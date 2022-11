Die Aufwärtsbewegung im DAX könnte nach den jüngsten Gewinnen an Tempo verlieren. Wie es weitergehen wird, bestimmen heute auch Konjunkturdaten aus den USA.

Der Broker IG taxierte den DAX vor dem Xetra-Start mit plus 0,12 Prozent auf 14 331 Punkte. Gestern war der deutsche Leitindex 0,6 Prozent fester bei 14 313,30 Punkten aus dem Handel gegangen. Damit hat er sich seit dem Jahrestief von Ende September um mehr als ein Fünftel erholt.

"Den Aktienmarkt trägt zum einen die Zuversicht, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat und die Fed nicht allzu weit davon entfernt ist, die Zinserhöhungen zu unterbrechen", sagte Konstantin Oldenburger, Analyst beim Online-Broker CMC Markets. Unterstützend sei auch, dass sich das Wirtschaftswachstum nicht so schlecht entwickelt habe wie noch im Sommer angenommen.

Die Investoren warten am Dienstag auf die Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise für Oktober. Es sind die Preise, die die Hersteller für ihre Produkte verlangen, sie gelten als Indikator für den künftigen Preisdruck. Marktteilnehmer werden darauf achten, ob die Daten den jüngst nachlassenden Inflationsdruck in den USA bestätigen.

Die Anleger an der Wall Street sind nach der jüngsten Rally gestern mit Kursabschlägen in die Woche gestartet. Der Dow Jones schloss 0,6 Prozent tiefer auf 33.536 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,1 Prozent auf 11.196 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,9 Prozent auf 3957 Punkte ein.

Der Nikkei schließt 0,1 Prozent höher bei 27.990 Punkten. Die Börse in Shanghai lag ein Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,1 Prozent.

FedEx will US-Mitarbeiter temporär freistellen

Die Frachtsparte des US-Paketzustellers FedEx will in einigen US-Märkten Mitarbeiter temporär freistellen. Grund seien die derzeitigen Geschäftsbedingungen. Der DHL-Rivale wolle die wirtschaftliche Entwicklung weiter beobachten und bei einer Verbesserung der Geschäfte die betroffenen Mitarbeiter zurückholen. Einigen Angestellten wolle man dauerhaft Arbeitsplätze in anderen Bereichen anbieten, in denen Personal benötigt werde. Das Unternehmen gilt wie sein heimischer Rivale UPS auch als Barometer der US-Wirtschaft, da es Waren aus den verschiedensten Branchen befördert.

Credit Suisse verkauft Verbriefungs-Geschäft an Apollo

Die Credit Suisse verkauft ihm Zuge ihres tiefgreifenden Konzernumbaus einen großen Teil ihres Geschäfts mit Kreditverbriefungen (Securitized Products Group) und damit verbundener Finanzierungsgeschäfte an den US-Finanzinvestor Apollo Global Management. Nachdem die Bank die Transaktion Ende Oktober bereits in Aussicht gestellt hatte, meldete sie heute den Abschluss der definitiven Transaktionsvereinbarung. Die Transaktion dürfte bis Mitte 2023 abgeschlossen werden. Credit Suisse erwarte, dass Apollo den Großteil der Mitarbeiter übernehme.