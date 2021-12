Marktbericht Inflations- und Zinsängste DAX-Anleger scheuen das Risiko Stand: 10.12.2021 07:52 Uhr

Nach zwei Verlusttagen in Folge dürfte es für den DAX heute erneut bergab gehen. Vor den US-Inflationsdaten heute Nachmittag gehen Anleger in Deckung und reduzieren ihr Risiko.

Die Verschnaufpause am deutschen Aktienmarkt droht, in die Verlängerung zu gehen. Der DAX dürfte mit einem Abschlag in den letzten Handelstag der Woche starten. Banken und Broker taxieren die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,5 Prozent tiefer bei 15.560 Punkten.

Tags zuvor hatte der DAX bereits 0,3 Prozent auf 15.639 Zähler eingebüßt und sich damit weiter von seinem zur Wochenmitte aufgestellten Hoch bei 15.834 Punkten entfernt.

US-Inflationsdaten im Fokus

Für Zurückhaltung unter den Anlegern sorgen die heute Nachmittag vor US-Börseneröffnung anstehenden US-Inflationsdaten für November. Ein hoher Verbraucherpreisindex könnte die Spekulationen auf eine Zinserhöhung im zweiten Quartal weiter schüren.

Anleger setzen mittlerweile darauf, dass die US-Notenbank ihre Anleihenkäufe ab Januar monatlich um 30 Milliarden Dollar reduzieren könnte. Das Tempo würde sich damit verdoppeln, bereits im März könnte das Tapering beendet sein. Dann wäre der Weg frei für Zinserhöhungen. Am Markt werden derzeit drei Zinserhöhungen 2022, beginnend mit dem zweiten Quartal, eingepreist.

Nikkei rutscht ab vorm Wochenende Vor diesem Hintergrund halten sich heute Morgen auch die Anleger an den asiatischen Börsen zurück. "Es gibt auch ein leichtes Gefühl von 'wir wollen nicht zu viel Risiko auf dem Tisch haben für das Wochenende'", so Rob Carnell, Leiter des Research Asia Pacific bei ING. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag zum Handelsschluss in Tokio 1,0 Prozent tiefer bei 28.438 Punkten. Die Börse in Shanghai notiert zur Stunde 0,3 Prozent im Minus.

Gewinnmitnahmen drücken Nasdaq und S&P 500 Von den US-Börsen kommen ebenfalls negative Vorgaben für den europäischen Aktienhandel. An der Wall Street haben die Anleger nach drei Tagen mit Kursgewinnen in Folge eine Verschnaufpause eingelegt. Marktbeobachter sprachen von Gewinnmitnahmen. Der Standardwerteindex Dow Jones schloss gestern kaum verändert auf 35.754 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,7 Prozent auf 15.517 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,7 Prozent auf 4667 Punkte ein.

BioNTech-Chef plädiert für früheres Boostern Für Unsicherheit unter den Anlegern sorgt zum Wochenschluss überdies weiterhin die unklare Omikron-Datenlage. In Südafrika haben sich Deutsche mit der neuen Coronavirus-Variante infiziert, obwohl sie die Booster-Impfung bekommen hatten. Unterdessen hat sich BioNTech-Gründer Ugur Sahin angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus für eine frühere dritte Impfung ausgesprochen. "Mit Blick auf Omikron sind zwei Dosen noch keine abgeschlossene Impfung mit ausreichendem Schutz. Wenn sich Omikron, wie es aussieht, weiter ausbreitet, wäre es wissenschaftlich sinnvoll, bereits nach drei Monaten einen Booster anzubieten", sagte Sahin dem "Spiegel".

Omikron-Sorgen drücken Ölpreise Am Rohölmarkt hatten gestern neue Pandemie-Beschränkungen in Großbritannien und anderen Staaten Ängste vor einer geringeren Nachfrage geschürt. Die US-Ölsorte WTI verbilligte sich um 2,5 Prozent auf 73,90 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Morgen stehen die Ölpreise weiter unter Druck. Die Feinunze Gold kostet 1773 Dollar. Das sind 0,2 Prozent weniger als am Vortag. Der Euro tendiert bei 1,1297 Dollar seitwärts.

Daimler Truck gibt Börsendebüt Heute wird Daimler Trucks für einen Tag Mitglied im DAX und EuroStoxx sein. Der Nutzfahrzeughersteller gibt heute nämlich sein Debüt an der Frankfurter Börse. Das Unternehmen wurde zu Monatsbeginn aus dem Daimler-Konzern herausgelöst und soll als unabhängiger Hersteller profitabler werden. Mercedes-Lkw und -Autos fahren damit erstmals auf getrennten Wegen.

Bayer vor wegweisender Glyphosat-Entscheidung Das höchste US-Gericht wird heute über die Annahme einer Beschwerde von Bayer in einem Glyphosat-Fall beraten. Die Entscheidung ist von immenser Bedeutung für den Fortgang der Causa Glyphosat. Eine höchstrichterliche Entscheidung zugunsten von Bayer käme für den DAX-Konzern einem Befreiungsschlag gleich. Ob die Richter den Fall zur Verhandlung annehmen, wird voraussichtlich am Montag bekannt gegeben.

Post verkaufte Millionen mobile Briefmarken Ein Jahr nach dem Produktstart hat die Deutsche Post rund acht Millionen "mobile Briefmarken" verkauft, die als Code per Hand auf den Umschlag geschrieben werden. Der Anteil an allen Briefmarken für Sendungen, die in Briefkästen eingeworfen oder in Filialen abgegeben wurden, beträgt damit schätzungsweise etwa ein Prozent.