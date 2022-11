Geldpolitik Wohin steuert die EZB? Stand: 30.11.2022 08:10 Uhr

Wie weit werden die Zinsen im Kampf gegen die Inflation noch steigen? Auf jeden Fall wollen die Währungshüter der EZB ein Zinsniveau in Kauf nehmen, das auch die Konjunktur beeinträchtigt.

Von Detlev Landmesser, tagesschau.de

Sie hatte lange gezögert, doch im Sommer nahm die Europäische Zentralbank den Kampf gegen die grassierende Inflation in der Eurozone auf. Seit Juli haben die Währungshüter ihren Leitzins in drei Schritten von einem negativen Niveau ausgehend um insgesamt 2,0 Prozentpunkte erhöht. Der Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank bekommen, liegt mittlerweile bei 1,5 Prozent. Dass er weiter steigen muss, steht außer Zweifel.

Wichtiger als die an den Finanzmärkten diskutierte Frage, ob der nächste Zinsschritt am 15. Dezember zum dritten Mal in Folge bei 0,75 Prozentpunkten oder doch "nur" bei 0,5 Punkten liegen wird, ist das Zielniveau, auf das der aktuelle Zyklus hinausläuft. Nicht nur die Konjunkturaussichten werden davon wesentlich beeinflusst; der Leitzins ist auch eine wichtige Grundlage für die Rendite verzinslicher Anlagen und damit die langfristige Vermögensbildung.

Während klar ist, das dieses Zielniveau vor allem von der weiteren Inflationsentwicklung bestimmt werden wird, kristallisieren sich doch erste Anhaltspunkte für den weiteren Zinskurs heraus. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat zuletzt wieder betont, dass der geldpolitische Rat seine Entscheidungen von der Datenlage abhängig mache und von Sitzung zu Sitzung entscheide.

Neutrales Zinsniveau ist nicht das Ende

Angesichts der hartnäckig hohen Teuerung ist aber zunehmend die Entschlossenheit der eher als zurückhaltend geltenden Euro-Geldpolitiker zu erkennen, mit ihren Zinsschritten über eine wesentliche Schmerzgrenze hinauszugehen. Diese Schmerzgrenze trägt den Namen "neutrales Zinsniveau", also ein Niveau, das die Wirtschaft nicht mehr anschiebt. Ökonomen sehen dieses Niveau derzeit bei einem Einlagensatz von zwei Prozent erreicht. Darüber beginnt die Zone eines "restriktiven Zinsniveaus", das die ökonomische Aktivität bremst.

Im Kampf gegen die Inflation werde die EZB wahrscheinlich in diesen Bereich vorstoßen, erklärte Lagarde Mitte des Monats auf dem European Banking Congress in Frankfurt. "Wir gehen davon aus, dass wir die Zinsen weiter anheben - und die Konjunkturförderung zu entziehen, ist womöglich nicht ausreichend," so die EZB-Chefin. Es wäre falsch, aus Angst vor einem Abschwung mit weiteren entscheidenden Schritten zu warten, ergänzte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel.

Rezession wird in Kauf genommen

Mittlerweile diskutieren die Geldpolitiker also weniger darüber, ob eine Rezession verhindert werden kann, sondern eher darüber, wie sehr ein moderater Abschwung dabei helfen kann, die ausufernde Teuerung in den Griff zu kriegen. Wie aus dem Protokoll der letzten Ratssitzung von Ende Oktober hervorgeht, neigt der Rat dazu, im Fall einer moderaten Rezession die geldpolitische Straffung weiter fortzuführen, während er im Falle einer längeren und tiefen Rezession, die die Inflation wahrscheinlich stärker dämpfen würde, eine Pause einlegen will.

Auf demselben Treffen wurde auch darauf verwiesen, dass die Auswirkung der Erzeugerpreise auf die Verbraucherpreise noch immer für weiteren Aufwärtsdruck sorge. Während der Preisdruck von den Energiemärkten schon seit einiger Zeit abnimmt, könnten die Umwälzungen auf die Verbraucherpreise noch bis ins Frühjahr andauern, schätzt etwa Agnès Belaisch, Chefstrategin für Europa vom Barings Investment Institute.

Die Sorge der Geldpolitiker gilt also vor allem den Nachwirkungen des Preisschocks aus dem Frühjahr und Sommer. Auf die Energiepreise haben die Währungshüter ohnehin keinen direkten Einfluss - wohl aber auf einen wesentlichen längerfristigen Faktor, nämlich die Inflationserwartungen. Diese bestimmen die Preisentscheidungen der Konsumenten und Anbieter und haben großen Einfluss auf die sogenannten Zweitrundeneffekte der Teuerung.

Noch ein weiter Weg

Geraten die Erwartungen der Wirtschaftssubjekte - also der am Wirtschaftsleben teilnehmenden Akteure - aus dem Ruder, drohen eine beschleunigte Geldentwertung und ein Vertrauensverlust in die eigene Währung. Im geldpolitischen Jargon lautet daher ein wesentliches Ziel der Währungshüter, die langfristigen Inflationserwartungen "zu verankern". Noch ferner erscheint das "mittelfristige" EZB-Ziel einer Inflationsrate von zwei Prozent.

Das wird nur mit weiteren entschlossenen Maßnahmen zu erreichen sein, flankiert von dem bereits beschlossenen Abschmelzen der üppigen Anleihekäufe ab dem kommenden Jahr. Wohin die Zinsanhebungen letztlich führen werden, ist unter Experten stark umstritten. Laut der letzten Umfrage der EZB im Oktober unter geldpolitischen Analysten ("Survey of Monetary Analysts") gingen die Befragten von einem Leitzinsniveau von 2,25 bis 3,00 Prozent im kommenden Jahr aus. Das könnte angesichts der großen Herausforderungen eine zu vorsichtige Erwartung sein.