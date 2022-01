Ukraine- und Zinssorgen Warum die Aktienkurse jetzt einbrechen Stand: 24.01.2022 19:25 Uhr

Die Aktienkurse in Deutschland sind innerhalb eines Tages um 3,8 Prozent eingebrochen. Auslöser waren keine Corona-Sorgen, sondern die jüngste Zuspitzung des Ukraine-Konflikts und das Tempo der Zinserhöhungen in den USA.

Schon seit Wochen lasten die Themen Zinswende und Ukraine-Krise auf den Börsen. Seit Anfang Januar bröckeln die Aktienkurse. Die jüngsten Entwicklungen führten am ersten Handelstag der Woche jedoch zu einem regelrechten Ausverkauf: Der deutsche Leitindex DAX fiel um 3,8 Prozent und rutschte zeitweise unter die Marke von 15.000 Punkten. Das ist der höchste Tagesverlust seit Ende November, als das Auftreten der Omikron-Variante des Coronavirus die Märkte verunsichert hatte, und einer der verlustreichsten Tage seit Beginn der Pandemie.

Auch an der Wall Street setzte sich der jüngste Ausverkauf bis zum Abend fort. Der Leitindex Dow Jones büßte bis zum frühen Abend deutscher Zeit mehr als zwei Prozent ein, die Technologiebörse Nasdaq gab um fast vier Prozent nach.

Aversion gegen Risiken

Warum fallen gerade jetzt die Kurse? Besonders Aktien von Technologieunternehmen und Corona-Gewinnern wurden verkauft. Das ist ein Anzeichen dafür, dass Marktteilnehmer zunehmend Risiken meiden wollen. "Der Risiko-Mix aus geopolitischen Spannungen, einem steigenden Ölpreis und damit der Aussicht auf weiter hohe Inflationsraten und höhere Zinsen sorgt dafür, dass Anleger gerade einen weiten Bogen um Aktien machen", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets.

Zuspitzung in Ukraine-Konflikt beunruhigt

Nachdem das Thema Ukraine an den Börsen angesichts der intensiven diplomatischen Bemühungen zuletzt eine eher untergeordnete Rolle gespielt hatte, wurden die Investoren von der jüngsten Zuspitzung aufgeschreckt. So machte die geplante Truppenaufstockung der NATO in Osteuropa die Risiken der Konfrontation deutlich.

Aus Furcht vor westlichen Sanktionen trennten sich Anleger zudem verstärkt von russischen Aktien. Der Moskauer Leitindex stürzte um mehr als acht Prozent auf ein 13-Monats-Tief. Das war der größte Kurseinbruch seit dem Corona-bedingten Börsen-Crash vom März 2020.

Sorgen um raschere Zinswende

Zudem wird auch das Thema steigender Zinsen in dieser Woche verstärkt diskutiert, weil die amerikanische Notenbank Fed am Dienstag und Mittwoch tagt. Auf der Pressekonferenz am Mittwoch wird Fed-Chef Jerome Powell weitere Signale für das Tempo der Leitzinserhöhungen geben, die nach der jahrelangen Niedrigzinsphase bereits im Grundsatz angekündigt worden waren. Zuletzt hatten sich die Sorgen gemehrt, dass die Fed mit ihren Zinserhöhungen schneller vorangehen könnte als gedacht. Mittlerweile rechnen die Marktteilnehmer fest mit einer ersten Leitzinserhöhung am 16. März, zudem erwarten manche bereits fünf Zinerserhöhungsschritte der US-Notenbank in diesem Jahr.

Sicher ist, dass die "beste aller Welten" für den Aktienmarkt, also ein extrem niedriges oder sogar negatives Zinsniveau, in diesem Jahr ein Ende finden wird. Das macht zinstragende Anlagen, insbesondere Anleihen, als Alternative zu Aktien tendenziell attraktiver.