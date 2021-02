Marktbericht DAX etwas höher erwartet Kann der DAX den Inflationsängsten trotzen?

An der Wall Street setzt die anhaltende Diskussion um eine Rückkehr der Inflation vor allem Technologie-Aktien wie Apple, Microsoft und Alphabet unter Druck. Wird der DAX diese schwachen Vorgaben ignorieren?

Der deutsche Leitindex macht im frühen Handel etwas Boden gut. Der Broker IG taxiert den DAX aktuell 0,3 Prozent höher bei 13.935 Punkten. Es ist eine kleine Gegenbewegung nach drei Verlusttagen in Folge. Am Donnerstag hatte der DAX 0,2 Prozent tiefer bei 13.887 Zählern geschlossen. Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen einer dritten Corona-Welle begrenzen weiterhin die Risikolust der Anleger.

Zum Wochenschluss kommt nun noch ein weiterer Belastungsfaktor hinzu: Es ist Freitag, nur wenige Anleger dürften in der aktuellen Lage bereit sein, größere Positionen und damit Risiken mit ins Wochenende zu nehmen.

Inflations- und Zinsängste

Zu mangelnden neuen positiven Impulsen gesellen sich nämlich auch noch schlechte Vorgaben von der Wall Street. An den New Yorker Börsen war unter Anlegern am Donnerstag weiterhin Nervosität die vorherrschende Gemütslage. Im Wochenverlauf hatten unter anderem starke Einzelhandelsdaten Inflationsängste und damit Ängste vor einem früheren Ende der lockeren Geldpolitik geschürt. Ein erstes Indiz in diese Richtung sind auch die Preise für in die USA eingeführte Güter, die zu Beginn des Jahres stärker stiegen als erwartet.

"Je stärker sich die Wirtschaft entwickelt, desto mehr dürften die Notenbanker unter Druck kommen und Spekulationen zunehmen, dass sie den Expansionsgrad ihrer Geldpolitik womöglich doch frühzeitig zurückfahren müssen. Ein Taper Tantrum wie im Jahre 2013, also ein rapider Anstieg der US-Renditen aufgrund der Aussicht auf ein Zurückfahren der Anleihekäufe, könnte dann drohen", unterstreicht Commerzbank-Devisenexpertin Thu Lan Nguyen.

"Explosiver Inflationscocktail"

Eine stark steigende Geldmenge, das von US-Präsident Joe Biden geplante Konjunkturpaket und die nach oben springenden Rohstoffpreise sind einige der Zutaten für einen "explosiven Inflationscocktail", wie die Experten des Bankhauses Metzler schrieben.

Das setzte am Donnerstag vor allem die Anführer der Börsenrally seit März 2020, Technologie-Aktien wie Microsoft, Apple und Alphabet, deutlich unter Druck.

Dow und Nikkei im Minus

Im Handelsverlauf sackten auch die großen US-Indizes merklich ab, sie konnten sich aber bis zum Handelsschluss in New York wieder von ihren Tagestiefs erholen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4 Prozent tiefer auf 31.493 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,7 Prozent auf 13.865 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,4 Prozent auf 3913 Punkte ein.

Angesichts der durchwachsenen Vorgaben von den US-Börsen haben die Anleger in Asien am Freitag Gewinne mitgenommen. Der 225 Werte umfassende japanische Leitindex Nikkei hat sich mit einem Minus von 0,7 Prozent auf 30.018 Punkte ins Wochenende verabschiedet.

Gold in Nähe seines Sieben-Monats-Tiefs

Im fernöstlichen Devisenhandel notiert der Euro wenig verändert mit 1,2093 Dollar. Der Goldpreis tendiert bei 1772 Dollar je Feinunze seitwärts. Am Donnerstag hatte das gelbe Edelmetall bei 1760 Dollar den tiefsten Stand seit sieben Monaten markiert.

Ethereum auf Rekordhoch

Der Höhenflug von Ethereum geht weiter. Die nach Bitcoin zweitwichtigste Kryptowährung steigt an der Börse Bitstamp auf ein Rekordhoch von 1951,93 Dollar. Unterdessen bleibt Bitcoin mit 51.565 Dollar auf Tuchfühlung mit seiner jüngsten Bestmarke, nachdem Tesla-Chef Elon Musk getwitterte hatte, in Zeiten negativer Realzinsen sei die Kryptowährung im Vergleich zu Euro, Dollar & Co die bessere Wahl.

Corona kostete die Allianz1,3 Milliarden Euro

Im DAX steht am Morgen die Allianz-Aktie im Fokus. Der Münchner Versicherungsriese hat mit einem Endspurt 2020 die Erwartungen der Analysten übertroffen und will im neuen Jahr an die Ergebnisse vor der Corona-Pandemie anknüpfen. Unterm Strich schrumpfte der Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr um 14 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro. Die Folgen der Pandemie haben den Versicherer nach eigenen Angaben insgesamt 1,3 Milliarden Euro gekostet.

Wetterchaos in Texas belastet RWE

Das Extremwetter im US-Bundesstaat Texas macht dem Energiekonzern RWE zu schaffen. Das Essener Unternehmen rechnet mit einer Belastung in Höhe eines niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrags. Das Wetterchaos in Texas habe zu Ausfällen von Windkraftanlagen von RWE und hohen Strompreisen geführt. Um eigene Lieferverpflichtungen erfüllen zu können, müsse RWE aktuell zu außergewöhnlich hohen Preisen Strommengen zukaufen.

Zieht Daimler früher die Verbrenner-Reißleine?

Der DAX-Konzern Daimler erwägt laut "Handelsblatt" deutlich früher aus dem Bau von Diesel- und Benzinfahrzeugen auszusteigen als derzeit bekannt. Konkret werden im Vorstand Szenarien durchgespielt, denen zufolge die Pkw-Sparte Mercedes schon Anfang 2030, spätestens aber Mitte des kommenden Jahrzehnts nur noch Neuwagen mit Elektroantrieben anbieten könnte, wie die Zeitung unter Berufung auf Konzernkreise berichtet.