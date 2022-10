Pfund zieht wieder an Britischer Haushaltsplan beruhigt Finanzmärkte Stand: 17.10.2022 18:03 Uhr

Nachdem die Ankündigung massiver Steuererleichterungen Turbulenzen an den Märkten ausgelöst hatte, sorgt der neue britische Haushaltsplan für etwas Ruhe. Neben dem Pfund sind auch Anleihen gefragt.

Der neue britische Finanzminister Jeremy Hunt hat mit seiner Ankündigung, die umstrittenen Steuerpläne wieder einzukassieren und die Ausgaben zurückzufahren, für Entspannung an den Finanzmärkten gesorgt. Das Pfund zog zeitweise um bis zu 1,4 Prozent auf 1,1332 Dollar an. Auch britische Staatsanleihen waren stark gefragt.

Hunt will Vertrauen wieder aufbauen

Der erst seit Freitag amtierende Finanzminister Jeremy Hunt verkündete die Kehrtwende heute in London: "Wir werden nahezu alle Steuermaßnahmen wieder ändern, die wir im Wachstumsplan vor drei Wochen angekündigt hatten." Das Land müsse jetzt die Steuern anheben und die Ausgaben begrenzen, um Vertrauen wieder aufzubauen und für Stabilität zu sorgen, sagte der frühere Gesundheits- und Außenminister, der als der neue starke Mann in der Regierung gilt. Es gehe trotzdem weiter darum, für mehr Wirtschaftswachstum zu sorgen. Das brauche aber auch eine gewisse Stabilität.

Die milliardenschweren und nicht gegenfinanzierten Steuersenkungen sowie hohen Ausgaben zur Dämpfung der Energiepreise hatte noch der ehemalige Finanzminister Kwasi Kwarteng vorgestellt, der Ende vergangener Woche von der neuen Premierministerin Liz Truss entlassen worden war. Gemeinsam hatten sie die Pläne ausgearbeitet, die an den Märkten ein verheerendes Echo fanden.

Die Ankündigung hatte die Börsen in die schwersten Turbulenzen seit Jahren gestürzt und das Pfund auf ein Rekordtief zum Dollar fallen lassen. Gradmesser für die Nervosität an den Märkten und das verlorene Vertrauen in die britische Haushaltspolitik war der Anleihenmarkt. Die Investoren warfen britische Staatsanleihen aus ihrem Portfolio aus Angst, dass das Land seine Schulden in Zukunft wegen der wachsenden Neuverschuldung nicht mehr zahlen könnte. Die Kurse rutschten ab, sodass die Renditen der Papiere mit 30 Jahren Laufzeit über fünf Prozent lagen - doppelt so hoch wie im August. Gerade Pensionskassen gerieten durch ihre komplexen Derivatekonstruktionen in Liquiditätsnöte.

Abstimmung mit britischer Zentralbank

Daraufhin musste die Bank of England (BoE) mit einem Notkaufprogramm für Anleihen gegensteuern, um die Anleger zu beruhigen und Druck von den Pensionsfonds und damit auch den Banken zu nehmen. Fallen die Kurse von Staatsanleihen wie im britischen Fall sehr schnell, müssen Pensionsfonds ihren Geschäftspartnern - häufig Banken oder Investment-Gesellschaften - zusätzliche Sicherheiten bezahlen. Für die Finanzierung müssen die Fonds Teile ihres Portfolios verkaufen, nur wollte kein Investor mehr langjährige britische Anleihen haben. Im schlimmsten Fall hätte das zur Insolvenz der Fonds geführt, was wohl eine Finanzkrise ausgelöst hätte.

Deshalb hatte die britische Notenbank Ende September angekündigt, bis zum 14. Oktober im Umfang von bis zu 65 Milliarden Pfund (73,5 Milliarden Euro) laufende britische Staatsanleihen zu kaufen. Nach einem neuerlichen Kursrutsch erklärte sie nur vier Tage vor dem planmäßigen Ende des Notkaufprogramms, das Tageslimit der Käufe zu verdoppeln und bis zum 10. November auch andere Wertpapiere zu kaufen. Der neue Finanzminister Hunt hatte sich seinem Ministerium zufolge gestern Abend unter anderem mit dem Chef der britischen Notenbank, Andrew Bailey, getroffen, um seine Pläne vorab vorzustellen und abzustimmen.

