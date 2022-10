Marktbericht Berichtssaison und Rezession DAX auf Richtungssuche Stand: 20.10.2022 07:42 Uhr

Der DAX dürfte seine Erholungsrally der vergangenen Tage heute zumindest unterbrechen und mit einem leichten Minus starten.

Fachleute gehen derzeit davon aus, dass der DAX heute tendenziell mit einem leichten Minus in den Handel starten dürfte. Damit würde der deutsche Leitindex den schwachen Vorgaben aus den USA folgen. Gestern war der DAX um rund 0,2 Prozent auf 12.741,41 Punkte zurückgefallen. Allerdings hatte er in den vergangenen vier Handelstagen kräftig zugelegt.

Die Berichtssaison sei zwar insbesondere in den USA besser als erwartet gestartet, die sich verschlechternde Konjunktur dürfte eine nachhaltige Erholung an den Aktienmärkten aktuell allerdings begrenzen, meint Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank.

Fallende Kurse an der Wall Street Die Vorgaben aus den USA fallen schwach aus: Der Dow Jones schloss gestern 0,3 Prozent tiefer auf 30.423 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,9 Prozent auf 10.680 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,7 Prozent auf 3695 Punkte ein. Es handele sich um eine Kombination aus einer Pause nach der Rally und Sorgen über die Inflation sowie die vorsichtigen Prognosen mancher Unternehmen, beschreibt Analyst Konstantin Oldenburger vom Online-Broker CMC Markets die Marktsituation. Gleichzeitig sehne man sich nach guten Nachrichten oder anderen Katalysatoren, die die Volatilität stoppen könnten. "Es ist die Unsicherheit darüber, ob die Renditen in den USA so langsam aber sicher ihren Hochpunkt erreichen und der Aktienmarkt im Gegenzug seinen noch brüchigen Boden festigen kann oder sich am Ende doch wieder nur der Abwärtstrend seit Jahresbeginn fortsetzt", so der Fachmann.

Schwache Vorgaben aus Japan Auch in Asien geben die Kurse nach. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,1 Prozent tiefer bei 26.954 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,6 Prozent und lag bei 1893 Punkten. Die Börse in Shanghai notierte mit 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,6 Prozent.

Tesla verdoppelt Gewinn Trotz hoher Inflation und weltweiter Konjunktursorgen hat Tesla den Gewinn im dritten Quartal kräftig gesteigert. Unterm Strich verdiente der Elektroautobauer in den drei Monaten bis Ende September 3,29 Milliarden Dollar und damit mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr. Die Erlöse nahmen um 56 Prozent auf den Rekordwert von 21,45 Milliarden Dollar zu, blieben aber unter den Markterwartungen. Analysten hatten mit einem Umsatz von 22 Milliarden Dollar gerechnet. Die Aktie gab nachbörslich um fünf Prozent nach.

Lufthansa rechnet mit schwierigem Sommer 2023 Die Lufthansa rechnet auch für das kommende Jahr mit Kapazitätsproblemen an den Flughäfen und im Luftraum. Laut aktuellen Planungen strebt der Konzern im Jahr 2023 ein Angebot an, das im Schnitt rund 85 Prozent des Volumens aus dem Vorkrisenjahr 2019 umfasst. Diese Steigerung um rund zehn Prozentpunkte werde schon alle Beteiligten an die Grenzen dessen bringen, was sie an Wachstum bewältigen können, sagte Vorstandschef Carsten Spohr in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.