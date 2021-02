Marktbericht Kursgewinne zum Start Bayer stärkt DAX den Rücken

Der im DAX schwer gewichtete Bayer-Konzern hat im Glyphosat-Prozess eine wichtige Einigung erzielt. Außerdem sorgt der Betreiber von "wirkaufendeinauto.de" mit dem ersten Börsengang des Jahres für Furore.

Nachdem es am Morgen noch nach Verlusten ausgesehen hatte, ist der DAX letztlich gut in den Donnerstag gestartet: Zum Handelsstart auf Xetra notiert der deutsche Leitindex 0,3 Prozent höher bei 13.972 Punkten. In den ersten Handelsminuten geht es weiter aufwärts, das Rekordhoch vom Jahresbeginn bei 14.132 Zählern rückt wieder in Reichweite.

Rückenwind für den DAX kommt vor allem von einer Meldung, die am späten Mittwochabend die Märkte ereilte: Der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hatte bei einem wichtigen Teil seines milliardenschweren Glyphosat-Vergleichspakets in den USA eine Einigung erzielt.

Teil der Vereinbarung, mit der auch künftige Klagen abgewendet werden sollen, ist eine Zusage von bis zu zwei Milliarden Dollar von Bayer, für die das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr Rückstellungen gebildet hat. Die im DAX schwer gewichtete Bayer-Aktie schnellt zu Handelsbeginn 5,3 Prozent empor.

Deutsche Bank schafft wieder Gewinn

Auch die Jahresbilanz der Deutschen Bank ist dem DAX eine große Stütze: Das Institut hat 2020 zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder einen Gewinn erwirtschaftet. Unter dem Strich stand ein Plus von 113 Millionen Euro. Damit wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen. 2019 hatte das größte deutsche Geldhaus wegen Kosten für den Konzernumbau noch einen Verlust von 5,7 Milliarden Euro angehäuft.

Börsengang von Auto1 im Fokus

Für Furore an der Frankfurter Börse sorgt überdies der erste große Börsengang des noch jungen Jahres. Auto1, der Betreiber der Plattform "wirkaufendeinauto.de", will bei seinem Börsengang rund eine Milliarde Euro einsammeln. Bereits in der Zeichnungsphase zeigte sich eine starke Nachfrage nach den Aktien des Berliner Start-ups, die mit einem Ausgabepreis von 38 Euro das obere Ende der Zeichnungsspannen erreicht haben.

Auto1 habe seine Nische gefunden und das attraktive Geschäftsmodell könne mit dem IPO nun auch Anleger begeistern, betont Konstantin Oldenburger, Analyst CMC Markets. "Der Börsengang ist der nächste logische Schritt, um das Startup Auto1 als die erste Adresse für den Online-Kauf und -Verkauf von Gebrauchtwagen in Europa zu etablieren." Der Gebrauchtwagenhandel hatte der Coronakrise im abgelaufenen Jahr im Gegensatz zum Neuwagenmarkt weitgehend getrotzt.

Ex-Fed-Chefin Yellen bewegt die Märkte

An der Wall Street herrscht derweil gedämpfte Stimmung. Der Future auf den Dow Jones notiert zur Stunde 0,1 Prozent tiefer. Der US-Leitindex hatte zur Wochenmitte 0,1 Prozent höher auf 30.723 Punkten geschlossen. Der breit gefasste S&P 500 stieg ebenfalls um 0,1 Prozent und stand zum Schluss bei 3830 Zählern. Der technologielastige Nasdaq ging dagegen kaum verändert bei 13.610 Punkten aus dem Handel.

An den US-Börsen standen auch zur Wochenmitte weiterhin die Kapriolen bei Gamestop und AMC sowie das geplante Konjunkturpaket der Demokraten im Fokus. In beiden Angelegenheiten bewegte die ehemalige Fed-Chefin Janet Yellen die Märkte. So machte sich die amtierende US-Finanzministerin für eine vollständige Umsetzung des von Präsident Joe Biden vorgeschlagenen Hilfspakets im Volumen von 1,9 Billionen Dollar stark.

Zudem zeigten sich Anleger erleichtert, dass sich Yellen mit Börsenaufsehern beraten wolle, wie sich die jüngsten Kurs-Kapriolen Gamestop und anderen Werten verhindern lassen, so Anlagestratege Jim Reid von der Deutschen Bank.

Gamestop-Hype flaut ab

In den vergangenen Wochen hatten Kleinanleger mit konzertierten Käufen Hedgefonds zur Auflösung von Wetten auf den Verfall des Gamestop-Kurses gezwungen. Die Gamestop-Aktie stieg am Mittwoch um 2,7 Prozent, nachdem sie tags zuvor noch um 60 Prozent eingebrochen war.

Der wegen des Gamestop-Hypes in die Schlagzeilen geratene Online-Broker Robinhood ermöglicht Anlegern nun auch, Bruchteile von Gamestop- und AMC-Aktien zu erwerben.

