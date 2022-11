Marktbericht DAX etwas höher erwartet Keine gute Zeit für Aktien? Stand: 04.11.2022 07:30 Uhr

Der DAX könnte heute einen kleinen Teil seiner jüngsten Verluste wettmachen. Doch die Aussichten für risikoreichen Anlagen wie Aktien haben sich mit der letzten Fed-Sitzung spürbar eingetrübt.

Am deutschen Aktienmarkt kehrt zum Wochenschluss etwas Ruhe ein. Der DAX dürfte mit leichten Kursgewinnen in den letzten Handelstag der Woche starten. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,4 Prozent höher bei 13.188 Punkten. Dabei dürfte es sich jedoch in erster Linie um eine technische Gegenreaktion auf die jüngsten Kursverluste handeln.

DAX verliert über 400 Punkte Am Dienstag hatte der DAX noch mit 13.444 Punkten den höchsten Stand seit Mitte September markiert. Seither büßte er in der Spitze über 400 Punkte ein. Erst gestern im Tief bei 13.023 Zählern schaffte der deutsche Leitindex die Wende. Doch der DAX bleibt technisch angeschlagen, ist er doch nunmehr wieder in seinen alten Abwärtstrend seit Anfang Januar zurückgefallen. Fed verdirbt die Stimmung Auch fundamental hatten sich die Aussichten für Aktien zuletzt deutlich eingetrübt. Fed-Chef Jerome Powell hatte zur Wochenmitte die Hoffnungen der Anleger auf eine kurzfristige Wende in der Zinspolitik zunichte gemacht. Er bezeichnete es als "sehr verfrüht" über eine Pause bei den Zinserhöhungen nachzudenken. Die Anleger preisen mittlerweile eine Anhebung der Zinsen durch die US-Notenbank im nächsten Jahr auf fünf Prozent ein.

Geplatzte Zinshoffnungen setzen Wall Street zu Die geplatzten Hoffnungen auf kleinere Zinsschritte der wichtigen Notenbanken haben die Wall Street gestern auf Talfahrt geschickt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,5 Prozent tiefer auf 32.001 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,7 Prozent auf 10.342 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,1 Prozent auf 3719 Punkte ein. Konjunkturreigen zum Wochenschluss Am letzten Handelstag der Woche stehen noch einige Konjunkturtermine auf der Börsenagenda: Neben den Auftragseingängen Industrie in Deutschland verdienen vor allem die Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und die Eurozone als wichtiger Konjunkturfrühindikator Beachtung. Die um 11 Uhr anstehenden Erzeugerpreise Eurozone dürften Rückschlüsse auf die Entwicklung der Inflation erlauben. Um 13:30 kommt schließlich noch der wohl wichtigste Konjunkturtermin: der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober.

Nikkei-Index schließt tief im Minus Die Börse in Tokio hat sich zum Wochenschluss schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 1,7 Prozent tiefer bei 27.200 Punkten. Dagegen verzeichneten die chinesischen Börsen Kursgewinne: Die Börse in Shanghai lag 1,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 2,3 Prozent.

Euro macht etwas Boden gut Der Euro setzt zum Wochenschluss zu einer sachten Gegenbewegung an und steigt um 0,3 Prozent auf 0,9779 Dollar. Die Aussicht auf mehr und in der Summe höhere Zinsen durch die Federal Reserve hat dem Dollar zu seiner besten Woche seit mehr als einem Monat verholfen.

Vonovia rechnet 2023 mit leichtem Ergebnisrückgang Im DAX rückt die Vonovia-Aktie in den Fokus. Deutschlands größter Immobilienkonzern zeigt sich für das kommende Jahr vorsichtig. 2023 dürfte das operative Ergebnis - gemessen an der für die Immobilienbranche wichtigen Kenngröße FFO - aufgrund der Zins- und Steuerentwicklung leicht zurückgehen, teilte das Unternehmen heute früh mit.

Freenet wird etwas optimistischer Der Mobilfunk-Anbieter Freenet wird nach guten Geschäften bis Ende September erneut etwas optimistischer. So rechnet der MDAX-Konzern beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) jetzt mit dem Erreichen des oberen Endes der angepeilten Spanne zwischen 470 Millionen Euro und 480 Millionen Euro nach 447 Millionen Euro im Vorjahr. Freenet hatte erst im Sommer die Prognose leicht angehoben.

Amazon stoppt Einstellungen Der weltgrößte Online-Versandhändler Amazon will seine Mitarbeiterzahl angesichts von Inflations- und Rezessionsrisiken vorerst nicht weiter erhöhen. Die Konzernführung habe wegen der ungewissen wirtschaftlichen Lage und der vielen in den vergangenen Jahren angeheuerten Beschäftigten eine Einstellungspause für die kommenden Monate beschlossen, verkündete Amazon-Managerin Beth Galetti gestern.

Job-Kahlschlag bei Uber-Rivalen Lyft Der US-Fahrdienstvermittler Lyft hat angesichts von Inflations- und Rezessionssorgen einen Job-Kahlschlag als Teil eines größeren Sparplans angekündigt. 13 Prozent der Beschäftigten - rund 683 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - sollen entlassen werden, wie der Uber-Rivale gestern mitteilte. "Wir sind nicht immun gegen die Realitäten von Inflation und wirtschaftlichem Abschwung", schrieben die Firmengründer John Zimmer und Logan Green in einem Memo an die Beschäftigten.

Starbucks mit Rekordumsatz und Gewinneinbruch Trotz höherer Preise bleibt Starbucks gefragt - die weltgrößte Café-Kette hat im Sommer einen Rekordumsatz gemacht. Im Geschäftsquartal bis Anfang Oktober legten die Erlöse gegenüber dem Vorjahreswert um drei Prozent auf den bisherigen Höchstwert von 8,4 Milliarden Dollar zu. Gestiegene Ausgaben etwa für höhere Löhne ließen den Gewinn dennoch kräftig sinken. Unter dem Strich verdiente Starbucks 878 Millionen Dollar - nur rund halb so viel wie vor einem Jahr.

Amgen schließt Quartal überraschend gut ab Der US-Biotechkonzern Amgen hat dank starker Medikamentenverkäufe und einer erfolgreichen Kostenkontrolle mehr verdient und umgesetzt als Experten erwartet hatten. Der Umsatz sank im dritten Quartal um ein Prozent auf 6,7 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) sprang um 15 Prozent auf 4,70 Dollar nach oben. Analysten hatten nur mit 6,56 Milliarden Dollar beziehungsweise 4,44 Dollar gerechnet.