Kwarteng war vorgeworfen worden, die Zinserhöhungen der Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation mit seiner lockeren Finanzpolitik zu unterwandern. Ursprünglich hatte er für zwei Jahre vorgesehen, Haushalte und Unternehmen bei den sprunghaft gestiegenen Energiekosten im Zuge des Krieges in der Ukraine zu entlasten. Die Kosten dafür wurden auf mehr als 100 Milliarden Pfund (116 Milliarden Euro) geschätzt. Davon profitieren sollten gerade auch gut verdienende Menschen. Truss und Kwarteng argumentierten, dass so die Wirtschaft angekurbelt werde, was zu mehr Wachstum und damit auch höheren Steuereinnahmen führe - sich die Reform also gewissermaßen selbst finanziere.

Kurswechsel bringt Einsparungen von jährlich 32 Milliarden Pfund

Investoren und Ökonomen glaubten daran jedoch nicht. Sie befürchteten stattdessen massive Kollateralschäden - mit der Gefahr, dass sich die ohnehin schon schweren wirtschaftlichen und finanziellen Probleme des Königreichs mit dem fiskalpolitischen Kurs der neuen Regierung noch weiter verschärfen. Neben den Sorgen wegen einer steigenden Staatsverschuldung drohten die geplanten Entlastungen den Inflationsdruck noch größer werden zu lassen.

Bereits am Freitag hatte Premierministerin Truss eine Kehrtwende vollzogen und sich von einem Kernstück ihrer Reformen verabschiedet. Nun kassierte Hunt das Steuersenkungs- und Konjunkturpaket komplett ein. Das Programm soll im April enden und dann ersetzt werden durch zielgenauere Maßnahmen für die schwächsten Haushalte.

Das soll die Steuerzahler signifikant weniger kosten. Der Grundsteuersatz von 20 Prozent soll zudem bestehen bleiben. Hunt bezifferte die Einsparungen durch den Kurswechsel bei den Steuerplänen auf 32 Milliarden Pfund im Jahr. Laut "Sunday Times" beläuft sich das Haushaltsloch auf bis zu 72 Milliarden Pfund, also umgerechnet gut 83 Milliarden Euro. Ende Oktober will Hunt mehr Details zur mittelfristigen Finanzplanung vorstellen. Noch heute wollte er dem Parlament Einzelheiten erläutern.

Hoffnung auf eine nachhaltigere Haushaltspolitik

Sein Haushaltsplan kam auch bei den deutschen Investoren gut an. Nach den Turbulenzen in der vergangenen Woche stieg der Leitindex DAX am Nachmittag um über zwei Prozent. Der EuroStoxx50 gewann ebenfalls mehr als zwei Prozent. "Nach den Ereignissen der letzten Woche und der Entlassung des vorherigen Finanzministers hat die britische Regierung eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um das Vertrauen der Märkte zu stärken", sagte Markets.com-Experte Neil Wilson.

Selbst wenn alle Haushaltsmaßnahmen, die die Anleger verschreckt hatten, zurückgenommen würden, könne die Glaubwürdigkeit nicht so leicht wieder hergestellt werden, warnte er. "Die Anleger hoffen, dass Jeremy Hunt ein verlässlicherer Finanzminister ist", so Ben Jones, leitender Analyst beim Vermögensverwalter Invesco. Abzuwarten bleibe, wie sich Hunt langfristig schlage und ob Premierministerin Truss im Amt bleibe.

Die Aussicht auf eine nachhaltigere Haushaltspolitik ließ Anleger bei britischen Staatsanleihen dennoch zugreifen. Dies drückte die Renditen zehnjähriger britischer Bonds wieder unter vier Prozent auf bis zu 3,914 Prozent.