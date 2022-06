Wegen Marktturbulenzen EZB beruft Sondersitzung ein Stand: 15.06.2022 10:03 Uhr

Die Währungshüter der Europäischen Zentralbank kommen heute zu einer außerordentlichen Ratssitzung zusammen. Anlass ist offenbar die Verkaufswelle an den Anleihemärkten.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat angesichts der hohen Inflation und Unruhe an den Finanzmärkten überraschend ein außerordentliche Treffen des EZB-Rats einberufen. "Der EZB-Rat wird am Mittwoch eine Ad-hoc-Sitzung abhalten, um die aktuellen Marktbedingungen zu diskutieren", sagte ein Sprecher der Notenbank. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt.

Ausverkauf an den Anleihemärkten

Die EZB hatte auf ihrer jüngsten Sitzung am vergangenen Donnerstag eine Reihe von Zinserhöhungen angekündigt. Es wäre das erste Mal seit elf Jahren, dass die Notenbank ihre Geldpolitik strafft. Das sorgte für einen Ausverkauf und fallende Kurse an den Anleihemärkten; im Gegenzug schnellten die Anleiherenditen stark empor.

Der Renditeabstand - der sogenannte "Spread" - zwischen den Staatsanleihen Deutschlands und denen höher verschuldeter südlicher Euro-Länder, insbesondere Italiens, liegt inzwischen auf dem höchsten Stand seit über zwei Jahren. Während zehnjährige Bundesanleihen mit rund 1,7 Prozent notieren, liegt die Rendite entsprechender Papiere Spaniens bei etwa drei Prozent. Zehnjährige italienische Papiere werfen rund vier Prozent ab, griechische sogar 4,6 Prozent.

Dilemma für die EZB

Die Staatsschulden Griechenlands liegen bei knapp 200 Prozent der Wirtschaftsleistung des Landes, in Italien sind es rund 150 Prozent. In den vergangenen Jahren hatten die Notenbanken der Eurozone und auch die EZB im großen Stil Staatsanleihen der Mitgliedsländer gekauft und damit das langfristige Zinsniveau gedrückt.

Im Zuge einer strafferen Geldpolitik müsste sich die EZB eigentlich wieder von den Papieren trennen - doch das würde den Anleihemarkt vermutlich noch weiter belasten. Die Notenbank hat bereits angekündigt, Neukäufe von Staatsanleihen Anfang Juli einzustellen.

Gefahr für italienische Banken?

Zudem haben italienische Banken in den vergangenen Jahren mit dem billigen Zentralbankgeld im großen Stil in heimische Staatsanleihen investiert. Die nun gestiegen Renditen in Kombination mit den gefallenen Anleihekursen drohen nun die Bilanzen der italienischen Geldhäuser zu belasten.

Am Devisenmarkt profitierte der Euro von der Ankündigung der EZB. Die Gemeinschaftswährung legte um knapp einen Cent auf 1,0495 US-Dollar zu.