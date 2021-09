Marktbericht Leichte Kursgewinne voraus Was ist das Ziel der DAX-Bullen?

Der DAX dürfte mit leichten Gewinnen in den letzten Handelstag der Woche starten. Dahinter könnte auch eine Strategie der Bullen vor dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht stecken.

Der DAX dürfte seinen letzten Handelstag der Woche leicht in der Pluszone beginnen. Banken und Broker taxieren die 30 deutschen Standardwerte aktuell 0,1 Prozent höher bei 15.850 Punkten.

Diese Zuversicht ist angesichts des großen Unsicherheitsfaktors namens US-Arbeitsmarktbericht bemerkenswert. Die heute um 14.30 Uhr anstehenden August-Zahlen zum amerikanischen Arbeitsmarkt sind der wohl wichtigste Börsen-Termin der Woche.

Vielleicht wollen aber auch die DAX-Bullen dem deutschen Leitindex einfach nur ein wenig Luft nach unten zur wichtigen Marke von 15.800 Punkten verschaffen - für den Fall, dass der US-Arbeitsmarktbericht doch nicht so ausfällt, wie sie es sich erhoffen.

Anleger hoffen auf nicht zu gute Daten

Apropos erhoffen: Worauf hoffen eigentlich die Anleger? Auf jeden Fall sollte der monatliche Jobbericht der US-Regierung nicht zu gut ausfallen, würde das doch neue Spekulationen über ein baldiges Ende der lockeren Geldpolitik der US-Notenbank nach sich ziehen.

Ein robuster Arbeitsmarktbericht könnte Erwartungen aufleben lassen, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) doch schon im September mit dem Tapering, also der Reduzierung ihrer Anleihekäufe, beginnen könnte.

Wieder einmal könnten also schlechte Daten gute Nachrichten für die Aktienmärkte sein. Schließlich gilt die extrem lockere Geldpolitik der Notenbanken als wichtigster Treiber der Börsen-Rally der vergangenen Jahre.

An der Wall Street spekulierten Anleger am Vortag weiterhin darauf, dass die Fed ihre Geldschleusen noch länger geöffnet halten dürfte. Ein Indiz für diese Spekulationen sei, dass die Börsenrally nicht von einzelnen Schwergewichten getragen werde, sondern sich über die gesamte Breite des Marktes erstrecke, sagte Randy Frederick, Manager beim Brokerhaus Charles Schwab.

Der Dow Jones schloss am Donnerstag 0,4 Prozent höher auf 35.443 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,1 Prozent auf 15.331 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 4536 Punkte zu. Nasdaq und S&P erzielten Bestmarken.

Auch an den asiatischen Börsen dominiert am Morgen die Zuversicht. Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 1,8 Prozent höher bei 29.060 Zählern. Der Leitindex der Börse in Shanghai, der SSE Composite, büßt dagegen zur Stunde 0,2 Prozent ein.

Die Spekulation auf eine anhaltend lockere Geldpolitik der Fed spiegelt sich auch am Devisenmarkt wider, dort liegt der Dollar im Vergleich zu den wichtigsten Währungen auf einem Monatstief. Ein Euro kostet 1,1875 Dollar.

Die Feinunze Gold profitiert von dem schwachen Dollar und der Hoffnung auf eine länger andauernde lockere Geldpolitik, wirft das gelbe Edelmetall doch selbst keine Zinsen ab. Die Feinunze Gold wird am Morgen bei 1811 Dollar 0,1 Prozent höher gehandelt.

Im DAX rückt die Covestro-Aktie in den Fokus. Der Kunststoffkonzern plant laut einem Pressebericht einen umfangreichen Stellenabbau. Der DAX-Konzern will weltweit bis zu 1700 Stellen streichen, wie die "Rheinische Post" unter Berufung auf Gewerkschaftskreise schreibt. In Deutschland drohe dabei 950 Mitarbeitern oder gut zwölf Prozent der hierzulande 7600 Beschäftigten das Aus.

Auch die Auto-Aktien dürften heute einen Blick wert sein. Um sie zur Einhaltung von Klimazielen zu zwingen, wollen die Umweltorganisationen Greenpeace und Deutsche Umwelthilfe (DUH) juristisch gegen vier deutsche Großkonzerne vorgehen, darunter drei aus der Automobilbranche. Derzeit würden Klagen gegen Daimler, BMW und Volkswagen vorbereitet sowie gegen den Öl- und Erdgasproduzenten Wintershall Dea, der zur BASF gehört.

Der Essenslieferant Delivery Hero hat mit Wandelschuldverschreibungen insgesamt 1,25 Milliarden Euro brutto eingenommen. Das Geld solle unter anderem für Investitionen verwendet werden, teilte der Konzern am Donnerstagabend mit. Die Papiere würden durch Delivery Hero voraussichtlich am, oder um den 10. September begeben. Sie sollen unmittelbar im Anschluss daran in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden.