Marktbericht Kaum verändert erwartet Kann der DAX die 13.000 Punkte halten? Stand: 26.10.2022 07:49 Uhr

Der DAX dürfte zur Wochenmitte unterstützt von starken Überseebörsen zunächst über der Marke von 13.000 Punkten bleiben und fast unverändert starten. Am Morgen legen zahlreiche Konzerne ihre Zahlen vor.

Nachdem der DAX gestern im Laufe des Handelstages dank der steigenden Wall Street die 13.000 Punkte geknackt hatte, dürfte er die Marke auch zu Wochenmitte erst einmal halten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor der XETRA-Eröffnung auf 13.056 Punkte und damit kaum verändert.

Am Vortag war der DAX nahezu auf seinem Tageshoch aus dem Handel gegangen, womit er seinen in dieser Woche bislang positiven Lauf fortsetzte. Vor allem die nachlassenden Renditen am Anleihemarkt erwiesen sich als Kurstreiber. Zudem folgte das deutsche Börsenbarometer der Wall Street, die durch die überwiegend robusten Unternehmensbilanzen und der Hoffnung auf weniger drastische Zinserhöhungen der Notenbank Federal Reserve (Fed) angeschoben wurde.

Die am Vorabend nach US-Börsenschluss vorgelegten Zahlen der US-Technologie-Schwergewichte Alphabet und Microsoft seien durchwachsen gewesen, wobei vor allem die Google-Mutter enttäuscht habe, sagte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets. Alphabet bekam im vergangenen Quartal die Sparsamkeit der Werbekunden deutlich zu spüren. Der Umsatz des Konzerns legte im Jahresvergleich lediglich um sechs Prozent zu und der Gewinn sank unterm Strich auf rund 13,9 Milliarden Dollar. Die Alphabet-Aktie gab im nachbörslichen Handel zeitweise um rund sechs Prozent nach.

Microsoft konnte seine Erlöse trotz weltweit zunehmender Inflations- und Konjunktursorgen im Sommer zwar deutlich steigern. Gleichzeitig leidet der Computer-Riese jedoch unter dem starken Dollar, der die Auslandseinnahmen in der US-Währung schmälert. Deutlich höhere Kosten ließen das Nettoergebnis um 14 Prozent auf 17,6 Milliarden Dollar sinken. Microsofts Aktien verloren nachbörslich in einer ersten Reaktion rund zwei Prozent. Allzu stark dürften die bescheidenen Zahlen aber auf die europäischen Märkte zunächst nicht ausstrahlen, ergänzte Hewson mit Verweis auf die hohen Kursgewinne an den asiatischen Handelsplätzen am Morgen.

Die asiatischen Börsen legten heute zu. Die Anleger klammern sich an die Hoffnung, dass sich das Tempo der Zinserhöhungen in den USA und weltweit verlangsamen wird. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 1,2 Prozent höher bei 27.577 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 1,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,6 Prozent.

Der Euro hat sich heute zunächst wenig bewegt und konnte damit die kräftigen Kursgewinne vom Vortag halten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9956 US-Dollar gehandelt und damit nur geringfügig tiefer am Vorabend. Gestern hatten unerwartet schwache US-Konjunkturdaten dem Euro Auftrieb verliehen und der Kurs war in kurzer Zeit etwa einen Cent gestiegen. In den USA haben sich die Häuserpreise im August schwächer als erwartet entwickelt. Am Markt verstärkte dies die Spekulation, dass die US-Notenbank Fed künftig weniger stark mit Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation ankämpfen wird, was den Dollar belastete und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verlieh.

US-Daten und Berichtssaison im Blick

Im Fokus stehen heute darüber hinaus erneut Konjunkturdaten aus den USA. Nach den Hauspreisen und der Verbraucherstimmung warten Börsianer nun auf die Baugenehmigungen und den Eigenheim-Absatz, der Analysten zufolge auf 585.000 von den 685.000 Wohneinheiten im Vormonat sinken soll. Die Investoren hoffen, dass die Fed die Zinsen langsamer erhöht, wenn die Daten auf eine Abkühlung der Wirtschaft hindeuten.

In den USA werden am Abend die Bilanzen von Apple und der Facebook-Mutter Meta erwartet. Auch in Deutschland schaltet die Berichtssaison heute einen Gang höher. Allein aus dem DAX legen BASF, die Deutsche Bank, Mercedes-Benz, Symrise und Puma SE Quartalszahlen vor.

Die Deutsche Bank hat trotz der verschlechterten Wirtschaftslage im dritten Quartal überraschend einen Milliardengewinn erzielt. Vorstandschef Christian Sewing sieht das Institut daher "voll auf Kurs", seine Ziele für das laufende Jahr zu erreichen, wie der DAX-Konzern heute mitteilte. Damit rechnet der Manager weiter mit einer Rendite von acht Prozent auf das materielle Eigenkapital, was Analysten bisher für unrealistisch hielten. Im dritten Quartal verdiente die Deutsche Bank vor Steuern rund 1,6 Milliarden Euro - fast dreimal so viel wie ein Jahr zuvor. Es war zudem das höchste Vorsteuerergebnis in einem dritten Quartal seit 2006. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von gut 1,1 Milliarden Euro, fast sechsmal so viel wie im Vorjahreszeitraum.

Der Chemieriese BASF will nach einem Gewinneinbruch im dritten Quartal rasch die Kosten drücken. Der Konzern müsse "die Kostenstrukturen so schnell wie möglich und auch dauerhaft anpassen", bekräftigte BASF-Chef Martin Brudermüller. Grund seien die sich verschlechternde Ergebnisentwicklung in Europa und Deutschland und die steigenden Energiepreise. BASF hatte das Sparprogramm bereits Mitte Oktober zusammen mit vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Es soll nach seiner Umsetzung Einsparungen von jährlich rund 500 Millionen Euro bringen. BASF hatten die Gaskrise und die Beteiligung an dem Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea im dritten Quartal hohe Abschreibungen eingebrockt.

Mercedes-Benz hat mit stark gestiegenem Absatz den operativen Gewinn im dritten Quartal sprunghaft gesteigert. Von Juli bis September verdiente der Konzern vor Zinsen und Steuern 5,2 Milliarden Euro - das waren 83 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, als der Chipmangel die Auslieferungen bremste, wie der Autobauer heute mitteilte. Der Gewinn übertraf damit die Erwartungen am Finanzmarkt. Der Umsatz legte um 19 Prozent auf 37,7 Milliarden Euro zu. Die Marke mit dem Stern hatte die Pkw-Auslieferungen im Sommer um mehr als ein Drittel auf rund 530.000 Fahrzeuge gesteigert. Vor allem das China-Geschäft, das nicht mehr so stark unter Corona-Lockdowns litt, kurbelte die Verkaufszahlen an.

Der Elektronikhändler Ceconomy hat im letzten Jahresviertel besser abgeschnitten als erwartet und seine Umsatzprognose für das abgelaufene Geschäftsjahr übertroffen. So stiegen die Erlöse im vierten Quartal (per Ende September) um 1,3 Prozent auf gut 5,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen heute mitteilte. Gestützt wurde das Wachstum durch Marketingkampagnen, wie es hieß. Währungs- und portfoliobereinigt lag das Plus bei 3,6 Prozent. Analysten hatten mit einem Rückgang gerechnet. Im Geschäftsjahr 2021/22 legten die Erlöse um 1,9 Prozent auf 21,8 Milliarden Euro zu. Ceconomy hatte zuvor eine Stagnation prognostiziert. Das bereinigte Ebit dürfte mit rund 200 Millionen am oberen Ende der bislang ausgegebenen Spanne von 150 Millionen bis 210 Millionen Euro liegen. Der Elektronikhändler mit den beiden Ketten MediaMarkt und Saturn hatte Ende Juli wegen einer mauen Konsumstimmung und der hohen Inflation seine Ziele gesenkt.

Gute Geschäfte mit Zusätzen für Heimtiernahrung und für Kosmetika stimmen Symrise für das laufende Jahr noch optimistischer. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen hob seine Prognose für das Wachstum aus eigener Kraft - also ohne Übernahmen und Währungseffekte - für 2022 auf über zehn Prozent an, nachdem er sie erst im Sommer auf mehr als sieben Prozent erhöht hatte. In den ersten neun Monaten erzielte der DAX-Konzern ein organisches Umsatzplus von 11,3 Prozent, im dritten Quartal waren es 13,6 Prozent. Inklusive Portfolio- und Währungseffekten stiegen die Erlöse von Januar bis September im Jahresvergleich um gut 21 Prozent auf 3,49 Milliarden Euro, was etwas mehr ist als von Analysten im Durchschnitt erwartet.

Der Musikstreaming-Marktführer Spotify sieht auch in Zeiten von Inflation und Konjunktursorgen keine Abschwächung beim Zustrom von Abo-Kunden. Im vergangenen Quartal legte die Zahl der zahlenden Nutzer binnen drei Monaten von 188 auf 195 Millionen zu - und damit etwas stärker als von der Firma erwartet. Zum Jahresende plant Spotify nun mit 202 Millionen Abo-Kunden. Insgesamt will der Dienst dann 479 Millionen Nutzer haben, nach 456 Millionen Ende September. Der Spotify-Umsatz stieg im dritten Quartal im Jahresvergleich um 21 Prozent auf gut drei Milliarden Dollar. Unterm Strich gab es einen Gewinn von 22 Millionen Dollar nach 160 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Die Spotify-Aktie verlor im nachbörslichen Handel gestern zeitweise rund fünf Prozent.

Beim größten deutschen Gasimporteur Uniper häufen sich durch die gestiegenen Gaspreise die Verluste. Für das dritte Quartal werde ein deutlich negatives Ergebnis erwartet, wie Uniper überraschend gestern Abend mitteilte. Der Konzern muss seit Monaten wegen der russischen Lieferbeschränkungen teureres Gas am Markt einkaufen, um seinen vertraglichen Verpflichtungen weiterhin nachkommen zu können. Die Verluste wirken sich auch auf das bilanzielle Eigenkapital von Uniper aus. Das Unternehmen zeigte daher den Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals an. Aktienrechtlich zieht dies die Pflicht zur Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung (HV) nach sich. Diese soll in der zweiten Dezemberhälfte stattfinden. Dann will das Management die Anleger über den Verlust informieren und die Lage der Gesellschaft erläutern.

Elon Musk will die Übernahme des Online-Netzwerks Twitter offenbar bis zur richterlich verhängten Deadline am Freitag abschließen. Das habe der Tesla-Chef bei einer Videokonferenz mit Bankern versichert, die bei der Finanzierung des 44 Milliarden Dollar teuren Deals helfen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eingeweihte Kreise. Die Banken, die 13 Milliarden Dollar an Krediten bereitstellen sollen, müssen demnach nur noch die letzten Formalitäten regeln, bevor das Geld für Musk freigegeben wird. Der Tech-Milliardär selbst und Twitter äußerten sich zunächst nicht.