Hohe China-Zinsen bremsen Asien-Börsen aus

Von den asiatischen Börsen kommen negative Vorgaben für den deutschen Aktienmarkt. Höhere Zinssätze in China wecken Befürchtungen, die chinesische Politik könnte zu einem strafferen Kurs übergehen, um die Aktienkurse und Immobilienmärkte zu zügeln.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verabschiedete sich mit einem Minus von 1,1 Prozent aus dem Handel. Der Hang Seng in Hongkong verliert 0,8 Prozent, die Börse in Shanghai liegt 0,4 Prozent im Minus.

Gold begrenzt Verluste

Der Euro gibt im frühen Handel weiter nach um 0,3 Prozent auf 1,2006 Dollar. Der Goldpreis kann seine frühen deutlichen Verluste begrenzen. Zur Stunde notiert das gelbe Edelmetall mit 1825 Dollar je Feinunze noch 0,5 Prozent tiefer.

Die Ölpreise können dagegen Gewinne verbuchen. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zieht 0,6 Prozent an auf 58,82 Dollar.

Anleger enttäuscht von Infineon

Eine leicht erhöhte Prognose für das laufende Geschäftsjahr kann die Anleger von Infineon nicht zufriedenstellen. Womöglich hatten sie sich mit Blick auf die optimistischeren Analysten-Prognosen noch etwas mehr erhofft, wie die zunächst schwächere Kursentwicklung zeigt. Der Chiphersteller hatte nach einem guten Geschäftsjahresauftakt die Zielspannen für den Umsatz und die Segmentergebnis-Marge nach oben angehoben.

Woowa-Zukauf kostet Delivery Hero mehr

Auch die Aktie von Delivery Hero verzeichnet Verluste. Der Essensauslieferer muss wahrscheinlich eine Wertminderung auf den Firmenwert des südkoreanischen Zukaufs Woowa vornehmen. Weil der DAX-Konzern die Tochter zum Teil mit eigenen Aktien bezahlt und diese stark im Wert gestiegen sind, muss Delivery Hero den Wert von Woowa nach jetzigem Stand um 1,4 Milliarden Euro nach unten korrigieren.

Gute Nachrichten aus China für VW, Daimler und BMW

Positive Nachrichten für die deutschen Autokonzerne kommen aus China: Der chinesische Automarkt hat sich nach ersten Berechnungen des Herstellerverbands CAAM kräftig vom Corona-Schock erholt. Der Absatz der Hersteller von Autos und Nutzfahrzeugen an die Händler kletterte im Januar im Vergleich zum Vorjahr auf Basis vorläufiger Daten um 31,9 Prozent. Der chinesische Markt ist mit Abstand der wichtigste Einzelmarkt der deutschen Autokonzerne Volkswagen, Daimler und BMW.

Commerzbank macht Weg frei für radikalen Stellenabbau

Bei der Commerzbank ist der Weg frei für den Abbau von 10.000 Stellen und Hunderten Filialen. Der Vorstand verabschiedete am Mittwoch nach einer außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats den Radikalumbau, der die zweitgrößte deutsche Privatbank zurück in die schwarzen Zahlen bringen soll. "Die neue Strategie schafft die Voraussetzung für eine nachhaltig profitable Commerzbank", sagte der neue Vorstandschef Manfred Knof. Nach vorläufigen Zahlen lag der Verlust im Geschäftsjahr 2020 bei knapp 2,9 Milliarden Euro.

Dämpfer für Kasper Rorsted

Adidas-Vorstandschef Kasper Rorsted hat bei seiner Wahl in den Aufsichtsrat von Siemens einen Dämpfer bekommen. Nur 76,5 Prozent der Aktionäre stimmten auf der virtuellen Hauptversammlung für den Dänen. Die Fondsgesellschaften Deka, Union Investment und DWS hatten sich gegen eine Wahl von Rorsted ausgesprochen, weil dieser als Chef von Adidas und Verwaltungsratsmitglied von Nestle mehr als ausgelastet sei.

PayPal verdreifacht Gewinn

Der Online-Boom während der Corona-Pandemie hat dem Zahlungsdienst eine Verdreifachung des Gewinns beschert. Der Überschuss sprang im vierten Quartal auf 1,57 Milliarden Dollar von 507 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Insgesamt wickelte PayPal 2020 Zahlungen im Volumen von 936 Milliarden Dollar ab - so viel wie noch nie. Wegen der Pandemie bleiben die Menschen zu Hause und sind auf Käufe über das Internet angewiesen.

Ebay schwimmt auf E-Commerce-Welle mit

Der Online-Händler hat in der Corona-Pandemie seinen Umsatz um 28 Prozent gesteigert. Die Einnahmen legten im vierten Quartal auf 2,87 Milliarden Dollar zu. Durch die Coronavirus-Pandemie kauften mehr Menschen über das Internet ein. Auch andere Online-Händler wie Amazon oder Walmart profitierten davon.