eher mit fallenden Kursen zu rechnen.

Auch aus fundamentaler Perspektive mehren sich zum Wochenschluss die Risiken. Dazu gehört die weiterhin unklare Lage beim zweitgrößten chinesischen Immobilienentwickler Evergrande, die jederzeit übers Wochenende eskalieren könnte.

Dazu gehört aber auch die Bundestagswahl, die zu Koalitionskonstellationen führen könnte, die an der Börse für alles andere als Jubelschreie sorgen dürften. Da braucht es schon Mut, um übers Wochenende investiert zu bleiben und nicht Gewinne mitzunehmen.

Von der Wall Street kommen derweil positive Vorgaben für den DAX-Handel. Die wichtigsten US-Aktienindizes bauten ihre Vortagesgewinne deutlich aus. Der Standardwerteindex Dow Jones schloss 1,5 Prozent höher auf 34.764 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte 0,9 Prozent auf 15.317 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,2 Prozent auf 4448 Punkte zu.

Selbst falkenhafte Aussagen der US-Notenbank Federal Reserve, wonach sie im November mit dem Tapering beginnen und bereits im kommenden Jahr die Zinswende einleiten könnte, konnten die Anleger nicht schrecken. Eine straffere Geldpolitik bedeute schließlich auch, dass die US-Wirtschaft grundsätzlich robust sei, heißt es bei Experten zur Begründung.

Die US-Notenbank habe eine weitere Lektion darin erteilt, "wie man die Märkte sanft massiert, damit sie akzeptieren, dass eine Straffung bevorsteht", schrieb Analyst Neil Wilson vom Handelshaus Markets.com.

Von den asiatischen Börsen kommen am Morgen gemischte Signale. Während der Hang Seng in Hongkong und der Shanghai Composite seitwärts tendieren, zeigen sich die Anleger in Japan in Kauflaune.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert kurz vor Handelsschluss in Tokio 2,0 Prozent höher bei 30.227 Punkten. Dabei dürfte es sich teils auch um Aufholeffekte handeln, war die japanische Börse doch gestern wegen eines Feiertags geschlossen geblieben.

Der Euro kann seine gestrigen Gewinne weitgehend halten und sich weiter über der Marke von 1,17 Dollar stabilisieren. Zur Stunde werden für einen Euro 1,1737 Dollar bezahlt.

Eine Feinunze Gold kostet am Morgen 1751 Dollar, das sind 0,3 Prozent mehr als am Vortag. Tags zuvor war der Goldpreis zeitweise bis auf 1737 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit über einem Monat eingebrochen. Dem gelben Edelmetall machten die nachlassende Risikoaversion der Anleger und der steigende Dollar zu schaffen.

Der Adidas-Konkurrent Nike wird von der monatelangen Schließung seiner vietnamesischen Fabriken wegen strikter Corona-Maßnahmen gebremst. Nike schraubt daher seine Umsatzprognose für das gesamte Geschäftsjahr zurück. Statt prozentual zweistelliger Zuwächse wird nur noch ein einstelliges Plus erwartet. Die Aktie verlor im nachbörslichen Handel am Donnerstag zeitweise rund 3,5 Prozent.