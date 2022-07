Gute Vorgaben aus New York

Trotz neu angefachter Rezessionsängste haben sich die US-Börsen im späten Handel deutlich erholen können. Der DAX könnte sich zunächst an den robusten Vorgaben der Wall Street orientieren.

Der DAX dürfte mit einem Aufschlag in den letzten Handelstag der Woche starten. Der Broker IG sieht die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,5 Prozent höher bei 13.344 Punkten. Damit dürfte sich die zur Wochenmitte eingeleitete Kurserholung zunächst weiter fortsetzen.

"Damit ist die angelsächsische Daumenregel für das Vorliegen einer Rezession zwar erfüllt", sagte LBBW-Analyst Dirk Chlench. Da das für die Feststellung zuständige National Bureau of Economic Research einer solchen aber auf den weiterhin robusten Arbeitsmarkt schaue, sei es nach offizieller Lesart noch nicht so weit. Das könne sich aber schnell ändern.

Technische Rezession in den USA

BIP sinkt das zweite Quartal in Folge

Die robuste Verfassung der Aktienmärkte ist durchaus bemerkenswert, zumal sich zuletzt die negativen Konjunkturindikatoren für die Eurozone häuften. Auch aus den USA kamen gestern makroökonomisch keine guten Nachrichten. In den Vereinigten Staaten steht die Rezession vor der Tür. Die US-Wirtschaftsleistung fiel im zweiten Quartal auf das Gesamtjahr hochgerechnet um 0,9 Prozent .

Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Donnerstag ein Prozent höher auf 32.529 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,1 Prozent auf 12.162 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,2 Prozent auf 4072 Punkte zu.

"Im Moment gibt es ein Hin und Her zwischen Inflations- und Wachstumssorgen", sagt Tom Nash, Portfoliomanager für festverzinsliche Wertpapiere bei UBS Asset Management in Sydney.

Trotz der robusten Vorgaben von der Wall Street verzeichnen die asiatischen Börsen zum Wochenschluss Verluste. Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index notiert kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,3 Prozent tiefer. Der Leitindex der Shanghaier Börse, der SSE Composite, büßt zur Stunde 0,7 Prozent ein.

Der Euro kann sich im asiatischen Devisenhandel weiter klar über der Marke von 1,02 Dollar halten. Seit dem Fed-Entscheid am Mittwoch schwächelt der Dollar auf breiter Front etwas. Das kommt auch den in Dollar gehandelten Rohstoffen zugute: Der Goldpreis legt 0,4 Prozent auf 1761 Dollar zu.

Blume will Fokus auf VW und Porsche legen

Im DAX rückt die VW-Aktie in den Fokus. Der designierte Konzernchef Oliver Blume will laut "Spiegel" seinen Posten als VW-Produktionsvorstand aufgeben. Porsche-Chef Blume, der den Chefposten bei der Sportwagentochter behalten will, wolle auch Aufsichtsrats- und Beiratsmandate abgeben und wohl auch nicht den Audi-Aufsichtsrat führen. Blume wolle sich darauf konzentrieren, gleichzeitig den VW-Konzern und Porsche zu führen.