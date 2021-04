Marktbericht Anleger warten auf neue Impulse Börsen weiter auf Richtungssuche

Seit seinem Rekordhoch in der vergangenen Woche kommt der DAX kaum noch vom Fleck. Daran dürfte sich auch heute morgen nicht viel ändern - auch wegen fehlender Impulse aus den USA.

Trotz eines guten Auftakts der Berichtssaison durch die US-Großbanken, die Milliardengewinne einfuhren, tat sich die Wall Street schwer. Der Dow Jones, der Index der Standardwerte, schloss nur hauchdünn 0,2 Prozent im Plus, nachdem er zeitweise ein neues Rekordhoch markiert hatte. Nach der Rally seit Jahresbeginn werde die Luft nun immer dünner, meinten Marktteilnehmer. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,4 Prozent ein, die technologielastige Nasdaq gab gar rund ein Prozent nach.

DAX dürfte kaum verändert starten

Am deutschen Aktienmarkt dürfte daher heute erneut die Richtung eher seitwärts zeigen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt kaum verändert bei 15.203 Punkten. Marktbeobachter Stephen Innes vom Broker Axi sieht die Märkte derzeit über Anlageklassen hinweg in einem Gleichgewicht. Am Horizont gebe es derzeit nur wenig, was diese Stabilität stören könnte. Es sei zwar nicht außergewöhnlich, dass die Anleger vor der Berichtssaison eine abwartende Haltung einnehmen, aber selbst nach diesen Maßstäben sei es derzeit besonders ruhig an den Börsen. Anleger suchten vergeblich nach dem nächsten Kurstreiber, während die Märkte schon viel eingepreist hätten.

Flut von Bilanzen aus Europa und den USA

Anleger erwartet heute eine Flut von Firmenbilanzen aus dem Ausland, darunter die Citigroup, die Bank of America sowie L'Oreal und Ferrari. Auch an der Konjunkturfront stehen neue Daten an. Besonders die US-Einzelhandelsumsätze für März könnten für Aufmerksamkeit sorgen. Experten rechnen im Schnitt mit einem Plus von 5,9 Prozent. Verbraucher dürften einigen Volkswirten zufolge die im Rahmen der Corona-Hilfen ausgezahlten Gratis-Schecks des Staates zum Teil umgehend ausgegeben haben. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Forschungsinstitute präsentieren Frühjahrsgutachten

Hierzulande steht um 10 Uhr das Frühjahrsgutachten der führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute an. Das ifo-Institut hatte kürzlich seine Prognose für das Wirtschaftswachstum 2021 deutlich gesenkt – von 4,2 auf 3,7 Prozent. Die anhaltende Corona-Krise verzögert den erhofften kräftigen Aufschwung. Am Morgen meldete das Robert Koch-Institut binnen eines Tages 29.426 Corona-Neuinfektionen und 294 neue Todesfälle.

Euro hält sich knapp unter 1,20 Dollar

Der Kurs des Euro zeigt sich am Morgen nur wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung notiert bei 1,1975 US-Dollar und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Der Euro konnte damit seine deutlichen Kursgewinne der vergangenen Handelstage halten. Zur Wochenmitte war die Gemeinschaftswährung zeitweise bis knapp unter 1,20 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit etwa einem Monat. Der Euro profitiert momentan von einer Dollar-Schwäche. Unter anderem wurde die amerikanische Währung durch einen deutlichen Anstieg der Inflation in den USA belastet.

Wird der Berliner Mietendeckel gekippt?

Im Blickpunkt steht am Vormittag die Deutsche Wohnen. Das Bundesverfassungsgericht gibt um 9.30 Uhr sein Urteil zum Berliner Mietendeckel bekannt. Die bundesweite Mietpreisbremse, die seit 2015 in besonders begehrten und teuren Wohngegenden verhängt werden kann, geht der rot-rot-grünen Landesregierung nicht weit genug. Mit dem Mietendeckel-Gesetz hat sie im Februar 2020 die Mieten für rund 1,5 Millionen Wohnungen ganz eingefroren – auf dem Niveau von Mitte 2019. Die Deutsche Wohnen ist davon massiv betroffen.

VW und Audi leiden unter dem Chipmangel

Wegen des weltweiten Chipmangels wird Volkswagen laut "Handelsblatt" ab Montag das Werk im ostfriesischen Emden für zwei Wochen schließen. Auch Audi muss in China die Produktion drosseln. Ein Joint Venture zwischen der FAW Group und dem Volkswagen-Konzern wird die Audi-Produktion dort in diesem Monat wegen des weltweiten Chip-Mangels um 30 Prozent reduzieren. Der Produktionsstopp werde etwa zwei Wochen dauern und betreffe mehrere Modelle, darunter den A4L, A6L und Q5L, berichtet die chinesische Zeitung "Yicai Global".

Aareal stellt sich gegen aktivistischen Investor

Der Aufsichtsrat der Aareal Bank hat die Rücktrittsforderungen des Großaktionärs Petrus Advisers erneut zurückgewiesen. Die von dem Investor geforderte Neubesetzung des Gremiums entbehre jeglicher Grundlage, erklärte der Aufsichtsrat. Er empfehle den Aktionären, die Vorschläge von Petrus Advisers bei der Hauptversammlung am 18. Mai abzulehnen. Petrus hält knapp zehn Prozent an dem Immobilienfinanzierer und fordert einen Strategieschwenk sowie die Abwahl der Aufsichtsratsvorsitzenden Marija Korsch sowie zweier weiterer Mitglieder.

Drägerwerk schöpft Zuversicht

Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk wird nach einem überraschend guten Start in das neue Geschäftsjahr etwas optimistischer für 2021. Die Entwicklung im ersten Quartal habe über den ursprünglichen Erwartungen gelegen, teilte das Unternehmen mit. Dadurch sei die Wahrscheinlichkeit für das obere Ende der bestehenden Prognose oder sogar ein Übertreffen gestiegen. Drägerwerk rechnet beim Umsatz für 2021 mit einem währungsbereinigten Rückgang von sieben bis elf Prozent sowie einer Ebit-Marge (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von fünf bis acht Prozent. Im ersten Quartal war der Auftragseingang erwartungsgemäß niedriger ausgefallen als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, als im Zuge der damals aufflammenden Covid-19-Pandemie ein Rekord erreicht worden war.

Aufspaltung bei Dell

Der Computerkonzern Dell trennt sich von seiner Mehrheitsbeteiligung an dem Softwarehersteller VMware. Die Unternehmen sollen unabhängig voneinander aufgestellt werden, wie der Konzern am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Abspaltung des Anteils in Höhe von 81 Prozent sei im vierten Quartal geplant.