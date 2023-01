Der deutsche Leitindex notiert auf dem höchsten Stand seit fast einem Jahr. Heute könnten noch ein paar Punkte hinzukommen: Die DAX-Bullen haben die 15.000 Punkte fest im Visier.

Der DAX schickt sich am Morgen an, die psychologisch bedeutsame Marke von 15.000 Punkten zu überwinden. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte aktuell 0,3 Prozent höher bei 14.997 Zählern.

Starke Vorgaben für den DAX-Handel kommen von der Wall Street. Auch an der New Yorker Börse ging es auf neue Jahreshochs. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss zur Wochenmitte 0,8 Prozent höher auf 33.973 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,8 Prozent auf 10.931 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,3 Prozent auf 3969 Punkte zu.

Zurückhaltung an Asien-Börsen

An den asiatischen Börsen halten sich die Anleger vor den anstehenden US-Inflationsdaten hingegen zurück. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag zum Handelsschluss in Tokio faktisch unverändert bei 26.450 Punkten. Die Börse in Shanghai notierte 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent.