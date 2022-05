Marktbericht Quartalszahlen und Fed DAX vor positivem Start Stand: 03.05.2022 07:48 Uhr

Dank eines Schlussspurts an der Wall Street dürfte dem deutschen Aktienmarkt ein positiver Start gelingen. Die ersten Quartalszahlen des Tages fallen bunt gemischt aus.

Der DAX dürfte heute mit Aufschlägen in den Tag starten. Die Vorgaben aus Amerika sind positiv: In einem Schlussspurt war der Dow Jones in die Pluszone geklettert und hatte 0,3 Prozent höher geschlossen. Die Technologietitel des Nasdaq erholten sich um 1,6 Prozent. In Tokio und Shanghai gab es heute feiertagsbedingt keinen Handel.

Zinsen bleiben Hauptthema

Heute beginnt die zweitägige Sitzung des geldpolitischen Ausschusses der amerikanischen Notenbank Fed, deren Ergebnisse morgen Abend veröffentlicht werden. Schon seit Wochen rätseln die Marktteilnehmer über das Ausmaß und das Tempo der anstehenden Zinserhöhungen. Angesichts der angeschlagenen Weltkonjunktur hat das Thema besondere Brisanz. Unter Investoren gilt eine deutliche Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt als ausgemacht. Oft nehmen die Aktienmärkte aber mehr Klarheit dankbar auf.

Laut Experte Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel bleibt der DAX jedoch angezählt: "Die Rezessionstendenz bleibt das alles überschattende volkswirtschaftliche Thema." Der zum Jahresbeginn begonnene Abwärtstrend des DAX habe unverändert Bestand. "Für eine spürbare, nachhaltige Entlastung müsste der DAX die 14.980-Zähler-Marke überschreiten", so der Analyst. Für eine wieder bessere Perspektive müsste der Index also fast 1000 Punkte aufholen.

Die erneut verschärften Lockdowns in China trüben die konjunkturellen Perspektiven zusätzlich ein und dürften vor allem an den Rohstoffmärkten Spuren hinterlassen. Zuletzt wurden 21 Millionen Menschen in Peking isoliert und der Shanghaier Hafen komplett geschlossen.

Deutsche Post wächst kräftig

Erfreuliche Daten kommen von der Deutschen Post. Der DAX-Konzern bleibt auch nach dem Rekordjahr 2021 weiter auf Wachstumskurs. Der Umsatz sei von Januar bis März um 19,8 Prozent auf 22,6 Milliarden Euro gestiegen, teilte die Post am Morgen mit. Das operative Ergebnis (Ebit) stieg von 1,9 auf 2,2 Milliarden Euro. Die Ziele für 2022 bekräftigte der Konzern. Der boomende Online-Handel und der anziehende Welthandel hatten die Deutsche Post in der Vergangenheit von Rekord zu Rekord getragen. Nun verlor zwar das Paketgeschäft an Tempo, doch konnte das Express- und Frachtgeschäft zulegen.

Covestro enttäuscht

Steigende Kosten und der anhaltende Corona-Lockdown in China machen dem Kunststoffhersteller bei seinen Jahreszielen einen Strich durch die Rechnung. Für 2022 rechnet Covestro nun mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) zwischen 2,0 und 2,5 Milliarden Euro, wie das Leverkusener DAX-Unternehmen gestern Abend mitteilte. Bislang hatte der Konzern einen Rückgang des operativen Ergebnisses auf 2,5 bis 3,0 (Vorjahr: 3,1) Milliarden Euro erwartet. Analysten hatten zuletzt im Schnitt 2,7 Milliarden Euro prognostiziert. Im ersten Quartal konnte Covestro den Umsatz aber deutlich von 3,3 auf 4,68 Milliarden Euro steigern. Der Nettogewinn betrug 416 Millionen Euro, nach 393 Millionen im ersten Quartal 2021.

Gewinnwarnung von Dürr

Auch Dürr gab gestern Abend eine Gewinnwarnung ab. Der schwäbische Anlagenbauer aus dem MDAX erwartet bis zum Jahresende Lieferkettenprobleme und senkt seine Prognose. Für 2022 erwarte der Vorstand nun eine Ebit-Marge (operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz) vor Sondereffekten von 5,0 bis 6,5 Prozent anstelle der bisher angestrebten 6,5 bis 7,5 Prozent. Im Jahr 2021 betrug die Marge 5,6 Prozent, im ersten Quartal 2022 waren es 4,9 Prozent, wie der Hersteller von Lackieranlagen für die Autoindustrie mitteilte. Im zweiten Quartal würden die Lockdowns in China Umsatz und Ergebnis beeinträchtigen.