Marktbericht DAX höher erwartet Anleger in Lauerstellung Stand: 25.10.2021 07:49 Uhr

Der DAX dürfte mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche starten. Doch so recht wollen sich Anleger noch nicht aus der Deckung trauen. Zu groß sind die Unsicherheiten, nicht nur mit Blick auf die deutsche Wirtschaft.

Der DAX dürfte mit einem kleinen Aufschlag in den XETRA-Handel starten. Zur Stunde taxieren Banken und Broker die 40 deutschen Standardwerte 0,2 Prozent höher bei 15.573 Punkten.

Am Freitag hatte sich der DAX kurzzeitig über das Hoch vom 15. Oktober (15.599 Punkte) hinausgewagt, er beendete die Börsenwoche aber letztlich deutlich darunter bei 15.543 Zählern. Ein klares Kaufsignal war somit ausgeblieben.

Für Zurückhaltung unter den Anlegern sorgt zu Wochenbeginn auch der Fortgang der US-Berichtssaison. Im Laufe der Woche legen zahlreiche Tech-Giganten wie Microsoft, Facebook, Apple und die Google-Mutter Alphabet ihre Quartalszahlen vor. Außerdem lassen sich einige europäische Finanzriesen wie Deutsche Bank, Lloyds und HSBC in die Bücher blicken.

Auch die Prognosen zahlreicher Ökonomen haben das Zeug dazu, die Kauflaune am deutschen Aktienmarkt zu drücken. "Die deutsche Wirtschaft wird sich in den kommenden Monaten warm anziehen müssen", sagte etwa Katharina Utermöhl von der Allianz-Gruppe in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Marc Schattenberg von Deutsche Bank Research sieht vor allem wegen der hohen Energiepreise und der weltweiten Lieferengpässe, etwa bei Mikrochips, keine schnelle Erholung. "Vor Ende des Frühjahrs 2022 ist keine wesentliche Entspannung zu erwarten."

Nicht zuletzt läuft im Laufe der Woche bereits die nächste 30-Tage-Nach-Frist für eine eigentlich am 30. September fällig gewesene Zinszahlung des hoch verschuldeten chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande ab.

Damit dürfte auch das Zittern und Bangen der Anleger ob des weiteren Schicksals des chinesischen Immobilienkonzerns und seiner Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte fürs Erste weitergehen.

Von den asiatischen Börsen kommen am Morgen gemischte Vorgaben für den deutschen Aktienhandel. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,9 Prozent tiefer bei 28.550 Punkten. Die Börse in Shanghai liegt dagegen zur Stunde 0,3 Prozent im Plus.

Verhaltene Vorgaben kommen von der Wall Street. Zwar konnten sowohl der US-Leitindex Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 im frühen Handel am Freitag neue Bestmarken aufstellen.

Doch der S&P 500 drehte ins Minus und schloss letztlich 0,1 Prozent tiefer auf 4545 Punkten. Der Dow Jones ging mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 35.667 Zähler aus dem Handel.

Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 0,9 Prozent auf 15.355 Punkte ein. Die am Vorabend veröffentlichten Quartalszahlen von Intel und Snap dämpften die Kauflaune der Anleger.

Belastung kam zudem von aktuellen Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der erneut den Beginn des Ausstiegs aus der lockeren Geldpolitik signalisierte. "Wir sind auf dem besten Weg, mit der Reduzierung unserer Anleihekäufe zu beginnen", sagte Powell.

Der Goldpreis kratzt am Morgen an der 1800-Dollar-Marke, hat sogar bereits einmal kurz darüber gelugt. Zur Stunde kostet eine Feinunze des gelben Edelmetalls 1799 Dollar und damit 0,2 Prozent mehr als am Vortag.

Die britische Großbank HSBC hat im dritten Quartal weiter von einer deutlich besseren Lage bei faulen Krediten profitiert. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern sei um 36 Prozent auf rund sechs Milliarden Dollar gestiegen, teilte die auf Asien fokussierte Bank in London mit. Damit übertraf die HSBC die Prognosen der von Bloomberg befragten Experten deutlich.

Die Verhandlungen zwischen der italienischen Regierung und der Unicredit über einen Verkauf der angeschlagenen Monte dei Paschi di Siena sind gescheitert. Trotz Bemühungen beider Seiten würden die Verhandlungen nicht fortgeführt, hieß es in einer am Sonntag veröffentlichten Stellungnahme. Die mehrere hundert Jahre alte Monte dei Paschi gilt als der größte Sanierungsfall des italienischen Bankensektors.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat zum ersten Mal die Sicherheit und Wirksamkeit des Coronavirus-Impfstoffs von Pfizer und BioNTech für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren bewertet und festgestellt, dass die Vorteile die Risiken in dieser Altersgruppe überwiegen.

Die FDA veröffentlichte auch Daten von Pfizer, wonach der Impfstoff in einer klinischen Studie mit fünf bis 11-Jährigen eine 90,7-prozentige Wirksamkeit gegen Covid-19 aufwies. Die Ergebnisse könnten dazu beitragen, dass die FDA das Vakzin für Kinder genehmigt. Ein Expertenausschuss der Behörde will am Dienstag darüber abstimmen, ob er die Zulassung empfiehlt.