Marktbericht DAX tiefer erwartet Wie schwer wiegt die Apple-Enttäuschung? Stand: 29.10.2021 07:40 Uhr

Apple und auch Amazon haben mit ihren Quartalsergebnissen für herbe Enttäuschungen gesorgt. Die Anleger reagieren verschnupft, der DAX dürfte im Minus starten.

Die 40 deutschen Standardwerte dürften mit einem Abschlag in den letzten Handelstag der Woche starten. Banken und Broker taxieren den DAX zur Stunde 0,5 Prozent tiefer bei 15.622 Punkten.

Der deutsche Leitindex dürfte damit einmal mehr die Kurslücke bei 15.650/15.619 Punkten ansteuern, die er gestern im Tief bei 15.629 Zählern schon nahezu geschlossen hatte.

Ein komplettes Schließen dieser Kurslücke und damit ein Rutsch unter das gestrige Tagestief würde die Abwärtsdynamik verschärfen, die Verkäufer (Bären) würden wieder Morgenluft wittern.

Zum Wochenschluss drücken neben dem üblichen Gebräu aus Inflations- und Zinsängsten zusätzlich die negativ aufgenommen Quartalsbilanzen von Amazon und Apple auf die Kurse. Die beiden Tech-Giganten hatten gestern nach US-Börsenschluss ihre Bücher geöffnet.

Die weltweiten Lieferengpässe haben Apple das Geschäft im vergangenen Jahresviertel mächtig verdorben. Die Lage werde sich im Weihnachtsgeschäft noch mal verschärfen, sagte Firmenchef Tim Cook Reuters. Dieser Ausblick schreckte die Anleger, die Apple-Aktie büßte nachbörslich fünf Prozent ein.

Auch die Amazon-Aktie sackte nachbörslich ab. Lieferschwierigkeiten und fehlende Arbeitskräfte dürften dem weltgrößten Onlinehändler das sonst so lukrative Weihnachtsgeschäft verderben. Amazon rechnet im besten Fall mit einem Betriebsergebnis von drei Milliarden Dollar, im Vorjahreszeitraum liefen 6,9 Milliarden Dollar an.

Die Kursverluste bei Apple und Amazon dürften heute auch kräftig auf die US-Indizes durchschlagen, schließlich sind beide Unternehmen nicht nur im technologielastigen Nasdaq 100, sondern auch im "marktbreiten" S&P 500 extrem stark gewichtet.

Im regulären Wall-Street-Handel konnten die großen US-Indizes gestern derweil noch Gewinne einfahren. Vor allem die Technologiewerte präsentierten sich stark: Der Nasdaq 100 markierte im Handelsverlauf ein frisches Allzeithoch und schloss mit einem Aufschlag von 1,4 Prozent bei 15.448 Zählern.

Die Tech-Werte zeigten damit relative Stärke im Vergleich zum Dow-Jones-Index. Die US-Standardwerte schlossen 0,7 Prozent höher bei 35.730 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte ein Prozent zu auf 4596 Stellen.

An den asiatischen Börsen haben die Tech-Bilanzen für Ernüchterung gesorgt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert kurz vor Handelsschluss in Tokio. Der Hang Seng in Hongkong liegt zur Stunde 0,5 Prozent im Minus.

"Die Hintergrundgeräusche haben sich in den letzten Wochen nicht verändert, die Menschen sind immer noch besorgt über die Stagflation, die sich verlangsamenden Wachstumszahlen und die steigende Inflation, aber das ist im Moment mehr auf dem Anleihemarkt als auf dem Aktienmarkt eingepreist," sagte Kerry Craig, globaler Marktstratege bei JPMorgan Asset Management.

Positive Nachrichten für die Märkte kommen derweil vom angeschlagenen Immobilienkonzern Evergrande. Die chinesische Firma hat offenbar eine weitere fällige Zahlung geleistet. Wie die "New York Times" berichtet, hat Evergrande die heute fälligen Zinsen gezahlt und damit einen weiteren Zahlungsausfall abgewendet.

Dabei handle es sich um eine Kuponzahlung in Höhe von 47,5 Millionen Dollar, die eigentlich schon am 29. September für eine Anleihe fällig war. Die Nachreichefrist wäre heute Freitag ausgelaufen. Bereits in der Woche zuvor hatte Evergrande einen Zahlungsausfall knapp abwenden können.

Der Preis für die Feinunze Gold gibt am Morgen 0,3 Prozent nach auf 1793 Dollar. Das gelbe Edelmetall entfernt sich damit wieder ein Stück weiter von der psychologisch bedeutsamen 1800-Dollar-Marke. Der Euro gibt 0,1 Prozent nach auf 1,1667 Dollar.

Der DAX-Konzern Daimler hat trotz des Absatzeinbruchs durch die Chip-Krise im dritten Quartal seinen Gewinn gesteigert. Der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn stieg um 21 Prozent auf 2,47 Milliarden Euro. Der Umsatz lag mit 40,1 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau. "Wir bleiben auf Kurs, um unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen", erklärte Finanzchef Harald Wilhelm.

Der Facebook-Konzern will sich umbenennen und künftig "Meta" heißen. Es gehe darum, das nächste Kapitel zu schreiben, sagte Firmengründer Mark Zuckerberg. Der Social-Media-Konzern steht unter Druck: Regulierer und Politiker weltweit wollen seine Marktmacht eindämmen und Falschinformationen und Hassrede einen Riegel vorschieben.