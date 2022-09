Marktbericht Leichte Kursverluste erwartet DAX verdaut 800-Punkte-Rally Stand: 13.09.2022 07:34 Uhr

Der DAX hat seit Monatsbeginn eine fulminante Erholungsrally aufs Parkett gelegt. Doch vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten dürften sich die Anleger erst einmal in Zurückhaltung üben.

Der DAX dürfte mit einem kleinen Abschlag in den neuen Handelstag starten. Der Broker IG sieht die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,1 Prozent tiefer bei 13.387 Punkten. Es sieht am Morgen damit ganz danach aus, als dürfte der DAX nach seiner jüngsten Rally eine kleine Pause einlegen.

DAX von Ukraine-Hoffnungen beflügelt Gestern hatte der DAX nochmals 2,4 Prozent zulegen können, zeitweise ging es bis auf 13.441 Zähler hoch. Seit seinem Tief bei 12.603 Punkten am 1. September hat der deutsche Leitindex damit in der Spitze über 800 Punkte zugelegt. Meldungen über eine erfolgreiche ukrainische Gegenoffensive verstärkten jüngst die Kauflaune der Anleger am deutschen Aktienmarkt. US-Inflationsdaten im Fokus Doch heute mahnen die am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten die Investoren zur Zurückhaltung. Analysten warnen, dass die Kerninflation wahrscheinlich weiter steigen wird und dass die kurzfristigen Auswirkungen auf die Zinsen unklar sind. "Es ist noch zu früh, um das Ende der Inflation zu feiern, wie es einige Marktteilnehmer bereits zu tun scheinen", sagte ING-Ökonom Rob Carnell. Experten erwarten, dass die Gesamtinflation im August im Jahresvergleich um 8,1 Prozent steigen wird, verglichen mit 8,5 Prozent im Juli. Ein anhaltender Rückgang der Inflationswerte wäre für Investoren ermutigend, da nur eine Woche später der Zinsentscheid der US-Notenbank anstehe, unterstrich Sam Stovall, Investmentstratege bei CFRA Research.

Dow Jones und Nasdaq mit Gewinnen Rückenwind für den DAX kommt von der Wall Street. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss gestern 0,7 Prozent höher auf 32.381 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,3 Prozent auf 12.266 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,1 Prozent auf 4110 Punkte zu. Investoren spekulierten im Vorfeld der heute anstehenden US-Inflationsdaten, dass der Preisdruck in den USA etwas nachlassen könnte.

Asien-Anleger holen Kursgewinne nach Die Anleger in Asien zeigten sich am Morgen nach den Feiertagen in China, Hongkong und Südkorea in Kauflaune und holten den weltweiten Aufschwung an den Börsen nach. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent höher bei 28.589 Punkten. Die Börse in Shanghai notierte 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent.

Euro im frühen Handel kaum bewegt Der Euro, der sich in den vergangenen Tagen wieder klar oberhalb der Parität zum US-Dollar etablieren konnte, zeigt sich im frühen Devisenhandel kaum bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung tendiert bei 1,0128 Dollar seitwärts. Die Feinunze Gold verliert 0,2 Prozent auf knapp 1722 Dollar.

Mercedes-Benz wegen Klimaklage der DUH im Fokus Im DAX rückt am Morgen die Mercedes-Benz-Aktie in den Fokus. Das Landgericht Stuttgart will heute um 9:00 Uhr eine Entscheidung über die Klimaklage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen den Autobauer verkünden. Die Umweltschützer fordern einen klimagerechten Umbau des DAX-Konzerns. Mercedes soll unter anderem ab November 2030 keine herkömmlichen Verbrenner mehr verkaufen dürfen, die Treibhausgase ausstoßen.

FMC platziert Anleihe mit Volumen von 750 Millionen Euro Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) hat am gestern eine Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 750 Millionen Euro platziert. Der Erlös solle "allgemeinen Geschäftszwecken, einschließlich der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten" dienen, teilte die Fresenius-Tochter gestern Abend nach Börsenschluss mit.

Lufthansa-Chef stellt steigende Flugpreise in Aussicht Fliegen dürfte nach Einschätzung von Lufthansa-Chef Carsten Spohr teurer werden. "Wir werden nicht wieder heruntergehen zu den Niveaus, die wir vor der Pandemie gesehen haben", sagte er gestern Abend bei einer Veranstaltung der European School of Management and Technology (ESMT) in Berlin. "Wir werden in den nächsten Jahren sehr stabile oder vielleicht sogar steigende Ticketpreise sehen."